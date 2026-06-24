Έρευνα: Ο έντονος βραδινός φωτισμός αυξάνει τον κίνδυνο οφθαλμικών παθήσεων

Σύνοψη

Μελέτη σε 82.826 ενήλικες συσχετίζει τον έντονο τεχνητό φωτισμό κατά τις βραδινές ώρες με σοβαρές οφθαλμικές παθήσεις.

Η έκθεση σε φωτισμό άνω των 1000 lux αυξάνει τον κίνδυνο ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD) κατά 31%, του γλαυκώματος κατά 47% και του καταρράκτη κατά 18%.

Ο κίνδυνος αφορά πρωτίστως εξειδικευμένους επαγγελματικούς χώρους (χειρουργεία, εργαστήρια, τηλεοπτικά στούντιο) και όχι τον τυπικό οικιακό φωτισμό, ο οποίος κυμαίνεται στα 100-500 lux.

Η οφθαλμική βλάβη αποδίδεται στη μακροχρόνια διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού, η οποία πυροδοτεί φλεγμονές και κυτταρικό οξειδωτικό στρες.

Οι επιστήμονες συνιστούν «περιόδους ανάκαμψης» για τους εργαζομένους σε νυχτερινές βάρδιες.

Ο έντονος τεχνητός φωτισμός (άνω των 1000 lux) μεταξύ 20:00 και 23:30 διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό, αυξάνοντας γεωμετρικά τον κίνδυνο σοβαρών οφθαλμικών παθήσεων. Μελέτη σε 82.826 άτομα επιβεβαιώνει ότι η ακραία βραδινή έκθεση προκαλεί αύξηση 31% στην εκφύλιση ωχράς κηλίδας, 47% στο γλαύκωμα και 18% στον καταρράκτη, λόγω αυξημένου κυτταρικού οξειδωτικού στρες.

Η επιστημονική κοινότητα εξετάζει εδώ και καιρό τις επιπτώσεις του Τεχνητού Φωτισμού τη Νύχτα (Artificial Light At Night - ALAN) στο ανθρώπινο σώμα. Μέχρι πρότινος, η πλειονότητα των ερευνών επικεντρωνόταν σε συστημικές διαταραχές, όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιαγγειακές δυσλειτουργίες. Ωστόσο, μια εκτενής μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό GeroScience από ερευνητές του Shanghai General Hospital και του Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, φέρνει στο προσκήνιο τον άμεσο αντίκτυπο του ALAN στο κύριο όργανο πρόσληψης φωτός, το μάτι.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι ο φωτισμός υψηλής έντασης κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών αποτελεί έναν ισχυρό και τροποποιήσιμο παράγοντα που επιταχύνει τις τροχιές οφθαλμικής γήρανσης. Σε αντίθεση με την έκθεση στο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία συνδέεται κυρίως με τον κίνδυνο καταρράκτη λόγω αθροιστικής φωτοχημικής βλάβης, ο υπερβολικός φωτισμός στο μεταβατικό παράθυρο μεταξύ 20:00 και 23:30 μεγιστοποιεί τους συνολικούς κινδύνους για τη δομική ακεραιότητα του ματιού.

Η μεθοδολογία της μελέτης και τα βιομετρικά δεδομένα

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, οι ερευνητές ανέλυσαν ένα τεράστιο δείγμα δεδομένων από τη βρετανική βάση UK Biobank με μετρήσεις από 82.826 ενήλικες, ηλικίας 40 έως 69 ετών. Αντί να βασιστούν σε υποκειμενικά ερωτηματολόγια, οι επιστήμονες αξιοποίησαν αντικειμενικά δεδομένα επιταχυνσιόμετρων. Οι συμμετέχοντες φόρεσαν συσκευές AX3 στον καρπό για επτά συνεχόμενες ημέρες και τα συγκεκριμένα wearables διέθεταν ενσωματωμένους αισθητήρες φωτός APDS9007, επιτρέποντας την καταγραφή της έντασης της έκθεσης στο φως σε πραγματικό χρόνο.

Με βάση τα δεδομένα του μεταβατικού βραδινού παραθύρου (20:00 - 23:30), το δείγμα χωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες βάσει της έντασης της έκθεσης. Το ανώτερο 10% του δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε σε ακραία έκθεση στο φως, περιελάμβανε 8.283 άτομα. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των συμμετεχόντων διήρκεσε για ένα διάμεσο χρονικό διάστημα 7,85 ετών. Εντός αυτού του διαστήματος, 6.058 άτομα ανέπτυξαν κάποια ηλικιακή οφθαλμική πάθηση.

Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI), επιβεβαιώνοντας πως η παρατηρούμενη συσχέτιση είναι στατιστικά ακλόνητη.

Η κλίμακα Lux και τα επίπεδα κινδύνου ανά χώρο

Είναι σημαντικό να διαχωριστεί ο κίνδυνος ανάλογα με την πηγή του φωτισμού. Η μελέτη καθορίζει ως «φωτισμό υψηλής έντασης» την έκθεση σε περίπου 1.000 lux (lx) ή περισσότερο. Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα μέτρησης:

Τυπικός οικιακός φωτισμός: 100 έως 500 lux. Θεωρείται ασφαλής για τα μάτια.

100 έως 500 lux. Θεωρείται ασφαλής για τα μάτια. Εμπορικά καταστήματα / Σούπερ Μάρκετ: 500 έως 750 lux.

500 έως 750 lux. Χώροι υψηλής ακρίβειας: Άνω των 1.000 lux.

Ο υπερβολικός φωτισμός εντοπίζεται συχνότερα σε εξειδικευμένους επαγγελματικούς χώρους, όπως χειρουργεία, κλινικά εργαστήρια και τεχνικά γραφεία που απαιτούν λεπτομερή εργασία λειτουργούν παραδοσιακά σε αυτές τις εντάσεις. Οι ερευνητές προσδιορίζουν τα 1.000 lux ως ένα "όριο ευπάθειας”, αλλά ο κίνδυνος δεν εξαλείφεται εντελώς στις χαμηλότερες εντάσεις, καθώς όλα τα επίπεδα έκθεσης παρουσίασαν μια στατιστικά σημαντική σχέση χρόνου-απόκρισης με τις οφθαλμικές παθήσεις, ειδικά όσον αφορά τον καταρράκτη.

Κιρκάδιος ρυθμός και οφθαλμική γήρανση

Γιατί το φως βλάπτει τα μάτια με αυτόν τον έμμεσο τρόπο; Η απάντηση δεν βρίσκεται στην άμεση φωτοτοξικότητα. Η έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας προκαλεί καταρράκτη λόγω της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας που επιφέρει φωτοχημική αλλοίωση στον φακό του ματιού. Αντίθετα, η βλάβη από το τεχνητό φως (ALAN) δεν προέρχεται από υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία απουσιάζει από τους περισσότερους εσωτερικούς λαμπτήρες, αλλά από τη διακοπή της νυχτερινής παραγωγής μελατονίνης.

Το όριο των 1.000 lux αντιστοιχεί στην ένταση που απαιτείται για να προκληθεί μια ουσιαστική μετατόπιση στο εσωτερικό ρολόι του σώματος, τη στιγμή που η μελατονίνη λειτουργεί ως ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό για τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Χωρίς τα επαρκή επίπεδα αυτής της ορμόνης, οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA και απομάκρυνσης των τοξικών παραπροϊόντων υπολειτουργούν.

Σε μοριακό επίπεδο, οι ηλικιακές οφθαλμικές παθήσεις (Age-Related Eye Diseases - AREDs) εξαρτώνται άμεσα από τις φλεγμονές, το ενδοκυτταρικό οξειδωτικό στρες και τη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία. Η αύξηση του κινδύνου κατά 31% για την Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας και κατά 47% για το Γλαύκωμα καταδεικνύει την ταχεία φθορά του οπτικού νεύρου και των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς όταν το περιβάλλον παραμένει τεχνητά φωτεινό κατά τις ώρες που η βιολογία απαιτεί σκοτάδι.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον φωτισμό οροφής. Οι σύγχρονες οθόνες υψηλής φωτεινότητας (HDR panels, monitors επαγγελματικής χρωματικής διόρθωσης) και ο εξειδικευμένος φωτισμός εργασίας μπορούν εξίσου εύκολα να ξεπεράσουν το όριο των 1000 lx.