Επίσημο - Το HBO ανανεώνει το It: Welcome to Derry για 2η σεζόν

Σύνοψη

Το τηλεοπτικό δίκτυο HBO ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της σειράς It: Welcome to Derry για δεύτερη σεζόν.

Η νέα αφήγηση μεταφέρεται 27 χρόνια πίσω στο χρόνο, τοποθετώντας την πλοκή στο 1935, εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης.

Στο επίκεντρο της ιστορίας θα βρεθεί η αιματηρή σφαγή της Συμμορίας Μπράντλεϊ (Bradley Gang), ενός γεγονότος που καταγράφεται στο πρωτότυπο μυθιστόρημα του Stephen King.

Ο Bill Skarsgård αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Pennywise, ωστόσο το υπόλοιπο καστ θα είναι εντελώς νέο λόγω του μεγάλου χρονικού άλματος.

Ο Brad Caleb Kane αναλαμβάνει πλέον χρέη αποκλειστικού showrunner, έχοντας πάντα τη στενή υποστήριξη των Andy και Barbara Muschietti.

Η μυθολογία του Stephen King αποδεικνύεται ανεξάντλητη, καθώς το τηλεοπτικό δίκτυο HBO προχώρησε στην επίσημη ανανέωση της σειράς It: Welcome to Derry για δεύτερη σεζόν, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές φήμες που ήθελαν τους δημιουργούς να έχουν σχεδιάσει ένα μακρόπνοο αφηγηματικό πλάνο.

Η παραγωγή, η οποία λειτουργεί ως prequel στις δύο εξαιρετικά επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες του Andy Muschietti, κατάφερε να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό με την πρεμιέρα της τον Οκτώβριο του 2025, καταγράφοντας μάλιστα επιδόσεις που την κατέταξαν ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες πρεμιέρες στην ιστορία της πλατφόρμας.

Η απόφαση της ανανέωσης δεν αποτελεί έκπληξη για τους γνώστες της βιομηχανίας, ωστόσο οι λεπτομέρειες που ακολουθούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση υποδηλώνουν μια ριζική αλλαγή στο ύφος και την κατεύθυνση της σειράς.

Ενώ η πρώτη σεζόν εκτυλίχθηκε κυρίως το 1962, εξετάζοντας τις εμπειρίες των κατοίκων της φανταστικής πόλης Derry της πολιτείας Maine με τον δαιμονικό κλόουν Pennywise και εστιάζοντας στο τραγικό γεγονός της πυρκαγιάς στο Black Spot, η δεύτερη σεζόν θα κινηθεί αντίστροφα στον χρόνο. Συγκεκριμένα, το σενάριο μεταφέρεται ακριβώς 27 χρόνια πίσω, καταλήγοντας στο 1935, μια χρονιά που συμπίπτει με την κορύφωση της Μεγάλης Ύφεσης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα νέα επεισόδια θα επικεντρωθούν στην περιβόητη σφαγή της Συμμορίας Μπράντλεϊ, μιας ομάδας ληστών τραπεζών οι οποίοι κάνουν μια μοιραία στάση στο Derry για να προμηθευτούν πυρομαχικά, ερχόμενοι αντιμέτωποι με έναν τρόμο που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη λογική.

Αυτή η μετατόπιση στον χρόνο δεν αποτελεί ένα απλό τέχνασμα ανανέωσης του καστ, αλλά εξυπηρετεί δομικά την ίδια τη φύση του πρωτότυπου υλικού. Το διαβολικό ον που γνωρίζουμε ως Pennywise ξυπνά κάθε 27 χρόνια για να τραφεί, και κάθε κύκλος αφύπνισης σημαδεύεται από μια ανείπωτη τραγωδία. Ο σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός Andy Muschietti έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως το περιβάλλον του 1935 αλλάζει δραματικά τις ισορροπίες, τονίζοντας πως οι τηλεθεατές δεν θα συναντήσουν τη νοσταλγική, σχεδόν ειδυλλιακή αίσθηση των αμερικανικών προαστίων που χαρακτήριζε τις προηγούμενες εμφανίσεις του franchise. Αντιθέτως, η φτώχεια, η απόγνωση της οικονομικής κρίσης και η καθημερινή μάχη για επιβίωση δημιουργούν ένα πολύ πιο σκληρό και αφιλόξενο σκηνικό, καθιστώντας την απειλή του Pennywise ακόμα πιο ασφυκτική απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στα όρια της αντοχής τους.

Στο παρασκήνιο της παραγωγής παρατηρείται μια σημαντική ανακατανομή αρμοδιοτήτων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τον ρυθμό της αφήγησης. Ο Brad Caleb Kane, ο οποίος είχε μοιραστεί τη θέση του showrunner με τον Jason Fuchs κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν, αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο αυτόν εξ ολοκλήρου για τον δεύτερο κύκλο, διατηρώντας στενή συνεργασία με τα αδέρφια Andy και Barbara Muschietti, οι οποίοι παραμένουν στη θέση των εκτελεστικών παραγωγών μέσω της εταιρείας τους, Double Dream. Η Sarah Aubrey, επικεφαλής του τμήματος πρωτότυπου προγράμματος του δικτύου, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τα νέα αφηγηματικά μονοπάτια που θα ακολουθήσει η σειρά, επισημαίνοντας την πρόθεση της δημιουργικής ομάδας να εμβαθύνει στο μυστήριο και να εξερευνήσει σκοτεινότερες πτυχές της μυθολογίας του Derry.

Όσον αφορά το καστ, οι επίσημες ανακοινώσεις παραμένουν φειδωλές, όμως η επιστροφή του Bill Skarsgård θεωρείται το ισχυρότερο χαρτί της παραγωγής. Η ερμηνεία του στον ρόλο του Pennywise έχει ορίσει τη σύγχρονη εκδοχή του χαρακτήρα, συνδυάζοντας την παιδική αθωότητα με την απόλυτη μοχθηρία. Το υπόλοιπο σύνολο των ηθοποιών αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετικό, καθώς το χρονικό άλμα των τριών δεκαετιών δεν επιτρέπει τη λογική επιστροφή των χαρακτήρων που γνωρίσαμε στην πρώτη σεζόν. Παράλληλα, το τηλεοπτικό πλάνο του Muschietti αρχίζει να διαφαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια, επιβεβαιώνοντας παλαιότερες δηλώσεις του για ένα αφηγηματικό τόξο τριών κύκλων. Εφόσον η πορεία παραμείνει σταθερή, μια πιθανή τρίτη σεζόν θα μας μεταφέρει στο 1908, κλείνοντας την τριλογία των ιστορικών αναδρομών με την καταστροφή στο εργοστάσιο Kitchener Ironworks.

Η 2η σεζόν του It: Welcome to Derry αναμένεται στα τέλη του 2027 ή τις αρχές του 2028 και θα την παρακολουθήσουμε στην Ελλάδα μέσα από την υπηρεσία HBO Max.