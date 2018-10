Τα 5 σημεία που πρέπει να προσέξει μία ΜΜΕ πριν μεταβεί στο cloud

Ένα βασικό βήμα πριν τη μεταβαση στο cloud θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει η απόφαση αυτή για την ευρύτερη ασφάλεια της IT υποδομής μίας ΜΜΕ. Συχνά η μετάβαση στο cloud συμβαδίζει με τροποποιήσεις ή αναβαθμίσεις της υπάρχουσας IT υποδομής, οπότε καλό θα ήταν να προηγηθεί ένας έλεγχος πρώτα, όπως η αναζήτηση διαδικασιών και εργαλείων που θα επιτρέψουν στους διαχειριστές IT να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά την ασφάλεια στην εταιρία. Για παράδειγμα, η λύση ESET Cloud Administrator της ESET επιτρέπει στους διαχειριστές IT να ελέγχουν συσκευές, να κατεβάζουν ενημερώσεις, να ελέγχουν την κατάσταση του δικτύου και να εγκαθιστούν από απόσταση λύσεις ασφάλειας endpoint σε διαφορετικές συσκευές.

