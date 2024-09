Devil May Cry: Νέο επίσημο trailer για το επερχόμενο animation του Netflix

Μετά από σύντομα teasers και μια ματιά στα παρασκήνια της animation διασκευής του Netflix για τη σειρά Devil May Cry, ρίχνουμε επιτέλους μια πρώτη εκτεταμένη ματιά στον κυνηγό δαιμόνων Dante σε δράση. Το Devil May Cry, που δημιουργήθηκε από τον showrunner Adi Shankar (Castlevania, Captain Laserhawk) και το animation έγινε από το Studio Mir, φαίνεται αρκετά διασκεδαστικό.

Το πρώτο πραγματικό trailer για το Devil May Cry δείχνει τον Dante να περνάει καλά, να σφάζει και να πυροβολεί δαίμονες και να κάνει κόλπα που αψηφούν τον θάνατο στα 30.000 πόδια. Το Studio Mir (The Legend of Korra, The Witcher: Nightmare of the Wolf) προσφέρει καθαρό animation που είναι κατάλληλα κομψό για τον κόσμο του Dante.

Το Devil May Cry θα ακολουθήσει τον Dante στην αποστολή του να εκδικηθεί τον θάνατο της μητέρας του, απαλλάσσοντας τον κόσμο από τους δαίμονες. Η μοίρα τόσο του ανθρώπινου όσο και του δαιμονικού βασιλείου βρίσκεται στα χέρια του Dante, όπως αναφέρει το Netflix στην επίσημη σύνοψη της σειράς.

Το anime του Netflix Devil May Cry βασίζεται στο ομώνυμο franchise της Capcom που μετράει 23 χρόνια ζωής και δημιουργήθηκε από τον Hideki Kamiya, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία ανάπτυξης PlatinumGames πέρυσι τέτοια εποχή. Έχουν περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια από τότε που είχαμε ένα νέο βιντεοπαιχνίδι Devil May Cry, με το Devil May Cry 5 να είναι το πιο πρόσφατο και ελπίζουμε όχι το τελευταίο.

Το Devil May Cry αναμενόταν προηγουμένως να κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος, αλλά αντ' αυτού θα προβληθεί στο Netflix τον Απρίλιο του 2025.