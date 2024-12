Διαθέσιμο το 5ο δωρεάν game του εορταστικού giveaway από το Epic Games Store

Το Epic Games Store επέστρεψε με το πέμπτο δώρο από το εορταστικό του giveaway που προσφέρει καθημερινά δωρεάν παιχνίδια. Τη θέση του Wizard of Legend παίρνει ένα επί πληρωμή DLC για ένα free-to-play παιχνίδι. Πρόκειται για την αναβάθμιση Legendary Status για το multiplayer dungeon crawler με τίτλο Dark and Darker.



Το Dark and Darker, που αναπτύχθηκε από το νοτιοκορεατικό στούντιο Ironmace, προσφέρει μια πληθώρα κλάσεων χαρακτήρων για να μπείτε στα μπουντρούμια του και οι παίκτες πρέπει να λεηλατήσουν πόρους, να πολεμήσουν τέρατα, καθώς και άλλους παίκτες πριν αποδράσουν με τα νεοαποκτηθέντα τιμαλφή τους. Τα νέα τρεξίματα σας επιτρέπουν να ξεκινήσετε το παιχνίδι με τα όπλα και την πανοπλία που είχατε λεηλατήσει προηγουμένως, αλλά ο θάνατος σημαίνει ότι χάνετε τα περισσότερα από τα πράγματα που είχατε εξοπλίσει και λεηλατήσει.

Το Dark and Darker: Legendary Status είναι διαθέσιμο μέχρι την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2024 στις 18:00 ώρα Ελλάδας, όταν και θα αντικατασταθεί από ένα νέο παιχνίδι (πιθανότατα το Dredge).

Dark and Darker: Legendary Status - [Epic Games Store Link]