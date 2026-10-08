Dreame L10s Pro Gen3 Review: Ισχυρή και προσιτή ρομποτική σκούπα χωρίς να πιάνει χώρο

Η επιλογή μιας σύγχρονης ρομποτικής σκούπας αποτελεί πλέον μια ουσιαστική επένδυση στη διαχείριση του πολύτιμου καθημερινού χρόνου, όμως η πραγματική πρακτική αξία μιας τέτοιας αυτόνομης συσκευής δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποτέ με ακρίβεια μέσα από τα αποστειρωμένα εργαστηριακά τεστ ή τους εντυπωσιακούς ισχυρισμούς των τεχνικών φυλλαδίων.

Χρησιμοποιώντας την Dreame L10s Pro Gen3 σε καθημερινή βάση εδώ και πέντε ολόκληρους μήνες για τις ανάγκες αυτού του review σε ένα σπίτι με σκληρά δάπεδα από πλακάκι και χαλιά που είναι ως επί το πλείστον λεπτά με χαμηλό πέλος, η εμπειρία χρήσης αποκαλύπτει τόσο τις εντυπωσιακές αρετές μιας συσκευής που υπόσχεται κορυφαία ισχύ αναρρόφησης στην κατηγορία της, όσο και τους αναπόφευκτους συμβιβασμούς που υπαγορεύει ο μηχανικός της σχεδιασμός.

Πρόκειται για μια πρόταση που τοποθετείται στο μεταίχμιο ανάμεσα στις απλές αυτόνομες σκούπες και στα σαφέστατα πιο ακριβά, ογκώδη συστήματα με γιγαντιαίους πολυλειτουργικούς σταθμούς αυτοκαθαρισμού, επιχειρώντας να ισορροπήσει με τόλμη ανάμεσα στο λογικό κόστος κτήσης και τις προηγμένες τεχνολογίες καθαρισμού νέας γενιάς.

Πρώτη γνωριμία, ποιότητα κατασκευής και εξοικονόμηση χώρου

Η πρώτη επαφή με τη συσκευή κατά την αποσυσκευασία δημιουργεί άμεσα μια θετική εντύπωση, καθώς η στιβαρότητα των πλαστικών μερών, το προσεγμένο φινίρισμα και η διακριτική αισθητική μαρτυρούν μια κατασκευή ανώτερης κατηγορίας που δεν προδίδει την ανταγωνιστική τιμολόγησή της. Η φυσική συναρμολόγηση των εξαρτημάτων ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά χωρίς να απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή εργαλεία, καθώς το μόνο που χρειάζεται από την πλευρά του χρήστη είναι το απλό κούμπωμα της πλευρικής βούρτσας στο κάτω μέρος και η μαγνητική τοποθέτηση των δύο περιστρεφόμενων βάσεων για τα πανιά σφουγγαρίσματος.

Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα αυτής της αρχικής επαφής είναι η εξαιρετικά compact βάση φόρτισης, η οποία καταλαμβάνει ελάχιστα εκατοστά στο πάτωμα και εξαφανίζεται οπτικά μέσα στον χώρο, αποτελώντας ιδανική λύση για μικρά ή μεσαία διαμερίσματα όπου οι ογκώδεις σταθμοί καθαρισμού θα έμοιαζαν με ξένα σώματα που καταστρέφουν τη διακόσμηση.

Αυτή η κομψή λιτότητα της βάσης, ωστόσο, δεν έρχεται χωρίς το αντίστοιχο λειτουργικό τίμημα, το οποίο ο υποψήφιος αγοραστής οφείλει να γνωρίζει εξαρχής προκειμένου να μην βρεθεί προ εκπλήξεων. Καθώς η βάση περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή ρεύματος για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, απουσιάζει παντελώς οποιοσδήποτε μηχανισμός αυτόματου αδειάσματος της σκόνης, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν δοχεία καθαρού και ακάθαρτου νερού για το αυτόματο πλύσιμο και το στέγνωμα των πανιών σφουγγαρίσματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η καθημερινή φροντίδα της συσκευής παραμένει εξ ολοκλήρου στα χέρια του ιδιοκτήτη, ο οποίος πρέπει ανά τακτά διαστήματα να αδειάζει χειροκίνητα τον εσωτερικό κάδο σκόνης των 470 ml, να συμπληρώνει νερό στο ενσωματωμένο δοχείο των 300 ml πριν από κάθε κύκλο σφουγγαρίσματος και να αφαιρεί τα περιστρεφόμενα πανάκια για πλύσιμο μετά από κάθε χρήση, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών.

Αρχική εγκατάσταση, χαρτογράφηση LiDAR και η ευελιξία της εφαρμογής Dreamehome

Στο πεδίο της ψηφιακής παραμετροποίησης, η διαδικασία εκκίνησης αποδεικνύεται υποδειγματική, καθώς η σύνδεση της σκούπας με την εφαρμογή Dreamehome πραγματοποιείται ταχύτατα και χωρίς τα εκνευριστικά κολλήματα που συχνά ταλαιπωρούν παρόμοιες έξυπνες συσκευές κατά τη σύζευξη με το τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Το ψηφιακό περιβάλλον διαθέτει πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας με σωστή ορολογία, καθοδηγώντας τον χρήστη βήμα προς βήμα στην ολοκλήρωση των αρχικών ρυθμίσεων μέσα σε λίγα λεπτά. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση, το προηγμένο σύστημα πλοήγησης LiDAR σε συνδυασμό με τους οπτικούς αισθητήρες αναλαμβάνει την πρώτη αναγνωριστική διαδρομή στο σπίτι, σκανάροντας τους χώρους με εντυπωσιακή ταχύτητα και σχεδιάζοντας έναν απόλυτα ακριβή τρισδιάστατο χάρτη της κατοικίας χωρίς να χρειαστεί να σκουπίσει ούτε ένα γραμμάριο σκόνης.

Η διαχείριση μέσα από την εφαρμογή προσφέρει μια σημαντική ελευθερία κινήσεων, επιτρέποντας στον χρήστη να χωρίσει ή να ενώσει δωμάτια, να ονομάσει τους χώρους και να ορίσει εξατομικευμένα προγράμματα καθαρισμού ανάλογα με τον τρόπο ζωής του. Η τοποθέτηση εικονικών τοίχων και απαγορευμένων ζωνών γύρω από ευαίσθητα έπιπλα, επικίνδυνα σημεία με πυκνά καλώδια ή τα μπολ φαγητού των κατοικιδίων γίνεται με υψηλότατη ακρίβεια απευθείας πάνω στην οθόνη του κινητού, αποτρέποντας δυσάρεστα κολλήματα. Επιπλέον, η δυνατότητα αποστολής της σκούπας για άμεσο καθαρισμό ενός συγκεκριμένου δωματίου ή μιας επιλεγμένης ζώνης μεμονωμένα, ρυθμίζοντας ανεξάρτητα την ισχύ αναρρόφησης, τον όγκο του νερού και τον αριθμό των επαναλήψεων, μετατρέπει την εφαρμογή σε ένα πανίσχυρο καθημερινό εργαλείο που προσαρμόζεται απόλυτα στις ιδιαιτερότητες κάθε περίστασης.

Η ισχύς των 13.000 Pa και η συμπεριφορά στα λεπτά χαλιά χαμηλού πέλους

Στο επίκεντρο των τεχνικών προδιαγραφών δεσπόζει το σύστημα αναρρόφησης Vormax με την ονομαστική ισχύ των 13.000 Pa, ένα νούμερο αρκετά ικανοποιητικό για οικιακή χρήση. Στην πράξη αυτή η ισχύς μεταφράζεται σε μια αβίαστη ικανότητα συλλογής κάθε μορφής καθημερινής βρωμιάς, από ψίχουλα και σκόνη μέχρι τρίχες και χνούδια πάνω στα σκληρά δάπεδα από πλακάκι. Η κεντρική λαστιχένια βούρτσα αγκαλιάζει άψογα τις αρθρώσεις και τις ανωμαλίες του πατώματος, ενώ ο ειδικός γεωμετρικός σχεδιασμός της αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό το τύλιγμα των μαλλιών γύρω από τον άξονα, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για συχνό καθάρισμα με το χέρι ή με ψαλίδι.

Εκεί όμως που η συσκευή ξεδιπλώνει πραγματικά τις δυνατότητές της είναι η διαχείριση των χαλιών που διαθέτουμε στο σπίτι, τα οποία όντας λεπτά και με χαμηλό πέλος αποτελούν το ιδανικό τερέν για την αξιολόγηση των αυτοματισμών της. Χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα υπερήχων που εντοπίζει αστραπιαία τη μεταβολή της υφής του εδάφους, η σκούπα αντιλαμβάνεται αμέσως ότι πατάει πάνω σε χαλί και ενεργοποιεί αυτόματα τη μέγιστη βαθμίδα αναρρόφησης Carpet Boost για να τραβήξει ακόμα και τους πιο εγκλωβισμένους ρύπους από το βάθος της πλέξης. Ταυτόχρονα, το έξυπνο σύστημα ανύψωσης σηκώνει τα δύο περιστρεφόμενα πανιά σφουγγαρίσματος κατά 7 έως 10,5 χιλιοστά ψηλότερα από το πάτωμα, διασφαλίζοντας ότι τα λεπτά χαλιά με χαμηλό πέλος δεν θα έρθουν σε καμία επαφή με το υγρό ύφασμα, γεγονός που επιτρέπει την ολοκλήρωση του σκουπίσματος και του σφουγγαρίσματος σε μία ενιαία, απρόσκοπτη διαδρομή χωρίς την παραμικρή ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.

Η δοκιμασία με το παπαγαλάκι: Όταν η ταχύτητα της βούρτσας λειτουργεί ανάποδα

Παρά τη δύναμη αναρρόφησης των 13.000 Pa, η καθημερινή πραγματικότητα στο σπίτι ανέδειξε μια απρόσμενη αδυναμία σχεδιασμού, η οποία συνδέεται με μια πολύ ιδιαίτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε λόγω της συγκατοίκησης με ένα μικρό παπαγαλάκι. Το πτηνό σκορπίζει συχνά τους μικρούς, σκληρούς και εξαιρετικά ελαφρούς σπόρους της τροφής του πάνω στα λεία πλακάκια γύρω από το κλουβί του, δημιουργώντας ένα απαιτητικό σενάριο τοπικού καθαρισμού που αποκάλυψε τα φυσικά όρια του μηχανισμού περιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση, η τεράστια απορροφητική ισχύς δεν αρκεί από μόνη της, καθώς το πρόβλημα εντοπίζεται στη δυναμική συμπεριφορά του μπροστινού περιστρεφόμενου βραχίονα.

Η πλαϊνή βούρτσα, αποστολή της οποίας είναι να μαζεύει τη βρωμιά από τις γωνίες και τα σοβατεπί και να την οδηγεί προς το κεντρικό στόμιο αναρρόφησης, περιστρέφεται με σταθερά υψηλή ταχύτητα. Όταν έρχεται σε επαφή με τους στρογγυλούς και ανάλαφρους σπόρους πάνω στη γυαλιστερή επιφάνεια του πλακιδίου, η ορμή της κρούσης λειτουργεί συχνά σαν ρακέτα, εκτοξεύοντας τους σπόρους μακριά σε σημεία που η σκούπα είχε ήδη καθαρίσει αντί να τους οδηγήσει ομαλά στο εσωτερικό της. Αυτό είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα να χρειάζεται να στείλουμε τη σκούπα να περάσει δεύτερο ή και τρίτο χέρι το συγκεκριμένο δωμάτιο προκειμένου να καταφέρει να μαζέψει όλους τους διασκορπισμένους σπόρους, αποδεικνύοντας ότι μια έξυπνη αυξομείωση της ταχύτητας της πλαϊνής βούρτσας θα έλυνε οριστικά αυτό το ζήτημα.

Σύστημα DuoScrub και MopExtend RoboSwing: Ρεαλιστικές προσδοκίες για το σφουγγάρισμα

Στο κομμάτι του υγρού καθαρισμού, η Dreame ενσωμάτωσε το σύστημα DuoScrub που απαρτίζεται από δύο στρογγυλά πανιά μικροϊνών, τα οποία περιστρέφονται με ταχύτητα ασκώντας παράλληλα μηχανική πίεση προς το δάπεδο για την αφαίρεση της επιφανειακής βρωμιάς. Το μεγάλο τεχνολογικό highlight του μοντέλου είναι η τεχνολογία MopExtend RoboSwing, η οποία επιτρέπει στο δεξί πανί να εκτείνεται μηχανικά προς τα έξω μόλις η συσκευή ανιχνεύσει σοβατεπί, πόδια επίπλων ή στενές γωνίες. Αυτή η μηχανική κίνηση καταφέρνει να εξαλείψει το ενοχλητικό κενό καθαρισμού των μερικών εκατοστών που αφήνουν σχεδόν όλες οι κλασικές ρομποτικές σκούπες κατά μήκος των τοίχων, εξασφαλίζοντας μια ομοιόμορφη αίσθηση υγρασίας και φροντίδας σε όλη την επιφάνεια του σπιτιού.

Παρ' όλα αυτά, η συνολική αξιολόγηση του σφουγγαρίσματος δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως μέτρια, ακόμη και όταν η ροή του νερού ορίζεται στη μέγιστη ένταση μέσα από τις προηγμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής. Η σκούπα αποδεικνύεται εξαιρετική για ένα επιφανειακό καθημερινό φρεσκάρισμα που μαζεύει την αόρατη λεπτή σκόνη και αφήνει το πλακάκι λαμπερό και καθαρό στο μάτι, προσφέροντας μια ευχάριστη αίσθηση ανανέωσης στον χώρο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι μια τέτοια συσκευή μπορεί να αντικαταστήσει το παραδοσιακό σφουγγάρισμα, καθώς δεν διαθέτει την απαραίτητη δύναμη πίεσης και την τριβή που απαιτούνται για να αποκολλήσει ξεραμένους και επίμονους λεκέδες, όπως πατημένες σταγόνες καφέ, κολλώδεις σάλτσες ή λάσπες που έχουν στεγνώσει στην κουζίνα.

Αποφυγή εμποδίων, διαχείριση μπαταρίας και η προαιρετική βούρτσα TriCut

Η κίνηση της συσκευής ανάμεσα στα έπιπλα βασίζεται στην τεχνολογία 3D Structured Light, η οποία δημιουργεί ένα πλέγμα φωτός μπροστά από τη σκούπα και της επιτρέπει να εντοπίζει εγκαίρως αντικείμενα όπως παπούτσια, καρέκλες και κάλτσες, αποτρέποντας τις δυνατές προσκρούσεις και διατηρώντας τα έπιπλα άθικτα. Ωστόσο, η ευαισθησία των οπτικών αισθητήρων μειώνεται σημαντικά απέναντι σε πολύ λεπτά αντικείμενα, με αποτέλεσμα λεπτά καλώδια φορτιστών ή κορδόνια να κινδυνεύουν να τυλιχθούν γύρω από την κεντρική βούρτσα, καθιστώντας απαραίτητη μια γρήγορη επιθεώρηση του πατώματος πριν πατηθεί το κουμπί εκκίνησης.

Όσον αφορά την αυτονομία, η μπαταρία των 5.200 mAh αποδεικνύεται απόλυτα επαρκής για τις ανάγκες μιας μεγάλης κατοικίας, προσφέροντας άνετο καθάρισμα επιφανειών που ξεπερνούν τα 120 τετραγωνικά μέτρα με μία και μοναδική φόρτιση στις κανονικές βαθμίδες ισχύος. Ακόμη όμως κι αν η ενέργεια εξαντληθεί σε εξαιρετικά εντατικά προγράμματα, η λειτουργία αυτόματης επαναφόρτισης και συνέχισης επιτρέπει στη σκούπα να επιστρέψει μόνη της στη βάση και, αφού ανακτήσει το απαιτούμενο ποσοστό ρεύματος, να επιστρέψει αυτόνομα στο ακριβές σημείο όπου είχε σταματήσει για να ολοκληρώσει το έργο της. Τέλος, για σπίτια με άτομα που έχουν μακριά μαλλιά ή κατοικίδια με έντονη τριχόπτωση, η συμβατότητα με την ειδική αντιμπερδευτική βούρτσα TriCut, η οποία διαθέτει ενσωματωμένα κρυφά μαχαιρίδια που κόβουν αυτόματα τις τρίχες πριν φτάσουν στον κάδο, αποτελεί μια προαιρετική αλλά πολύτιμη αναβάθμιση που απαλλάσσει οριστικά τον χρήστη από τη χειροκίνητη συντήρηση του άξονα.

Συμπέρασμα

Η Dreame L10s Pro Gen3 καταγράφεται ως μια τίμια, ισορροπημένη και αξιόπιστη πρόταση στη μεσαία κατηγορία τιμής, η οποία καταφέρνει να προσφέρει ικανοποιητική ονομαστική αναρρόφηση, άρτιο λογισμικό πλοήγησης και καινοτόμες λύσεις όπως ο επεκτεινόμενος βραχίονας σφουγγαρίσματος χωρίς να εκτοξεύει το κόστος απόκτησης. Είναι ένα εργαλείο που εκπληρώνει με συνέπεια τον πρωταρχικό του ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος αγοραστής έχει πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων του και δεν τρέφει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το βάθος του σφουγγαρίσματος.

Για τον χρήστη που δίνει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση χώρου, δεν επιθυμεί ογκώδεις σταθμούς στο σαλόνι του και δεν έχει πρόβλημα να αφιερώνει λίγα λεπτά την εβδομάδα για το άδειασμα της σκόνης και το πλύσιμο των πανιών, το συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρει μια εξαιρετική σχέση ποιότητας προς τιμή. Αντίθετα, για όσους αναζητούν την απόλυτη αυτοματοποίηση όπου η συσκευή λειτουργεί αυτόνομα για εβδομάδες χωρίς καμία ανθρώπινη επαφή, αξίζει να διερευνηθεί η επιλογή μοντέλων με ελαφρώς μεγαλύτερο προϋπολογισμό που περιλαμβάνουν πλήρεις σταθμούς αυτόματου αδειάσματος και πλύσης των πανιών, καθώς αυτή η διαφορά χρημάτων μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για όσους δεν διαθέτουν τον χρόνο ή τη διάθεση για τακτική χειροκίνητη συντήρηση.