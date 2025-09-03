Επίσημο: Αυτή θα ενσαρκώσει τη Lara Croft στη σειρά Tomb Raider της Amazon

Μετά από μήνες φημών και διαρροών, η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε επίσημα ότι η Sophie Turner θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο της Lara Croft στη νέα τηλεοπτική μεταφορά του Tomb Raider. Η είδηση μπορεί να μην προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, αφού ήδη από τον Νοέμβριο του 2024 είχε διαρρεύσει ότι η Turner βρισκόταν πολύ κοντά στο να υπογράψει.

Οι πρώτες πληροφορίες για το casting ήρθαν σχεδόν έναν χρόνο πριν, όταν είχε γίνει γνωστό ότι η Turner ήταν η επικρατέστερη υποψήφια, αφήνοντας πίσω της τη Lucy Boynton, γνωστή από το Bohemian Rhapsody. Ωστόσο, τότε η συμφωνία δεν είχε κλείσει οριστικά. Τώρα, με την επίσημη επιβεβαίωση, η Variety αποκαλύπτει επίσης ότι τα γυρίσματα της σειράς έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 19 Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε ένα πρότζεκτ που είχε ανακοινωθεί αρχικά στις αρχές του 2023, πήρε το πράσινο φως τον Μάιο του 2024 και έκτοτε βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας.

Την καλλιτεχνική καθοδήγηση της σειράς εξακολουθεί να έχει η Phoebe Waller-Bridge, γνωστή από το Fleabag και το Killing Eve, η οποία υπογράφει ως δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός. Στο πλευρό της, όμως, προστίθεται πλέον ο Chad Hodge, με εμπειρία από σειρές όπως το Wayward Pines και το Good Behavior, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του συν-διευθυντή παραγωγής και co-showrunner.

Η Waller-Bridge σε δήλωσή της τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος:

Δεν είναι συχνό να έχεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις μια σειρά τέτοιας κλίμακας με έναν χαρακτήρα που μεγάλωσες αγαπώντας. Όλη η ομάδα είναι παθιασμένη με τη Lara και μοιράζεται τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνη: θάρρος, τόλμη και χιούμορ. Ετοιμαστείτε… η Croft έρχεται.

Η Sophie Turner έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Sansa Stark στο Game of Thrones, όπου ξεχώρισε για τη σταδιακή εξέλιξη του χαρακτήρα της από αθώα νεαρή πριγκίπισσα σε δυναμική ηγέτιδα. Η συμμετοχή της στη νέα σειρά της Amazon δείχνει ότι η εταιρεία ποντάρει στη δυναμική παρουσία και την υποκριτική ωριμότητα της ηθοποιού για να αναβιώσει τον θρυλικό χαρακτήρα.

Η Lara Croft παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές ηρωίδες της pop κουλτούρας, με ιστορία που ξεκινά από τα videogames της δεκαετίας του 1990 και επεκτείνεται σε κινηματογραφικές ταινίες με πρωταγωνίστριες την Angelina Jolie και αργότερα την Alicia Vikander. Η τηλεοπτική μεταφορά, επομένως, αποτελεί το νέο κεφάλαιο στη μακρά πορεία του franchise.

Αν και ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η σειρά δύσκολα θα φτάσει στις οθόνες πριν το 2027, δεδομένου ότι τα γυρίσματα ξεκινούν το 2026.

