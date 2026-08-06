Δωρεάν στο Epic Games Store: Μια σκοτεινή περιπέτεια και ένα συνεργατικό παιχνίδι γρίφων

Σύνοψη

Το Epic Games Store προσφέρει χωρίς καμία απολύτως χρέωση τα παιχνίδια Beacon Pines και We Were Here Together, επεκτείνοντας τη μακροχρόνια στρατηγική των εβδομαδιαίων δώρων προς τους χρήστες.

Το Beacon Pines αποτελεί μια ατμοσφαιρική περιπέτεια με διακλαδώσεις στην αφήγηση, η οποία συνδυάζει ένα φαινομενικά αθώο εικαστικό περιβάλλον με βαθιά, κρυμμένα μυστικά.

Το We Were Here Together επικεντρώνεται αποκλειστικά στη συνεργατική επίλυση γρίφων μεταξύ δύο παικτών, απαιτώντας συνεχή και ακριβή επικοινωνία μέσω ενός ψηφιακού ασυρμάτου για την απόδραση από ένα παγωμένο κάστρο.

Η συγκεκριμένη προσφορά παραμένει ενεργή μέχρι την επόμενη Πέμπτη, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για να προσθέσουν τους τίτλους μόνιμα στην προσωπική τους συλλογή.

Η σταθερή πρακτική της Epic Games να προσφέρει αξιόλογους τίτλους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, εμπλουτίζοντας τις ψηφιακές βιβλιοθήκες των χρηστών με παιχνίδια που καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα προτιμήσεων. Η ψηφιακή πλατφόρμα διανομής έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή συνήθεια στο κοινό της, το οποίο αναμένει κάθε εβδομάδα την ανανέωση της σχετικής λίστας για να ανακαλύψει τις νέες προσθήκες.

Αυτή την εβδομάδα, το Epic Games Store διαθέτει εντελώς δωρεάν δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δημιουργίες που προέρχονται από τον χώρο των ανεξάρτητων στούντιο ανάπτυξης. Πρόκειται για το αφηγηματικό παιχνίδι περιπέτειας Beacon Pines και το αυστηρά συνεργατικό παιχνίδι γρίφων We Were Here Together. Οι δύο τίτλοι προσφέρουν εκ διαμέτρου αντίθετες εμπειρίες, καλύπτοντας τόσο όσους προτιμούν την ατομική εξερεύνηση μιας καλογραμμένης ιστορίας, όσο και εκείνους που αναζητούν ουσιαστικές προκλήσεις μαζί με κάποιον φίλο τους.

Beacon Pines

Ξεκινώντας με το Beacon Pines, έχουμε να κάνουμε με μια δημιουργία της Hiding Spot Games η οποία καταφέρνει να ξεγελάσει ευχάριστα τον παίκτη μέσα από την οπτική της παρουσίαση. Με την πρώτη ματιά, το παιχνίδι μοιάζει με ένα διαδραστικό παιδικό βιβλίο, γεμάτο με ανθρωπόμορφα ζωάκια, ζεστά χρώματα και μια αίσθηση αθωότητας που παραπέμπει σε κλασικά παραμύθια. Ωστόσο, κάτω από αυτή την ελκυστική και χαριτωμένη επιφάνεια κρύβεται ένα μυστήριο με έντονες σκοτεινές προεκτάσεις.

Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του Luka, ενός νεαρού ελαφιού που αρχίζει να ερευνά τα παράξενα γεγονότα που συμβαίνουν στη γενέτειρά του. Ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού περιστρέφεται γύρω από ένα μαγικό βιβλίο, το οποίο καταγράφει τις πράξεις του πρωταγωνιστή σε πραγματικό χρόνο. Καθώς ο Luka εξερευνά τον κόσμο, αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους χαρακτήρες και ανακαλύπτει νέα στοιχεία, ο παίκτης συλλέγει συγκεκριμένες λέξεις που λειτουργούν ως "φυλαχτά" (charms). Αυτές οι λέξεις αποτελούν το κλειδί για την εξέλιξη της πλοκής, καθώς μπορούν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα κομβικά σημεία της ιστορίας, τα οποία ονομάζονται Turning Puddles.

Η επιλογή της εκάστοτε λέξης αλλάζει ριζικά την κατεύθυνση της αφήγησης, οδηγώντας συχνά σε απρόβλεπτες καταστάσεις, ακόμη και στον πρόωρο θάνατο των πρωταγωνιστών ή στην καταστροφή της πόλης. Το εξαιρετικό στοιχείο του Beacon Pines είναι ότι η αποτυχία δεν τιμωρείται, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας. Όταν μια διακλάδωση καταλήξει σε αδιέξοδο, ο παίκτης διατηρεί τις λέξεις που ανακάλυψε σε αυτό το χρονολόγιο και μπορεί να επιστρέψει στο παρελθόν για να δοκιμάσει μια διαφορετική λέξη, ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους και ξεκλειδώνοντας σταδιακά την πραγματική αλήθεια πίσω από την εταιρεία που φαίνεται να ελέγχει τα πάντα στο παρασκήνιο.

Η αφήγηση υποστηρίζεται από την εξαιρετική ερμηνεία μιας μοναδικής αφηγήτριας, η οποία δίνει φωνή σε όλους τους χαρακτήρες και σχολιάζει τις επιλογές του παίκτη, ενισχύοντας την αίσθηση ότι διαβάζεις ένα ζωντανό μυθιστόρημα που προσαρμόζεται στις αποφάσεις σου.

We Were Here Together

Στον αντίποδα, το We Were Here Together από την Total Mayhem Games απαιτεί την πλήρη δέσμευση δύο ατόμων, καθώς πρόκειται για μια εμπειρία που δεν μπορεί να παιχτεί ατομικά. Είναι το τρίτο μέρος της γνωστής σειράς παιχνιδιών We Were Here, η οποία έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην ασύμμετρη συνεργασία και την επικοινωνία. Στο συγκεκριμένο τίτλο, οι δύο παίκτες ξεκινούν την περιπέτειά τους από έναν καταυλισμό ερευνητών στην παγωμένη Ανταρκτική, ανταποκρινόμενοι σε μια κλήση κινδύνου. Πολύ σύντομα, βρίσκονται χωρισμένοι μέσα στο αφιλόξενο και γεμάτο παγίδες Castle Rock. Η μόνη γραμμή επικοινωνίας μεταξύ τους είναι ένας ασύρματος διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος λειτουργεί ακριβώς όπως στην πραγματικότητα: μόνο ένας μπορεί να μιλάει κάθε φορά πατώντας το αντίστοιχο κουμπί, αφήνοντας την άλλη πλευρά αποκλειστικά σε ρόλο ακροατή.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία των γρίφων βασίζεται στο γεγονός ότι ο κάθε παίκτης βλέπει εντελώς διαφορετικά πράγματα στην οθόνη του. Ο ένας ενδέχεται να βρίσκεται σε ένα δωμάτιο γεμάτο με περίπλοκους μηχανισμούς, μοχλούς και κουμπιά, ενώ ο άλλος έχει μπροστά του τα σχέδια, τα σύμβολα ή τις οδηγίες που απαιτούνται για την επίλυση. Η επιτυχία εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα των παικτών να περιγράφουν με ακρίβεια αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα, αλλόκοτα σύμβολα και πολύπλοκες διατάξεις υπό την πίεση του χρόνου. Η παραμικρή παρεξήγηση ή η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρες συνέπειες.

Σε σύγκριση με τους προκατόχους του, το We Were Here Together προσφέρει μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα περιβάλλοντα, αυξάνοντας τον βαθμό δυσκολίας αλλά και την ικανοποίηση που προκύπτει από την επιτυχή συνεργασία. Η ανάγκη για συγχρονισμό και η εμπιστοσύνη που πρέπει να επιδείξει ο ένας στον άλλον μετατρέπουν το παιχνίδι σε ένα εξαιρετικό πείραμα κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Πως να τα αποκτήσετε

Η διαδικασία απόκτησης των δύο τίτλων παραμένει η γνωστή, απλή ρουτίνα που ακολουθούν εκατομμύρια χρήστες ανά την υφήλιο. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται απλώς να διαθέτουν έναν ενεργό λογαριασμό στο Epic Games Store, να πλοηγηθούν στην ειδική ενότητα των δωρεάν παιχνιδιών και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της εικονικής αγοράς, η οποία καταγράφει μηδενικό κόστος. Από τη στιγμή που τα παιχνίδια θα προστεθούν στη βιβλιοθήκη, παραμένουν για πάντα στην κατοχή του χρήστη, χωρίς κανέναν περιορισμό στον χρόνο εκτέλεσης ή στις διαθέσιμες λειτουργίες τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσφορά έχει αυστηρή ημερομηνία λήξης και αντικαθίσταται αυτόματα από τον επόμενο τίτλο την ερχόμενη Πέμπτη στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Beacon Pines - [Epic Games Store Link]

We Were Here Together - [Epic Games Store Link]