Έχετε το DOOGEE S100 Pro; Η ΕΕΤΤ διατάσσει την άμεση απόσυρσή του για λόγους ασφαλείας

Η ΕΕΤΤ με την απόφασή της με αριθμό 1172/2, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/6778/16-12-2025), υιοθέτησε το μέτρο της ανάκλησης και απόσυρσης από την ελληνική αγορά του κινητού τηλεφώνου με εμπορική ονομασία DOOGEE S100 Pro, που κατασκευάζεται από την PROLINX GmbH.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού ΑNFR στο συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-F-250710-22152), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α) μετά από εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο προϊόν και στις οποίες παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών έκθεσης για τον γενικό πληθυσμό σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε η ανάκληση και απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, τα μέτρα θεωρούνται πλέον δικαιολογημένα και εφαρμόζονται και στην ελληνική αγορά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το εν λόγω κινητό τηλέφωνο με εμπορική ονομασία DOOGEE S100 Pro, οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες ανάκλησης και απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 139/Α/20-09-2017, άρθρο 2, «ανάκληση» αποτελεί κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή ραδιοεξοπλισμού που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμος στον τελικό χρήστη και «απόσυρση» αποτελεί κάθε μέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού.