Επίσημο: Το Prison Break επιστρέφει με νέο σενάριο στο Disney+!

Σύνοψη

Επίσημη έναρξη της παραγωγής για το Prison Break: Black Creek, το sequel που διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με την πρωτότυπη σειρά, αλλά εισάγει νέους χαρακτήρες.

Ο βετεράνος Noah Emmerich εντάσσεται σε ένα πολυάριθμο cast, στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι Emily Browning, Lukas Gage και Drake Rodger.

Το σενάριο ακολουθεί μια πρώην στρατιωτικό η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα δεσμοφύλακα σε μια από τις πιο επικίνδυνες φυλακές της Αμερικής προκειμένου να σώσει ένα αγαπημένο της πρόσωπο.

Ο Elgin James αναλαμβάνει χρέη showrunner και σεναριογράφου, ενώ επιστρέφουν βασικοί παραγωγοί της αρχικής σειράς του Fox, όπως ο δημιουργός Paul Scheuring.

Στην Ελλάδα, το νέο sequel αναμένεται να ενταχθεί στον κατάλογο του Disney+, επιτρέποντας την άμεση παρακολούθηση από το εγχώριο κοινό.

Το τηλεοπτικό τοπίο ετοιμάζεται να υποδεχθεί την επιστροφή ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα franchise της τελευταίας εικοσαετίας, καθώς η παραγωγή του πολυαναμενόμενου sequel με τίτλο Prison Break: Black Creek έχει ξεκινήσει επίσημα υπό την αιγίδα του Hulu.

Η πλατφόρμα προχώρησε στη δημοσίευση των πρώτων teaser μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα μια σειρά από σημαντικές προσθήκες στο cast, με τον βετεράνο Noah Emmerich να ξεχωρίζει ανάμεσα στα νέα ονόματα. Το γεγονός αυτό έρχεται να προσθέσει ακόμα μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο ήδη φιλόδοξο εγχείρημα του δικτύου να αναβιώσει το σύμπαν της θρυλικής σειράς, διατηρώντας ωστόσο σαφείς αποστάσεις από τους κλασικούς πρωταγωνιστές προκειμένου να χτίσει μια ολότελα νέα και αισθητά πιο σκοτεινή αφήγηση.

Η πλοκή του Prison Break: Black Creek επικεντρώνεται στην Cassidy Collins, μια πρώην στρατιωτικό η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα δεσμοφύλακα σε μια από τις πιο θανάσιμες φυλακές των ΗΠΑ, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αποδείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να προστατεύσει ένα αγαπημένο της πρόσωπο.

Η διαφοροποίηση από την πορεία του Michael Scofield και του Lincoln Burrows αποτελεί στρατηγική επιλογή των δημιουργών, οι οποίοι επιθυμούν να εξερευνήσουν νέες δυναμικές επιβίωσης μέσα στο αφιλόξενο περιβάλλον μιας φυλακής υψίστης ασφαλείας. Αντί να ανακυκλώνουν την ίδια ακριβώς φόρμουλα της θεαματικής απόδρασης, οι συγγραφείς υιοθετούν μια πολύ πιο ψυχολογική και ωμή προσέγγιση που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των σύγχρονων τηλεθεατών. Η πρωταγωνίστρια Cassidy Collins, την οποία ενσαρκώνει η ταλαντούχα Emily Browning, καλείται να περιηγηθεί σε έναν ασφυκτικό λαβύρινθο διαφθοράς και ακραίας βίας, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα που είχαμε συνηθίσει από τις προηγούμενες σεζόν του franchise. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα σενάριο που εστιάζει εξίσου στη σκοτεινή λειτουργία του αμερικανικού σωφρονιστικού συστήματος και στις ανθρώπινες θυσίες των πρωταγωνιστών.

Η πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή του Noah Emmerich (The Americans, The Truman Show) προσθέτει επιπλέον κύρος στην παραγωγή, δεδομένου ότι ο έμπειρος ηθοποιός έχει αφήσει το στίγμα του μέσα από κορυφαίες ερμηνείες στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Δίπλα του συναντάμε ένα πλούσιο και πολυποίκιλο σύνολο ηθοποιών που έχουν ήδη διαγράψει αξιόλογη πορεία στη βιομηχανία του θεάματος, συνθέτοντας ένα cast ικανό να υποστηρίξει το βαρύ δραματικό ύφος της σειράς.

Emily Browning: Αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Cassidy Collins, φέρνοντας την απαραίτητη συναισθηματική ένταση στον χαρακτήρα της αποφασισμένης πρώην στρατιωτικού που διεισδύει στο σύστημα.

Αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Cassidy Collins, φέρνοντας την απαραίτητη συναισθηματική ένταση στον χαρακτήρα της αποφασισμένης πρώην στρατιωτικού που διεισδύει στο σύστημα. Drake Rodger: Υποδύεται τον Tommy, έναν βαρυποινίτη που βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή Black Creek εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια, αποτελώντας πιθανότατα το πρόσωπο κλειδί για την τελική εξέλιξη της ιστορίας.

Υποδύεται τον Tommy, έναν βαρυποινίτη που βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή Black Creek εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια, αποτελώντας πιθανότατα το πρόσωπο κλειδί για την τελική εξέλιξη της ιστορίας. Lukas Gage: Ενσαρκώνει τον Jackson, έναν φιλόδοξο πολιτικό από εύπορη οικογένεια ο οποίος βρίσκεται εν μέσω της πρώτης του προεκλογικής εκστρατείας για το Κογκρέσο, υποδηλώνοντας τις βαθιές διασυνδέσεις του πολιτικού συστήματος με τα συμφέροντα των ιδιωτικών φυλακών.

Ενσαρκώνει τον Jackson, έναν φιλόδοξο πολιτικό από εύπορη οικογένεια ο οποίος βρίσκεται εν μέσω της πρώτης του προεκλογικής εκστρατείας για το Κογκρέσο, υποδηλώνοντας τις βαθιές διασυνδέσεις του πολιτικού συστήματος με τα συμφέροντα των ιδιωτικών φυλακών. Clayton Cardenas & JR Bourne: Αποτελούν σημαντικές προσθήκες στο ενεργητικό της σειράς και αναμένεται να αναλάβουν ρόλους ισχυρών παικτών, είτε εντός είτε εκτός των τειχών της φυλακής.

Το cast περιλαμβάνει επίσης ονόματα όπως οι Catfish Jean, Augie Duke, Brad Beyer, Greg Vrotsos, Daniel David Stewart και Michael Mosley.

Ο Elgin James, γνωστός για την εξαιρετική του δουλειά ως συνδημιουργός στην επιτυχημένη σειρά Mayans M.C., αναλαμβάνει τα ηνία της νέας παραγωγής ως βασικός showrunner, επικεφαλής σεναριογράφος, καθώς και σκηνοθέτης του πιλοτικού επεισοδίου.

Παράλληλα, η δομική σύνδεση με την κληρονομιά του franchise παραμένει ζωντανή μέσα από την ενεργή συμμετοχή του αρχικού δημιουργού Paul Scheuring. Οι βετεράνοι παραγωγοί Dawn Olmstead, Marty Adelstein και Neal Moritz επιστρέφουν επίσης στα γνώριμα λημέρια τους, παρέχοντας την απαραίτητη καθοδήγηση για να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και το νέο.

Αν και το δίκτυο του Hulu δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της πρεμιέρας, η επιβεβαίωση της έναρξης των γυρισμάτων υποδηλώνει ότι το Prison Break: Black Creek θα ενταχθεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του 2026. Για την ελληνική αγορά, οι παραγωγές του Hulu διανέμονται παραδοσιακά στο Disney+.