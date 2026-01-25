Είδατε περίεργες ειδοποιήσεις στο Gmail; Δεν ήσασταν οι μόνοι

Έναm περίεργο bug χτύπησε το Gmail πριν από μερικές ώρες, καθώς η δημοφιλέστερη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπέστη ένα σπάνιο αλλά εξαιρετικά ενοχλητικό τεχνικό «blackout». Όχι, η υπηρεσία δεν «έπεσε» με την παραδοσιακή έννοια της διακοπής λειτουργίας, αλλά η συμπεριφορά της θύμισε ημέρες διαδικτυακής αναρχίας, με τα εισερχόμενα να πλημμυρίζουν από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) και λανθασμένες ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Το χρονικό της βλάβης

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν οι αλγόριθμοι φιλτραρίσματος της Google, που συνήθως λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο, σταμάτησαν να ανταποκρίνονται σωστά. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο και χαοτικό: το σύστημα κατηγοριοποίησης, που διαχωρίζει αυτόματα τα μηνύματα σε «Primary», «Updates» και «Social», κατέρρευσε.

Ξαφνικά, ο φάκελος των «primary» εισερχόμενων, που οι περισσότεροι χρήστες πασχίζουν να διατηρούν καθαρό για τη σημαντική τους επικοινωνία, γέμισε με newsletters, διαφημιστικά μηνύματα και ειδοποιήσεις από κοινωνικά δίκτυα. Μηνύματα που υπό κανονικές συνθήκες θα θάβονταν σε δευτερεύουσες καρτέλες, βρέθηκαν να διεκδικούν την προσοχή των χρηστών δίπλα σε επαγγελματικά emails και προσωπικές συζητήσεις.

«Προσοχή με αυτό το μήνυμα»

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στην αταξία. Μια πιο ανησυχητική πτυχή της δυσλειτουργίας αφορούσε τα συστήματα ασφαλείας. Πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι απολύτως νόμιμα και ασφαλή emails –ακόμη και από γνωστούς αποστολείς ή συνεργάτες– εμφανίζονταν με έντονες κόκκινες ενδείξεις και προειδοποιητικά banners που έγραφαν: «Να είστε προσεκτικοί με αυτό το μήνυμα. Το Gmail δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ότι προέρχεται όντως από τον [αποστολέα]».

Αυτή η τεχνική αστοχία δημιούργησε ένα επικίνδυνο μίγμα σύγχυσης: από τη μια πλευρά πραγματικά spam περνούσαν ανενόχλητα, και από την άλλη έγκυρα μηνύματα χαρακτηρίζονταν ως ύποπτα, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών στα φίλτρα προστασίας της πλατφόρμας.

Η αντίδραση της Google και των χρηστών

Η Google αντέδρασε επιβεβαιώνοντας το ζήτημα μέσω του "Workspace Status Dashboard", παραδεχόμενη ότι υπήρχε πρόβλημα με την «εσφαλμένη ταξινόμηση μηνυμάτων» και τις «επιπρόσθετες προειδοποιήσεις spam». Αν και η εταιρεία κινητοποίησε άμεσα τις ομάδες μηχανικών της, η αποκατάσταση δεν ήταν ακαριαία, καθώς χρειάστηκε να περάσουν μερικές ώρες μέχρι να δοθεί λύση.