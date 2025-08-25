Dexter: Original Sin, ακυρώθηκε η 2η σεζόν παρά την πρόσφατη επιβεβαίωση της!

Απρόσμενη εξέλιξη για τους φίλους του Dexter, καθώς το prequel Dexter: Original Sin δεν θα επιστρέψει με δεύτερη σεζόν, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί επίσημα η ανανέωσή του την άνοιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, η Paramount αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή, αφήνοντας το project με μία μόνο σεζόν, η οποία προβλήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

Η απόφαση αυτή προκαλεί εντύπωση, καθώς τον Απρίλιο είχε ανακοινωθεί επίσημα ότι η σειρά θα συνεχιστεί. Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, η παραγωγή δεν είχε μπει ποτέ σε τροχιά: δεν είχαν καθοριστεί ημερομηνίες γυρισμάτων ούτε είχαν ξεκινήσει προετοιμασίες για δεύτερο κύκλο. Η σειρά, που τοποθετείται χρονικά στο 1991, αφηγείται την ιστορία της διαμόρφωσης του Dexter Morgan με τον Patrick Gibson να υποδύεται τον νεαρό serial killer και τον Michael C. Hall να δανείζει τη φωνή του στο εσωτερικό του μονόλογο.

Παρά την ακύρωση του Original Sin, η Paramount δείχνει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε άλλο κεφάλαιο του franchise. Πολύ σύντομα αναμένεται να ανοίξει writers’ room για μια πιθανή δεύτερη σεζόν του Dexter: Resurrection, της σειράς που συνεχίζει την ιστορία μετά τα Dexter και Dexter: New Blood με τον Hall να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο. Η πρώτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στις 11 Ιουλίου, με το φινάλε να προγραμματίζεται για τις 5 Σεπτεμβρίου. Αν και ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανανέωση, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά: το πρώτο επεισόδιο συγκέντρωσε 4,4 εκατομμύρια θεατές σε όλες τις πλατφόρμες μέσα σε επτά ημέρες, ενώ η σεζόν διατηρεί 94% θετικές κριτικές στο Rotten Tomatoes.

Η αλλαγή πορείας δεν είναι τυχαία. Έρχεται λίγο μετά το κλείσιμο της συγχώνευσης Skydance–Paramount, με τον Matt Thunell να αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στα operations του Showtime. Σύμφωνα με πηγές, ο Thunell και η νέα διοικητική ομάδα προχώρησαν σε συνολική αξιολόγηση του προγράμματος, επιλέγοντας να επενδύσουν στο Resurrection και στην παρουσία του Hall, καθώς εκτιμούν ότι εκεί βρίσκεται το μέλλον του brand.

Το Original Sin είχε τραβήξει το ενδιαφέρον καθώς παρουσίαζε το origin story του Dexter Morgan, δίνοντας στους θεατές μια πιο ανθρώπινη αλλά και σκοτεινή ματιά στην εφηβική και νεανική του πορεία. Μαζί με τον Gibson και τον Hall συμμετείχαν οι Molly Brown, Christina Milian, Christian Slater, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, η Sarah Michelle Gellar σε ρόλο guest star και ο Patrick Dempsey.

Η σειρά είχε πίσω της βαριά ονόματα και στο δημιουργικό κομμάτι. Ο Clyde Phillips, που είχε υπάρξει showrunner και εκτελεστικός παραγωγός στο αρχικό Dexter, επέστρεψε στον ίδιο ρόλο και για το prequel, όντας ταυτόχρονα και δημιουργός του Original Sin. Ο Michael C. Hall εκτός από αφηγητής συμμετείχε και ως παραγωγός, μαζί με τους Scott Reynolds, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez και Lilly Burns.

Παρά την ακύρωση, το Original Sin αφήνει πίσω του μια ολοκληρωμένη πρώτη σεζόν που εμπλούτισε τη μυθολογία του Dexter και πρόσθεσε νέα πρόσωπα στο τηλεοπτικό σύμπαν του. Ωστόσο, η στρατηγική στροφή δείχνει ότι η Paramount θέλει να επενδύσει στη νοσταλγία και στη δυναμική που εξακολουθεί να έχει ο Hall στον ρόλο του Morgan, στοιχείο που εξηγεί και την προτεραιότητα που δίνεται στο Resurrection.