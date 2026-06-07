Επιστρέφει το Cuphead με νέο sequel και ένα 8-bit που τρέχει στο SEGA Master System του 1985!

Η αναμονή εννέα ετών από την αρχική κυκλοφορία του εμβληματικού τίτλου της Studio MDHR λαμβάνει επίσημα τέλος. Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων του Summer Game Fest 2026, το καναδικό στούντιο ανάπτυξης αποκάλυψε τα μελλοντικά του σχέδια, παρουσιάζοντας όχι ένα, αλλά δύο ξεχωριστά projects που επεκτείνουν το σύμπαν του παιχνιδιού. Η παρουσίαση εστίασε σε ένα ολοκαίνουργιο sequel και ένα άκρως απαιτητικό τεχνικά 8-bit spin-off, υπογραμμίζοντας την προσέγγιση που έχει καθιερώσει την εταιρεία στην παγκόσμια βιομηχανία του gaming.

Η Studio MDHR επιβεβαίωσε την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου, hand-animated παιχνιδιού Cuphead. Ο τίτλος θα συνεχίσει την παράδοση των απαιτητικών platform mechanics, ενώ η δημιουργία του γίνεται σε συνεργασία με το Stop Motion Department του Τορόντο και την Continue Agency, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον συνιδρυτή της Studio MDHR, Chad Moldenhauer, η έμφαση στη χειροτεχνία παραμένει ο κεντρικός πυρήνας ανάπτυξης του στούντιο. Η απόφαση να εμπλακούν εξωτερικές ομάδες εξειδικευμένες στο stop-motion animation, υποδηλώνει μια τεχνολογική εξέλιξη στον οπτικό τομέα του παιχνιδιού και ενδέχεται να δούμε την ενσωμάτωση πραγματικών φυσικών μοντέλων (claymation ή puppet animation) τα οποία θα ψηφιοποιηθούν και θα πλαισιώσουν το παραδοσιακό 2D animation, προσφέροντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που σπάνια συναντάμε σε παραγωγές υψηλού προϋπολογισμού. Το γεγονός ότι επιστρέφουν οι εμβληματικοί χαρακτήρες επιβεβαιώνει πως η εταιρεία στοχεύει να διατηρήσει την ταυτότητα του franchise αναλλοίωτη, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το τεχνικό υπόβαθρο.

Ακόμη, η αποκάλυψη του Mighty Cuphead Adventure αποτελεί την πιο ενδιαφέρουσα τεχνικά είδηση του Summer Game Fest 2026. Το στούντιο απέφυγε την εύκολη λύση της χρήσης μιας σύγχρονης μηχανής γραφικών (όπως η Unity ή η Unreal Engine) προσθέτοντας απλά retro φίλτρα, αλλά ανέλαβε το εξαιρετικά δύσκολο έργο του προγραμματισμού σε καθαρή γλώσσα assembly. Η συγκεκριμένη επιλογή σημαίνει πως οι προγραμματιστές δουλεύουν απευθείας με τις καταχωρήσεις μνήμης και τους περιορισμούς του επεξεργαστή, γράφοντας κώδικα μηχανής που κατανοεί εγγενώς το hardware της δεκαετίας του 1980.

Το Sega Master System διαθέτει μόλις 8KB κύριας μνήμης RAM και 16KB Video RAM, επομένως, το να εισαχθούν οι απαιτητικοί μηχανισμοί ενός σύγχρονου παιχνιδιού platformer, μαζί με τα ακριβή hitboxes και την τεχνητή νοημοσύνη των εχθρών μέσα σε αυτές τις ελάχιστες χωρητικότητες, απαιτεί κώδικα κορυφαίου επιπέδου χωρίς κανένα περιθώριο για memory leaks. Ο σχεδιασμός με αυτούς τους περιορισμούς επιβάλλει επίσης αυστηρά όρια στον αριθμό των χρωμάτων που εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη, στον αριθμό των sprites, και στην πολυφωνία του ηχητικού τσιπ (SN76489).

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για κανένα από τα δύο projects.