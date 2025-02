Επίσημο: Η υπηρεσία Max του HBO έρχεται αποκλειστικά στη Vodafone TV!

Το Vodafone TV φέρνει μια νέα εποχή στην ψυχαγωγία καθώς γίνεται το αποκλειστικό σπίτι του Max στην Ελλάδα. Η κορυφαία streaming υπηρεσία της Warner Bros. Discovery κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά μέσω του Vodafone TV, προσφέροντας μια μοναδική βιβλιοθήκη βραβευμένων σειρών και ταινιών που έχουν διαμορφώσει την ιστορία της ψυχαγωγίας.

Με την προσθήκη του Max, το Vodafone TV εμπλουτίζει την εμπειρία των συνδρομητών του με έναν εκτενή κατάλογο κορυφαίων τίτλων από τα Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO, CNN, Discovery Channel, TLC, Cartoon Network και πολλά ακόμη. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν εμβληματικές σειρές όπως το επικό Game of Thrones, το διαχρονικό Sex & the City, το συναρπαστικό Chernobyl, την πρωτοποριακή σειρά The Sopranos, καθώς και σύγχρονα αριστουργήματα όπως The White Lotus, The Last of Us, House of the Dragon, The Penguin, Dune: Prophecy και Euphoria.

Το Max προσφέρει επίσης αριστουργηματικές ταινίες που έχουν καθηλώσει κοινό και κριτικούς, όπως Harry Potter, The Batman, Dune και Barbie. Οι λάτρεις των σειρών μπορούν, επίσης, να απολαύσουν αγαπημένες επιτυχίες όπως Friends και The Big Bang Theory.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, κ. Χάρης Μπρουμίδης, δήλωσε:

Tο Vodafone TV προσφέρει κορυφαίο ποιοτικό περιεχόμενο για όλη την οικογένεια και είναι η μοναδική πλατφόρμα στην Ελλάδα που συγκεντρώνει σε ένα σημείο κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές υψηλού επιπέδου. Η αποκλειστική συνεργασία με τη Warner Bros. Discovery για τη διάθεση του Max, ενσωματώνοντας το περιεχόμενό του στον κατάλογο του Vodafone TV, παρέχει στους συνδρομητές μας ακόμη περισσότερες επιλογές θέασης, δίνοντάς τους πρόσβαση σε μία από τις πιο πλούσιες και βραβευμένες βιβλιοθήκες στην ιστορία της ψυχαγωγίας. Είναι ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής μας στο τομέα του περιεχομένου, η οποία έχει στόχο να κάνει την οικιακή ψυχαγωγία διασκεδαστική, εύκολη και προσβάσιμη για όλους.

Ο Jamie Cooke, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Κεντρικής Ευρώπης, Τουρκίας και Μέσης Ανατολής στη Warner Bros. Discovery, ανέφερε:

Η άφιξη του Max στο Vodafone TV στην Ελλάδα θα επιτρέψει στους πελάτες να έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε μια ασυναγώνιστη συλλογή βραβευμένων σειρών και ταινιών σε ένα και μόνο μέρος. Το Vodafone TV αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για την εισαγωγή του Max στο ελληνικό κοινό και ανυπομονούμε για τις δυνατότητες αυτής της συνεργασίας, καθώς και για την περαιτέρω επέκτασή της τα επόμενα χρόνια.

Με την κυκλοφορία του Max στην Ελλάδα μέσω του Vodafone TV, η υπηρεσία είναι πλέον διαθέσιμη σε 75 αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής, 25 χωρών της Ευρώπης, της Νέας Ζηλανδίας, της Ιαπωνίας, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ. Νέες αγορές για το Max σχεδιάζονται για το 2025, όπως η Αυστραλία και η Τουρκία, καθώς και επιπλέον ευρωπαϊκές αγορές από το 2025 έως το 2026.