Eyes of Wakanda: 'Ερχεται στο Disney+ την 1η Αυγούστου

To Disney+ σας προσκαλεί να επιστρέψετε στην Wakanda! Η νέα σειρά, Eyes of Wakanda, από την Marvel Animation, έρχεται 1 Αυγούστου, αποκλειστικά στο Disney+. Η μίνι σειρά περιλαμβάνει τέσσερα επεισόδια, που θα είναι όλα διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας.

Η νέα σειρά δράσης από την Marvel Animation, Eyes of Wakanda, μια παραγωγή των Zinzi Coogler, Sev Ohanian και Kalia King της Proximity Media, ακολουθεί τις περιπέτειες των θαρραλέων πολεμιστών της Wakanda σε διάφορες στιγμές της ιστορίας. Στις περιπλανήσεις τους σε όλο τον κόσμο, οι ήρωες καλούνται να φέρουν σε πέρας επικίνδυνες αποστολές, για να ανακτήσουν από τους εχθρούς της Wakanda αντικείμενα που περιέχουν βιμπράνιο. Λέγονται Χατούτ Ζεράζε και αυτή είναι η ιστορία τους. Στη σειρά δανείζουν τις φωνές τους οι of Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint και Anika Noni Rose. Στο «Eyes of Wakanda» επικεφαλής του εγχειρήματος είναι ο σκηνοθέτης, executive producer και storyboard artist, Todd Harris, που έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchise στον κόσμο, από το «John Wick» μέχρι το MCU. Ο Harris, πριν σκηνοθετήσει το «Eyes of Wakanda», υπήρξε στενός συνεργάτης του Ryan Coogler, αρχικά ως storyboard artist στις ταινίες «Black Panther» και «Black Panther: Wakanda Forever» και έπειτα ως εικονογράφος στο «Sinners». Executive producers της σειράς είναι οι Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito και Dana Vasquez-Eberhardt, καθώς και οι Zinzi Coogler, Sev Ohanian και Kalia King της Proximity Media.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν πρωτότυπες όλες τις σειρές και τις ταινίες από το σύμπαν της Marvel, αλλά και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας όπως «The Bear», «The Rookie», «Grey’s Anatomy», «Only Murders in the Building», «Α Complete Uknown» της Searchlight Pictures.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.