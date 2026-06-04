Epic Games Store: Διαθέσιμα δωρεάν τα Rogue Waters και Songs of Conquest για PC

Το πρόγραμμα δωρεάν διανομής παιχνιδιών του Epic Games Store αποτελεί σταθερά έναν από τους βασικότερους πυλώνες προσέλκυσης νέων χρηστών για την πλατφόρμα. Αντικαθιστώντας τις προσφορές της περασμένης εβδομάδας (Lonestar και Calico), η Epic Games προσφέρει πλέον δύο εντελώς διαφορετικούς, αλλά εξίσου ποιοτικούς τίτλους για τους PC gamers. Πρόκειται για το Rogue Waters, μια περιπέτεια με πειρατές και στοιχεία rogue-lite, καθώς και το Songs of Conquest, ένα παιχνίδι στρατηγικής που αντλεί έμπνευση από κλασικούς τίτλους στρατηγικής της δεκαετίας του 1990.

Songs of Conquest

Το Songs of Conquest, αναπτυγμένο από το στούντιο Lavapotion, απευθύνεται ξεκάθαρα στους λάτρεις των turn-based 4X strategy παιχνιδιών. Οι μηχανισμοί του αποτίνουν φόρο τιμής σε μνημειώδεις τίτλους του παρελθόντος, όπως η σειρά Heroes of Might and Magic, συνδυάζοντας την εξερεύνηση του χάρτη, τη διαχείριση βασιλείου και τις τακτικές μάχες σε γύρους.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ισχυρών μάγων που ονομάζονται "Wielders". Μέσω αυτών, καλούνται να εξερευνήσουν άγνωστα εδάφη, να αντιμετωπίσουν εχθρικές στρατιές, να συγκεντρώσουν σπάνια artifacts και να επεκτείνουν την κυριαρχία τους. Η ιδιαιτερότητα του τίτλου εντοπίζεται στο σύστημα μαγείας του (Essence), το οποίο αντλείται απευθείας από τα στρατεύματα που διαθέτει ο παίκτης στο πεδίο της μάχης, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά βαθύ επίπεδο τακτικής αλληλεπίδρασης. Η εικαστική του προσέγγιση (pixel art υψηλής ανάλυσης) σε συνδυασμό με το σύγχρονο user interface, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που διαβάζεται άψογα στις σύγχρονες οθόνες χωρίς να χάνει τη ρετρό αισθητική του.

Rogue Waters

Από την άλλη πλευρά, το Rogue Waters από την Ice Code Games προσφέρει μια διαφορετική, πιο άμεση μορφή πρόκλησης. Ως ένα rogue-lite τακτικό παιχνίδι, βάζει τον παίκτη στα παπούτσια του Captain Cutter. Κύριος στόχος είναι η επιβίωση σε θαλάσσιες διαδρομές που παράγονται αλγοριθμικά (procedurally generated), κάτι που σημαίνει ότι καμία προσπάθεια δεν είναι ακριβώς ίδια με την προηγούμενη.

Το gameplay επικεντρώνεται στη διαχείριση του πλοίου και του πληρώματος. Ο παίκτης πρέπει να στρατολογήσει και να εκπαιδεύσει ναύτες, να αντιμετωπίσει αντίπαλα πειρατικά πλοία και να αξιοποιήσει την υποστήριξη μυθικών θαλάσσιων πλασμάτων για να αποκτήσει πλεονέκτημα. Οι μάχες (ship-to-ship) απαιτούν ακρίβεια στην τοποθέτηση του πληρώματος και στρατηγική χρήση των πόρων. Το στοιχείο του rogue-lite διασφαλίζει ότι, παρά την αναπόφευκτη ήττα, ο παίκτης διατηρεί ορισμένες μόνιμες αναβαθμίσεις που θα κάνουν την επόμενη προσπάθεια ελαφρώς πιο προσιτή.

Πώς να διεκδικήσετε τα δωρεάν παιχνίδια

Η διαδικασία προσθήκης των τίτλων είναι απολύτως γραμμική και φιλική προς τον χρήστη. Τα βήματα είναι τα εξής:

Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Epic Games Store ή ανοίξτε τον Epic Games Launcher στον υπολογιστή σας. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας (ή δημιουργήστε έναν νέος εντελώς δωρεάν). Πλοηγηθείτε στην ενότητα Free Games που βρίσκεται συνήθως στην κεντρική σελίδα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Rogue Waters και στη συνέχεια επιλέξτε "Get". Επιβεβαιώστε την παραγγελία (αξία 0.00€). Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για το Songs of Conquest. Τα παιχνίδια θα εμφανιστούν μόνιμα στην καρτέλα Library, έτοιμα για λήψη και εγκατάσταση όποτε το επιθυμείτε.

Songs of Conquest - [Epic Games Store Link]

Rogue Waters - [Epic Games Store Link]