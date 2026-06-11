Διπλό δώρο στο Epic Games Store με... ράλι Warhammer και σκάκι roguelike!

Το Epic Games Store συνεχίζει σταθερά την παράδοση των εβδομαδιαίων δωρεάν προσφορών του, αντικαθιστώντας τα προηγούμενα Rogue Waters και Songs of Conquest με ένα νέο, διπλό πακέτο δωρεάν τίτλων. Για τις επόμενες επτά ημέρες, οι PC gamers μπορούν να προσθέσουν εντελώς δωρεάν στη βιβλιοθήκη τους το Warhammer 40,000: Speed Freeks και το The Ouroboros King. Η συγκεκριμένη διανομή προσφέρει δύο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες gaming, καλύπτοντας τόσο τους λάτρεις της καταιγιστικής multiplayer δράσης όσο και τους παίκτες που προτιμούν τη βαθιά, μεθοδική στρατηγική.

Η πλατφόρμα της Epic Games έχει επιστρέψει στις κανονικές, προγραμματισμένες διανομές της μετά από εβδομάδες «μυστηριωδών» δωρεάν τίτλων, διατηρώντας το ενδιαφέρον της κοινότητας. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας ενεργός λογαριασμός στο κατάστημα και η ολοκλήρωση μιας μηδενικής συναλλαγής (0,00€), διαδικασία που κλειδώνει οριστικά τα παιχνίδια στο προφίλ του χρήστη.

Warhammer 40,000: Speed Freeks

Πρόκειται για ένα multiplayer racing game δράσης, αναπτυγμένο από την Caged Element, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Οι παίκτες χειρίζονται οχήματα, tanks και αεροσκάφη των Orks, συμμετέχοντας σε online μάχες. Το παιχνίδι διαθέτει πλήρη υποστήριξη crossplay, επιτρέποντας απρόσκοπτες αναμετρήσεις μεταξύ χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών και οικιακών κονσολών.

Αντί να εστιάζει στην παραδοσιακή turn-based ή real-time στρατηγική που χαρακτηρίζει συνήθως το franchise του Warhammer 40K, το Speed Freeks εστιάζει στο απόλυτο χάος. Ο τίτλος αποδίδει τέλεια την κουλτούρα των Orks, τα οποία είναι γνωστά στο lore του επιτραπέζιου παιχνιδιού για την εμμονή τους με την ταχύτητα και τις πρόχειρες αλλά καταστροφικές μηχανικές κατασκευές.

Οι πολλαπλοί τρόποι παιχνιδιού προκαλούν τους παίκτες είτε να διασχίσουν πρώτοι τη γραμμή τερματισμού υπό διαρκή πυρά, είτε να εστιάσουν καθαρά στην εξόντωση των αντίπαλων οχημάτων και mechs. Το πρόσφατο δωρεάν update που έφερε το crossplay έχει βελτιώσει ραγδαία τους χρόνους εύρεσης αντιπάλων, αντιμετωπίζοντας ένα από τα αρχικά προβλήματα του τίτλου και δημιουργώντας μια πιο υγιή, ενεργή κοινότητα παικτών.

The Ouroboros King

Το The Ouroboros King μετατρέπει το κλασικό σκάκι σε μια τακτική roguelike εμπειρία. Οι παίκτες συνθέτουν τον δικό τους στρατό με ειδικά κομμάτια σε procedurally generated χάρτες. Η στρατηγική βασίζεται στην αξιοποίηση relics που ανατρέπουν τους παραδοσιακούς κανόνες, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες για overpowered συνδυασμούς επάνω στο ταμπλό.

Εάν οι εκρήξεις και τα γκάζια των Orks δεν ταιριάζουν στο στυλ σας, η εναλλακτική της Epic Games προσφέρει μια βαθιά εγκεφαλική πρόκληση. Τα παιχνίδια τύπου roguelike (όπου κάθε προσπάθεια είναι διαφορετική και ο θάνατος σημαίνει επιστροφή στην αρχή) έχουν κυριαρχήσει στην indie σκηνή, αλλά η ενσωμάτωση κανόνων σκακιού είναι εξαιρετικά σπάνια.

Οι παίκτες δεν ελέγχουν τα σταθερά 16 κομμάτια του παραδοσιακού σκακιού. Αντιθέτως, ξεκινούν με βασικές μονάδες και σταδιακά «αγοράζουν» ή ξεκλειδώνουν νέα κομμάτια, πολλά εκ των οποίων διαθέτουν κινήσεις και ικανότητες που δεν υπάρχουν στο κλασικό παιχνίδι. Παράλληλα, ο εχθρικός στρατός ελέγχεται από ένα AI που προσαρμόζεται, ενώ το πεδίο μάχης περιέχει εμπόδια που απαιτούν διαρκή προσαρμογή της στρατηγικής.

Διαδικασία λήψης

Η διαδικασία για να κάνετε δικά σας τα παιχνίδια παραμένει η γνωστή: πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα του καταστήματος ή μέσα από την εφαρμογή του Epic Games Launcher στο PC σας. Στην ενότητα "Free Games", επιλέγετε τον κάθε τίτλο ξεχωριστά και πατάτε το κουμπί "Get".

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εφόσον έχετε συνδέσει τον λογαριασμό σας, μπορείτε να διεκδικήσετε τα παιχνίδια ακόμα και από το smartphone σας (μέσω του browser σε iOS ή Android), ώστε να τα έχετε διαθέσιμα για λήψη στον υπολογιστή σας αργότερα.

The Ouroboros King - [Epic Games Store Link]

Warhammer 40,000: Speed Freeks - [Epic Games Store Link]