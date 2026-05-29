EngineAI: Νέο εργοστάσιο συναρμολογεί ένα ανθρωποειδές ρομπότ κάθε 15 λεπτά

Σύνοψη

Έναρξη λειτουργίας νέας εργοστασιακής μονάδας "Intelligent Manufacturing Base" 12.000 τ.μ. στην περιοχή Honghualing της Shenzhen.

Κατασκευή ενός ολοκληρωμένου ανθρωποειδούς ρομπότ κάθε 15 λεπτά, με στόχο δυναμικότητα 10.000 μονάδων ετησίως.

Κάθε μηχάνημα υφίσταται 79 ελέγχους ποιότητας και 46 δοκιμασίες προσομοίωσης πριν την έξοδο από το εργοστάσιο.

Μαζική παραγωγή του βιομηχανικού T800 (ροπή 450 Nm) και του ελαφρύτερου PM01 (για ερευνητικά εργαστήρια).

Ολοκλήρωση γύρου χρηματοδότησης Series B ύψους 200 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμηση της EngineAI στο 1,4 δισ. δολάρια.

Η EngineAI, κινεζική εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις το 2023, έθεσε επίσημα σε λειτουργία τη νέα της μονάδα παραγωγής στην περιοχή Nanshan (Honghualing) της Shenzhen. Με έκταση που ξεπερνά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα, η συγκεκριμένη εγκατάσταση σχεδιάστηκε εξ αρχής με γνώμονα την παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ σε βιομηχανική κλίμακα, αλλάζοντας τους κανόνες του ανταγωνισμού απέναντι σε εταιρείες όπως η Tesla και η Figure AI.

Η προσέγγιση της EngineAI δεν επικεντρώνεται πλέον στο αν ένα ρομπότ μπορεί να εκτελέσει ακροβατικά, αλλά το βάρος δίνεται στη σταθερότητα, την αξιοπιστία της αλυσίδας εφοδιασμού (με αρωγό κολοσσούς όπως η Luxshare) και τη ραγδαία μείωση του χρόνου κατασκευής. Το νέο εργοστάσιο λειτουργεί ως μια πλήρως κλειστή ροή εργασιών, ενσωματώνοντας τους ελέγχους των εισερχόμενων εξαρτημάτων, την κεντρική συναρμολόγηση, τη δοκιμή αισθητήρων και τα συστήματα logistics.

Το νέο εργοστάσιο της EngineAI στη Shenzhen επιτυγχάνει ρυθμό παραγωγής ενός ολοκληρωμένου ανθρωποειδούς ρομπότ κάθε 15 λεπτά. Η γραμμή κατασκευάζει κυρίως τα μοντέλα T800 και PM01, υποβάλλοντας την κάθε μονάδα σε 79 αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και 46 δοκιμασίες προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών πριν από την αποστολή, εξασφαλίζοντας ετήσια δυναμικότητα έως και 10.000 μονάδων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων T800 και PM01

Τα δύο βασικά μοντέλα που παράγονται μαζικά έχουν σαφώς διακριτούς ρόλους στην αγορά.

EngineAI T800: Αποτελεί τη ναυαρχίδα βαρέως τύπου. Διαθέτει ύψος περίπου 170 εκατοστά και ενσωματώνει αρθρώσεις που αποδίδουν μέγιστη ροπή 450 Nm, επιτρέποντας την ανύψωση σημαντικών φορτίων. Επιτυγχάνει ταχύτητα βάδισης 3 m/s (10,8 km/h) και φέρει μπαταρία που εξασφαλίζει αυτονομία 4 έως 5 ωρών υπό συνθήκες φόρτου. Η δομή του βασίζεται σε κράμα αλουμινίου αεροδιαστημικής ποιότητας.

EngineAI PM01: Σχεδιασμένο κατά κύριο λόγο για ερευνητικά εργαστήρια, πανεπιστήμια και προγραμματιστές συστημάτων ανοιχτού κώδικα. Ζυγίζει 42 κιλά, διαθέτει 23 βαθμούς ελευθερίας (DoF) και είναι εξοπλισμένο με σύστημα ταχείας αλλαγής μπαταρίας, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκτός λειτουργίας.

Η στρατηγική επιλογή της EngineAI είναι η χρήση μιας ενσωματωμένης στοίβας αισθητήρων ικανής για λειτουργία σε πραγματικό χρόνο. Τα ρομπότ εξοπλίζονται με σύστημα Lidar 360 μοιρών, συστοιχίες καμερών βάθους (όπως Intel RealSense) και συστοιχίες πολλαπλών μικροφώνων. Το υπολογιστικό τους σύστημα βασίζεται σε διπλή αρχιτεκτονική, αξιοποιώντας επεξεργαστές Intel για τις βασικές λειτουργίες και μονάδες GPU της Nvidia για την τοπική εκτέλεση νευρωνικών δικτύων.

Η κίνηση των ανθρωποειδών δεν βασίζεται σε παραδοσιακές αλγοριθμικές μεθόδους υπολογισμού βημάτων, αλλά σε ένα νευρωνικό δίκτυο άκρου-προς-άκρο. Αυτό το μοντέλο, εκπαιδευμένο μέσω ενισχυτικής μάθησης, επιλύει το φαινόμενο του "μηχανικού αδιεξόδου", επιτρέποντας στα ρομπότ να περπατούν με ευθυγραμμισμένα γόνατα (όπως οι άνθρωποι) και όχι ελαφρώς σκυφτά, αξιοποιώντας την αδράνεια για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η εκτόξευση της EngineAI δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τα απαραίτητα κεφάλαια. Τον Απρίλιο του 2026, η εταιρεία ολοκλήρωσε τον γύρο χρηματοδότησης Series B, αντλώντας 200 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που εκτόξευσε την αποτίμησή της άνω του 1,4 δισεκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 10 δισ. γιουάν). Η εισροή κεφαλαίων αποτυπώνεται άμεσα στους στόχους παραγωγής, με την εταιρεία να αναμένει την παράδοση 4.000 έως 5.000 μονάδων μέσα στο τρέχον έτος. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες σχεδιασμού για ένα δεύτερο εργοστάσιο παρόμοιας δυναμικότητας 10.000 μονάδων στην επαρχία Zhengzhou.

Με την εκτιμώμενη τιμή των προηγούμενων μοντέλων της (όπως το SE01) να κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 200.000 γιουάν (περίπου 19.000 έως 25.000 ευρώ), η EngineAI ρίχνει το κόστος κτήσης ενός ανθρωποειδούς ρομπότ κάτω από το κόστος ενός αυτοκινήτου μεσαίας κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι πιστοποιήσεις CE θα εναρμονιστούν άμεσα. Η μαζική παραγωγή σημαίνει πως τα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής θα αρχίσουν να καταγράφουν διαθεσιμότητα μέσα στο 2027.