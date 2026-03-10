Ενσωμάτωση AI στο Adobe Photoshop: Διαθέσιμος ο Assistant για web και mobile συσκευές

Σύνοψη

Η Adobe ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου AI Assistant για το Photoshop, ενσωματώνοντας βαθύτερα τις λειτουργίες του Firefly AI.

Η υπηρεσία περνάει σε φάση Beta για τις πλατφόρμες Web και Mobile (iOS/Android), επιτρέποντας editing μέσω φυσικής γλώσσας.

Το εργαλείο αυτοματοποιεί πολύπλοκες ροές εργασίας (workflows), όπως masking, color grading και generative fill, απευθείας από την οθόνη αφής ή τον browser.

Το μοντέλο εστιάζει στην εμπορική ασφάλεια, εκπαιδευμένο αποκλειστικά σε αδειοδοτημένο περιεχόμενο (Adobe Stock).

Οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες στους υφιστάμενους συνδρομητές του Creative Cloud στην Ελλάδα.

Τι νέο φέρνει ο AI Assistant στο Adobe Photoshop

Η Adobe επαναπροσδιορίζει τη διάδραση του χρήστη με το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας μέσω της εισαγωγής ενός εξελιγμένου AI Assistant στο Photoshop. Το νέο αυτό περιβάλλον βασίζεται στην αρχιτεκτονική του Firefly και επιτρέπει στους δημιουργούς να εκτελούν περίπλοκες ενέργειες χρησιμοποιώντας απλές εντολές φυσικής γλώσσας. Αντί ο χρήστης να πλοηγείται σε πολλαπλά μενού για τη δημιουργία επιπέδων (layers) ή μάσκας, το AI αναλύει το κείμενο και εφαρμόζει τις αντίστοιχες παραμέτρους στο παρασκήνιο.

Η μετατόπιση από τα παραδοσιακά μενού στην καθοδηγούμενη επεξεργασία μέσω κειμένου αυξάνει δραστικά την ταχύτητα παραγωγής. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα της beta έκδοσης, το σύστημα αναγνωρίζει το γενικότερο πλαίσιο της εικόνας, επιτρέποντας στο Generative Fill να προσαρμόζει τον φωτισμό, τις αντανακλάσεις και τη γεωμετρία των νέων αντικειμένων με απόλυτη ακρίβεια ως προς το πρωτότυπο υλικό. Ο AI Assistant δεν περιορίζεται απλώς στην παραγωγή pixel, αλλά οργανώνει το αρχείο: ονομάζει τα νέα layers αυτόματα, διατηρεί ιστορικό προτροπών (prompt history) και επιτρέπει τη μη καταστροφική επεξεργασία.

Η επέκταση σε web και mobile οικοσυστήματα

Η σημαντικότερη δομική αλλαγή της νέας έκδοσης είναι η πλήρης υποστήριξη των Web και Mobile εκδόσεων του Photoshop. Η Adobe μεταφέρει το βαρύ υπολογιστικό φορτίο (rendering και AI inference) στους δικούς της cloud servers, καταργώντας την ανάγκη για συσκευές με ακριβές κάρτες γραφικών.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να ανοίξουν έναν browser, να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να ξεκινήσουν τη δημιουργία εικόνων βασισμένη σε προτροπές, με άμεσο συγχρονισμό του αρχείου .psd στο Creative Cloud. Στις mobile συσκευές (iOS και Android), το User Interface έχει ανασχεδιαστεί για να λειτουργεί παράλληλα με τον AI Assistant. Οι gestures της οθόνης αφής συνδυάζονται με φωνητικές εντολές ή typing. Για παράδειγμα, ο χρήστης επιλέγει μια περιοχή με το δάχτυλο και ζητά από τον Assistant να «αφαιρέσει το αντικείμενο και να συμπληρώσει το φόντο με στοιχεία του περιβάλλοντος». Η ταχύτητα απόκρισης εξαρτάται αποκλειστικά από τη σύνδεση δικτύου, με την Adobe να υπόσχεται latency κάτω των 2 δευτερολέπτων για βασικά requests σε δίκτυα 5G.

Το μοντέλο Firefly και η εμπορική ασφάλεια

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Adobe παραμένει η στόχευση σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αντίθετα με άλλα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) που αντιμετωπίζουν νομικά ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, το μοντέλο Firefly που τροφοδοτεί τον νέο Assistant είναι εκπαιδευμένο αποκλειστικά στη βάση δεδομένων του Adobe Stock, σε περιεχόμενο ανοιχτής άδειας και σε υλικό public domain όπου τα δικαιώματα έχουν λήξει.

Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς το ρίσκο διεκδικήσεων. Επιπρόσθετα, κάθε εικόνα που δημιουργείται ή τροποποιείται μέσω του AI Assistant ενσωματώνει αυτόματα Content Credentials. Πρόκειται για κρυπτογραφικά μεταδεδομένα που καταγράφουν την ιστορία του αρχείου, πιστοποιώντας τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προσφέροντας διαφάνεια στον τελικό θεατή, ένα χαρακτηριστικό απαραίτητο για τα σύγχρονα ειδησεογραφικά και διαφημιστικά πρότυπα.

Με τη ματιά του Techgear

Η μεταφορά του βάρους από τα τοπικά hardware specs στο cloud μέσω του AI Assistant αποδεικνύει ότι η Adobe δεν σκοπεύει να αφήσει έδαφος στους ανταγωνιστές της (όπως το Canva ή το Midjourney) στον τομέα των γρήγορων iterations. Σε πραγματικές συνθήκες δοκιμής της beta, η αυτοματοποίηση του layer management είναι ο πραγματικός πολλαπλασιαστής παραγωγικότητας, ξεπερνώντας τον εντυπωσιασμό του ίδιου του generative fill.

Ωστόσο, για τον Έλληνα επαγγελματία on-the-go, η εμπειρία στην εφαρμογή Mobile παραμένει άμεσα εξαρτημένη από την ποιότητα του τοπικού δικτύου 5G. Η παραμικρή αστάθεια στο δίκτυο προκαλεί καθυστερήσεις στο rendering, υπενθυμίζοντας πως η πλήρης αποδέσμευση από τα ισχυρά desktop workstations απαιτεί απόλυτα σταθερές υποδομές τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, το μοντέλο των Generative Credits απαιτεί συνετή διαχείριση από όσους παράγουν μαζικά social media assets, καθώς το throttling μετά το όριο των fast credits επιβραδύνει αισθητά το workflow.