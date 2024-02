Η Bandai Namco μας είχε ενημερώσει την Τρίτη ότι το πρώτο trailer για το πολυαναμενόμενο DLC του Elden Ring θα έβγαινε πολύ σύντομα. Αυτό συνέβη σήμερα, καθώς πήραμε μια πρώτη γεύση από την επερχόμενη κυκλοφορία του Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Στο trailer παρουσιάστηκαν περίπου τρία λεπτά gameplay από το Shadow of the Erdtree, το οποίο αναπτύσσεται και πάλι από την FromSoftware. Τα πλάνα του trailer δείχνουν ένα σωρό νέες τοποθεσίες που θα δουν οι παίκτες στο expansion. Φυσικά, δείχνει επίσης μερικούς νέους εχθρούς και boss τέρατα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που μοιάζει με ένα γιγαντιαίο πλάσμα που καίγεται, και έναν τεράστιο εχθρό που μοιάζει με ιπποπόταμο και ξαφνικά γεννά μακριά και αιχμηρά καρφιά από το σώμα του.

Δεν υπάρχουν ακόμα πολλές πληροφορίες για την υπόθεση του Shadow of the Erdtree, αλλά η περιγραφή του trailer στο YouTube περιλαμβάνει το παρακάτω ποίημα:

Η Γη της Σκιάς. Ένας τόπος καλυμμένος από το Erdtree. Εκεί όπου η θεά Marika πάτησε για πρώτη φορά το πόδι της. Μια γη που εξαγνίστηκε σε μια αφανή μάχη. Που φλέγεται από τη φλόγα του Messmer. Σε αυτή τη γη έφυγε ο Miquella. Αποδεσμεύοντας τη σάρκα του, τη δύναμή του, την καταγωγή του. Από όλα τα χρυσά πράγματα.

Επιπλέον, στην επίσημη ιστοσελίδα του DLC φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι το μεγάλο boss ονομάζεται Messmer the Impaler.

Το Elden Ring: Shadow of the Erdtree θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιουνίου για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S και Xbox Series X σε τιμή €39.99.