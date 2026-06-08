DOOM: The Dark Ages Revelations – Το νέο expansion φέρνει το Chain Spear στις 7 Ιουλίου

Το Xbox Games Showcase έκρυβε μια έκπληξη για τους λάτρεις των first-person shooters, με την id Software να αποκαλύπτει το DOOM: The Dark Ages Revelations. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο story expansion του prequel της θρυλικής σειράς, το οποίο έρχεται να εμπλουτίσει την ήδη στιβαρή εμπειρία με νέους μηχανισμούς, επιπλέον περιεχόμενο στο lore και αναβαθμίσεις για τη συνολική λειτουργία του τίτλου.

Μετά την επιτυχημένη πορεία του βασικού παιχνιδιού, που μετέφερε τους παίκτες σε έναν αρχαίο πόλεμο μεταξύ Κόλασης και Παραδείσου, η ομάδα ανάπτυξης εστιάζει τώρα στην εξέλιξη της ιστορίας του Slayer, εισάγοντας παράλληλα μια δωρεάν ενημέρωση που θα επηρεάσει ριζικά το endgame.

Η αφηγηματική γραμμή του Revelations κάνει μια σκοτεινή στροφή. Ο Slayer πέφτει θύμα προδοσίας και εξορίζεται σε ένα «ανελέητο καθαρτήριο», έναν χώρο από τον οποίο η μόνη διέξοδος είναι η αντιμετώπιση επίπονων αληθειών. Μέσα σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, ο πρωταγωνιστής βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο, ξεκινώντας μια κατακόρυφη ανάβαση στην ιεραρχία αυτής της ιδιότυπης φυλακής για να απελευθερώσει τους ακολούθους του.

Αυτή η δομή υπόσχεται μια έντονη, κλειστοφοβική ατμόσφαιρα που διαφέρει από τα ανοιχτά, επικά πεδία μαχών του βασικού παιχνιδιού. Οι παίκτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια νέα γενιά δαιμόνων και τεράτων, προσαρμοσμένων στη λογική αυτού του νέου οικοσυστήματος.

Το σημαντικότερο στοιχείο που προστίθεται στο οπλοστάσιο είναι το Chain Spear. Σύμφωνα με την id Software, δεν πρόκειται απλώς για ένα εργαλείο πρόκλησης ζημιάς, αλλά για έναν αυτόνομο, εξαιρετικά ικανοποιητικό μηχανισμό μάχης. Το Chain Spear συνδυάζει ακατέργαστη δύναμη με τεράστια κινητικότητα, επιβραβεύοντας τους παίκτες που θα κατακτήσουν τον χειρισμό του.

Όπως αποκαλύφθηκε στο trailer, το δόρυ επιτρέπει στον Slayer να καρφώνει κυριολεκτικά τους εχθρούς στους τοίχους. Αν και το είδαμε μόνο σε βίντεο, η οπτική ανάδραση υποδηλώνει εξαιρετική αίσθηση βάρους. Σε αντίθεση με το Meat Hook του DOOM Eternal που λειτουργούσε κυρίως ως μέσο προσέγγισης, το Chain Spear μοιάζει να έχει διττό ρόλο, αφού λειτουργεί τόσο ως εργαλείο περιορισμού κλειδώνοντας μεγάλους εχθρούς στο περιβάλλον, όσο και ως καταστροφικός μηχανισμός για κοντινή μάχη.

Για όσους δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στην αγορά του expansion, η id Software δεν προσφέρει απλώς βελτιώσεις απόδοσης, αλλά προχωρά σε ριζική ανανέωση του endgame. Στις 7 Ιουλίου κυκλοφορεί δωρεάν για όλους το update Ripatorium 3.0.

Το Ripatorium, το αγαπημένο arena challenge mode του The Dark Ages, αποκτά τεράστιο βάθος:

Νέες επιλογές παραμετροποίησης: Οι παίκτες αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στους κανόνες της αρένας.

Οι παίκτες αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στους κανόνες της αρένας. Βελτιωμένο σύστημα κωδικών: Το σύστημα παραγωγής pass codes αναβαθμίζεται, καθιστώντας τον διαμοιρασμό συγκεκριμένων, εξαιρετικά δύσκολων challenges μέσα στην κοινότητα, πολύ πιο άμεσο και απλό.

Το σύστημα παραγωγής pass codes αναβαθμίζεται, καθιστώντας τον διαμοιρασμό συγκεκριμένων, εξαιρετικά δύσκολων challenges μέσα στην κοινότητα, πολύ πιο άμεσο και απλό. Έτοιμα Presets: Για όσους θέλουν άμεση δράση χωρίς να ορίζουν χειροκίνητα τις παραμέτρους, προστίθενται έτοιμες επιλογές άμεσης εκκίνησης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως όσοι αποκτήσουν το expansion Revelations, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους νέους δαίμονες, τους νέους χάρτες και το Chain Spear απευθείας μέσα στο Ripatorium.

Το expansion Revelations του DOOM: The Dark Ages αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 7 Ιουλίου 2026 για PC, Xbox Series X|S και PlayStation 5. Οι κάτοχοι των εκδόσεων Premium Edition και Collector's Bundle θα αποκτήσουν αυτόματα και χωρίς επιπλέον χρέωση πρόσβαση στο νέο περιεχόμενο.