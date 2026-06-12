Έρευνα: Ρωσικοί στρατιωτικοί δορυφόροι προκαλούν παρεμβολές στο σήμα του GPS

Σύνοψη

Ομάδα ερευνητών τεκμηρίωσε 75 περιστατικά ταυτόχρονης και ξαφνικής πτώσης της ισχύος του σήματος GPS σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία επτά χρόνια.

Οι παρεμβολές καταγράφηκαν σε ένα στενό εύρος συχνοτήτων γύρω από τα 1.577,5 MHz, επηρεάζοντας τόσο το αμερικανικό GPS όσο και το ευρωπαϊκό σύστημα GNSS.

Η πηγή των παρεμβολών εντοπίστηκε στο διάστημα, σε υψόμετρο άνω των 1.200 χιλιομέτρων, και ταυτοποιήθηκε με τον ρωσικό στρατιωτικό δορυφόρο έγκαιρης προειδοποίησης Kosmos 2546.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια εργάσιμων ωρών (Τρίτη έως Πέμπτη), υποδεικνύοντας προγραμματισμένες δοκιμές δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου παρά τυχαία δυσλειτουργία.

Εντοπίστηκαν αντίστοιχες παρεμβολές και σε χαμηλότερες συχνότητες, οι οποίες συμπίπτουν με το κινεζικό σύστημα πλοήγησης BeiDou.

Σύμφωνα με νέα ακαδημαϊκή έρευνα, το ρωσικό δορυφορικό δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης ευθύνεται για τουλάχιστον 75 καταγεγραμμένα περιστατικά παρεμβολής στο σήμα GPS. Οι ερευνητές παρατήρησαν πτώσεις ισχύος διάρκειας κάτω των 10 δευτερολέπτων, οι οποίες έπληξαν ταυτόχρονα τεράστιες γεωγραφικές εκτάσεις, υποδεικνύοντας πηγή εκπομπής από το Διάστημα (υψόμετρο >1.200 χλμ).

Η ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν από επίγειους σταθμούς παρακολούθησης των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS) έφερε στο φως ένα συστηματικό και εξαιρετικά εξελιγμένο μοτίβο παρεμβολών. Η ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Austin, εξέτασε καταγραφές από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2026. Το συμπέρασμα τους είναι ότι η διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων γεωεντοπισμού δεν προέρχεται από επίγειους πομπούς, αλλά κατευθύνεται απευθείας από την τροχιά της Γης.

Το εύρος της κάλυψης ήταν τεράστιο, επηρεάζοντας ταυτόχρονα δέκτες από την Ισπανία έως την Πολωνία, και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνοντας μέχρι τον Καναδά. Κάθε συμβάν διαρκούσε ελάχιστα, μικρότερο των δέκα δευτερολέπτων, στοχεύοντας αποκλειστικά το φάσμα συχνοτήτων που επικεντρώνεται στα 1.577,5 MHz, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά επικοινωνίας του αμερικανικού GPS και του ευρωπαϊκού αντίστοιχου συστήματος (Galileo/GNSS).

Το στοιχείο που αποκλείει τη θεωρία του τεχνικού σφάλματος είναι η χρονική συνέπεια, καθότι οι καταγεγραμμένες πτώσεις του σήματος συνέβαιναν αυστηρά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, και μάλιστα κατά τη διάρκεια τυπικών εργάσιμων ωρών. Η μεθοδικότητα αυτή αποδεικνύει την ύπαρξη ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος δοκιμών, παραπέμποντας ευθέως σε συντονισμένη στρατιωτική ή κρατική επιχείρηση.

Η ταυτοποίηση του Kosmos 2546

Η διαδικασία εύρεσης του υπαίτιου απαιτούσε σύνθετους υπολογισμούς τροχιακής μηχανικής. Με βάση την ταυτόχρονη απώλεια σήματος σε ηπείρους με τεράστια απόσταση μεταξύ τους, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο πομπός έπρεπε να βρίσκεται τουλάχιστον 1.200 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Ξεκίνησε άμεσα η διασταύρωση της θέσης όλων των γνωστών δορυφόρων που κινούνταν σε αυτό το υψόμετρο και βρίσκονταν πάνω από τις πληγείσες περιοχές τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Η έρευνα κατέληξε σε έναν ελάχιστο αριθμό πιθανών στόχων. Μετά από περαιτέρω επεξεργασία των τροχιακών δεδομένων, διαπιστώθηκε πως μόνο ένας δορυφόρος ταυτιζόταν απόλυτα γεωγραφικά και χρονικά με τις ηπειρωτικές παρεμβολές: ο Kosmos 2546. Ο συγκεκριμένος δορυφόρος ανήκει σε έναν ευρύτερο ρωσικό αστερισμό στρατιωτικών δορυφόρων έγκαιρης προειδοποίησης, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί πρωτίστως για την ανίχνευση εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων.

Τα τηλεμετρικά δεδομένα επιβεβαίωσαν πως τουλάχιστον ένας δορυφόρος αυτού του αστερισμού βρισκόταν σταθερά πάνω από τον ορίζοντα κατά τη διάρκεια κάθε καταγεγραμμένου συμβάντος παρεμβολής. Η ενσωμάτωση δυνατοτήτων παρεμβολής συχνοτήτων σε δορυφόρους με αρχικό σκοπό την επιτήρηση, καταδεικνύει την εξέλιξη του διαστημικού εξοπλισμού σε πλατφόρμες διπλού ρόλου, ικανές να επιτελέσουν αποστολές ενεργού ηλεκτρονικού πολέμου.

Η στρατηγική της «σιωπηλής» δοκιμής

Η μεθοδολογία της επίθεσης προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα για τον τελικό σκοπό των δοκιμών. Το εκπεμπόμενο σήμα παρεμβολής δεν στόχευε ακριβώς το κέντρο της συχνότητας του GPS, αλλά εμφάνιζε μια ελαφριά μετατόπιση που επιτρέπει στον χειριστή του συστήματος να επαληθεύσει τη λειτουργικότητα και την ισχύ του πομπού, αποφεύγοντας παράλληλα την πρόκληση ολοκληρωτικού μπλακάουτ στα παγκόσμια δίκτυα πλοήγησης, κάτι που θα οδηγούσε σε άμεση αποκάλυψη της επιχείρησης και διεθνή διπλωματική κρίση.

Η λογική αυτής της τακτικής βασίζεται στη βεβαίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η μετάδοση ενεργοποιείται στιγμιαία για ελάχιστα δευτερόλεπτα, καταγράφεται η επίδραση και το σύστημα επιστρέφει σε αδράνεια. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, ο πομπός βρίσκεται ήδη συντονισμένος στην περιοχή των κρίσιμων συχνοτήτων. Εάν απαιτηθεί η πλήρης τύφλωση των συστημάτων, αρκεί μια απλή ρύθμιση της συχνότητας στο απόλυτο κέντρο της ζώνης του GPS.

Παράλληλα, τα συστήματα ελέγχου κατέγραψαν μια δεύτερη, ξεχωριστή ριπή παρεμβολών. Η εκπομπή αυτή στόχευε σε χαμηλότερη συχνότητα, η οποία αντιστοιχεί ακριβώς στο φάσμα που χρησιμοποιεί το BeiDou, το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της Κίνας. Η συγκεκριμένη κίνηση αποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός δεν περιορίζεται σε έναν μόνο στόχο, αλλά διαθέτει πολυφασματικές ικανότητες, ικανές να παραλύσουν πολλαπλά ανταγωνιστικά συστήματα τηλεπικοινωνιών και εντοπισμού θέσης.

Οι επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα (GNSS)

Η δυνατότητα εκτέλεσης επιθέσεων παρεμβολής από το Διάστημα ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά αντίμετρα ηλεκτρονικού πολέμου. Μέχρι σήμερα, οι παρεμβολές GPS βασίζονταν σε επίγειους σταθμούς ή οχήματα, η εμβέλεια των οποίων περιορίζεται από τη γεωμορφολογία και την καμπυλότητα της Γης. Ένας πομπός τοποθετημένος σε τροχιά, όμως, απολαμβάνει οπτική επαφή με ολόκληρες ηπείρους, επιτρέποντας το ταυτόχρονο χτύπημα σε υποδομές πολλών κρατών.

Για την ευρωπαϊκή ήπειρο, η απειλή αυτή αγγίζει άμεσα την ομαλή λειτουργία των δικτύων μεταφορών. Η πλειοψηφία των εμπορικών πτήσεων, των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και της εμπορικής ναυτιλίας βασίζεται άμεσα στο αμερικανικό GPS και το ευρωπαϊκό Galileo. Η στιγμιαία απώλεια σήματος για 10 δευτερόλεπτα μπορεί να μεταφραστεί σε δευτερεύοντα σφάλματα στους αισθητήρες, αλλά μια παρατεταμένη παρεμβολή θα απαιτούσε άμεση μετάβαση σε αναλογικά και σαφώς πιο χρονοβόρα συστήματα πλοήγησης (π.χ. αδρανειακά συστήματα).

Η συγκεκριμένη έρευνα εγείρει άμεσα ζητήματα θωράκισης των κρίσιμων υποδομών. Τα κράτη και οι διαχειριστές δικτύων καλούνται πλέον να επιταχύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων χρονισμού και συγχρονισμού δεδομένων (PNT - Positioning, Navigation, and Timing), τα οποία θα είναι ανεξάρτητα από διαστημικούς πομπούς. Η αξιολόγηση των συστημάτων αυτών δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στη λογική του τυχαίου σφάλματος, αλλά οφείλει να ενσωματώσει τον παράγοντα του σκόπιμου, δορυφορικά κατευθυνόμενου μπλακάουτ.