Epic Games Store: Διπλό δώρο και αυτήν την εβδομάδα!

Είναι και πάλι Πέμπτη και το Epic Games Store έχει ένα νέο δώρο διαθέσιμο για τους PC gamers ακριβώς στην ώρα του. Η τελευταία προσφορά παίρνει τη σκυτάλη από το διπλό giveaway της προηγούμενης εβδομάδας που περιελάμβανε τα Ghostwire: Tokyo και Witch It. Αυτή τη φορά το κατάστημα προσφέρει ένα αντίγραφο του Deceive Inc και ένα goodie pack από το Apex Legends. Όποιος έχει λογαριασμό στο Epic Games Store έχει επτά ημέρες για να διεκδικήσει το παιχνίδι και τα έξτρα και να τα επισυνάψει μόνιμα στη βιβλιοθήκη του.



Το Deceive Inc που κυκλοφόρησε το 2023, είναι μια multiplayer εμπειρία που βάζει τους παίκτες να είναι κατάσκοποι με gadgets υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι έχουν ως αποστολή να κλέψουν πολύτιμα πακέτα σε διάφορα επίπεδα. Ωστόσο, όλοι οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να μεταμφιεστούν σε NPC. Οι στόχοι της αποστολής μπορούν να επιτευχθούν με μυστικότητα χρησιμοποιώντας διάφορα gadgets ή να επιλέξουν την επιλογή της μάχης, σκοτώνοντας άλλους παίκτες. Ο πρώτος παίκτης που θα πιάσει τον στόχο και θα διαφύγει είναι ο νικητής.

Παράλληλα, η Respawn Entertainment προσφέρει το πακέτο Ash Free Unlock για το free-to-play battle royale Apex Legends αυτή την εβδομάδα. Αυτό περιλαμβάνει το διακοσμητικό skin Burning Chrome εκτός από το ξεκλείδωμα Ash Legend.

Deceive Inc. - [Epic Games Store Link]

Apex Legends: Ash Free Unlock Bundle - [Epic Games Store Link]