ΔΕΗ Fiber: Επέκταση δικτύου FTTH σε 8 νέες περιοχές της Αττικής

Σύνοψη

Νέες περιοχές στην Αττική και την Πελοπόννησο αποκτούν πλέον πρόσβαση στο δίκτυο ΔΕΗ Fiber.

Το πρόγραμμα για ταχύτητες 1 Gbps διατίθεται στην τιμή των 19,90 ευρώ ανά μήνα.

Η υπηρεσία προσφέρει δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας με χρέωση 4 ευρώ τον μήνα.

Το αποτύπωμα του δικτύου οπτικών ινών φτάνει πλέον τα 1,88 εκατομμύρια σπίτια.

Περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση.

Τα προγράμματα προσφέρουν δωρεάν εγκατάσταση χωρίς κρυφές χρεώσεις.

Το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο σε οκτώ νέες περιοχές σε Αττική και Πελοπόννησο, παρέχοντας συνδέσεις 100% οπτικών ινών (FTTH) απευθείας στα σπίτια των καταναλωτών. Το δίκτυο της εταιρείας συνεχίζει να διευρύνεται, φτάνοντας πλέον τα 1,88 εκατομμύρια homes passed, εκ των οποίων περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι διαθέσιμα για άμεση σύνδεση.

Η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου επεκτείνεται διαρκώς. Οι νέες περιοχές που ενσωματώνονται στο ΔΕΗ Fiber περιλαμβάνουν την Αργυρούπολη, την Πετρούπολη, τη Νέα Μάκρη, το Μαρκόπουλο, τη Σαλαμίνα, την Παιανία, την Καλλιθέα, καθώς και τη Μεγαλόπολη. Η υπηρεσία καθίσταται πλέον άμεσα διαθέσιμη σε σχεδόν 50 περιοχές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ο χάρτης κάλυψης ανά γεωγραφικό διαμέρισμα διαμορφώνεται ως εξής:

Αττική: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργός, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη. Προστίθενται πλέον και οι νέες περιοχές: Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία και Καλλιθέα.

Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργός, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη. Προστίθενται πλέον και οι νέες περιοχές: Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία και Καλλιθέα. Θεσσαλονίκη: Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό και Πεύκα.

Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό και Πεύκα. Βόρεια Ελλάδα: Βέροια και Κοζάνη.

Βέροια και Κοζάνη. Πελοπόννησος: Κόρινθος και, πλέον, η Μεγαλόπολη.

Κόρινθος και, πλέον, η Μεγαλόπολη. Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία: Τρίκαλα.

Όσοι καταναλωτές ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την υπηρεσία μπορούν να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα για τη διεύθυνσή τους, αλλά και να δηλώσουν ενδιαφέρον μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΕΗ, στα επιλεγμένα φυσικά καταστήματα, ή καλώντας τηλεφωνικά στο 13870.

Τιμολογιακή πολιτική και πακέτα ταχυτήτων FTTH

Η ΔΕΗ λανσάρει τρία προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά παροχή διαδικτύου (internet only), καλύπτοντας εύρος ταχυτήτων από 500 Mbps έως 2,5 Gbps. Το πακέτο ΔΕΗ Fiber 1 Gbps κοστολογείται στα 19,90 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, προσφέρεται δωρεάν εγκατάσταση σε όλα τα προγράμματα, χωρίς πρόσθετες ή κρυφές χρεώσεις.

Η ακριβής διάρθρωση των πακέτων, τα οποία εξασφαλίζουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες μέσω οπτικής ίνας, είναι η εξής:

ΔΕΗ Fiber 500 Mbps: Η ταχύτητα λήψης (download) ορίζεται στα 500 Mbps και η ταχύτητα αποστολής (upload) στα 250 Mbps, με το μηνιαίο κόστος να διαμορφώνεται στα 17,90 ευρώ.

Η ταχύτητα λήψης (download) ορίζεται στα 500 Mbps και η ταχύτητα αποστολής (upload) στα 250 Mbps, με το μηνιαίο κόστος να διαμορφώνεται στα 17,90 ευρώ. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps: Προσφέρει ταχύτητα download 1 Gbps και upload 500 Mbps, με την τιμή στα 19,90 ευρώ ανά μήνα.

Προσφέρει ταχύτητα download 1 Gbps και upload 500 Mbps, με την τιμή στα 19,90 ευρώ ανά μήνα. ΔΕΗ Fiber 2,5 Gbps: Αποτελεί την κορυφαία επιλογή με 2,5 Gbps download και 1,25 Gbps upload, στα 52,90 ευρώ μηνιαίως.

Για τους χρήστες που επιθυμούν υπηρεσίες φωνής, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικών add-on πακέτων σταθερής τηλεφωνίας. Το βασικό πακέτο προσφέρει απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα εθνικά δίκτυα (σταθερά και κινητά) με 4 ευρώ τον μήνα. Εναλλακτικά, διατίθεται πακέτο διεθνών κλήσεων, το οποίο περιλαμβάνει 1000 λεπτά ομιλίας προς σταθερά τηλέφωνα σε 35 επιλεγμένους προορισμούς με κόστος 10 ευρώ μηνιαίως. Μέσω αυτών των ξεκάθαρων επιλογών, ο πάροχος προσφέρει ευελιξία, επιτρέποντας στον συνδρομητή να διαμορφώσει το δικό του σχήμα επικοινωνίας.

Επενδύσεις και τεχνολογική υποδομή της ΔΕΗ FiberGrid

Μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών, η ΔΕΗ FiberGrid, η οποία αποτελεί θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, έχει αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην ελληνική επικράτεια. Ο μελλοντικός στόχος του επενδυτικού πλάνου προβλέπει την κάλυψη 3,8 εκατομμυρίων νοικοκυριών έως το έτος 2028. Το δίκτυο έχει ήδη παρουσία σε 95 περιοχές, είτε με διαθέσιμες γραμμές είτε με υποδομές που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου βασίζεται σε τεχνολογία 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη. Η συγκεκριμένη υλοποίηση εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικής κλιμάκωσης, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων που φτάνουν έως και τα 10 Gbps.

Πέραν της λιανικής, η ΔΕΗ FiberGrid λειτουργεί και ως πάροχος χονδρικής. Η εταιρεία προσφέρει σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους υπηρεσίες bitstream, με ταχύτητες που αγγίζουν τα 2,5 Gbps. Παράλληλα, διαθέτει υπηρεσίες dark fiber, προσφέροντας στις εταιρείες του κλάδου την απαραίτητη υποδομή προκειμένου να αναπτύξουν τις δικές τους εξατομικευμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις για τον τελικό πελάτη.