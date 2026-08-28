Fable: Αποκάλυψη 18 λεπτών gameplay και ημερομηνία κυκλοφορίας

Σύνοψη

Η Playground Games αποκάλυψε 18 λεπτά πραγματικού gameplay για το επερχόμενο Fable κατά τη διάρκεια της Gamescom 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική κατεύθυνση του τίτλου.

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού ορίστηκε για τις 23 Φεβρουαρίου 2027, αποτελώντας βασική προσθήκη στις κονσόλες της Microsoft και στο Xbox Game Pass από την πρώτη ημέρα.

Το demo παρουσιάζει αναλυτικά την αποστολή «Mud and Death», όπου ο κεντρικός χαρακτήρας συνοδεύεται από τον βετεράνο Humphry ενάντια στους εχθρούς με την ονομασία «Hollow Folk».

Το σύστημα μάχης διακρίνεται για την εντυπωσιακή του ρευστότητα, συνδυάζοντας επιθέσεις με βαρέα όπλα, εκτενή χρήση μαγείας, όπλα απόστασης και θεαματικές αντεπιθέσεις σε αργή κίνηση.

Η καταγραφή των πλάνων πραγματοποιήθηκε σε PC με μεσαίες ρυθμίσεις γραφικών, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον για τον βαθμό βελτιστοποίησης στο hardware των Xbox Series X και S.

Η επιστροφή του Fable αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της Microsoft για την τρέχουσα γενιά κονσολών, με την Playground Games να αναλαμβάνει το εξαιρετικά δύσκολο έργο της αναβίωσης ενός ιστορικού τίτλου μακριά από τη γνώριμη τεχνική ασφάλεια της αγωνιστικής σειράς Forza Horizon.

Στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης Gamescom 2026, η βρετανική εταιρεία ανάπτυξης παρουσίασε ένα χορταστικό demo δεκαοκτώ λεπτών, το οποίο ρίχνει άπλετο φως στους μηχανισμούς εξερεύνησης, στο σύστημα μάχης και στη συνολική ατμόσφαιρα του παιχνιδιού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την επίσημη κυκλοφορία του για τις 23 Φεβρουαρίου 2027.

Η εκτενής ματιά στον κόσμο του Albion προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα για να κατανοήσουμε την τεχνική προσέγγιση των δημιουργών, η οποία βασίζεται στην τροποποιημένη μηχανή γραφικών ForzaTech προκειμένου να υποστηρίξει τεράστιους ανοιχτούς χώρους, δυναμικά καιρικά φαινόμενα και εξαιρετικά λεπτομερή μοντέλα χαρακτήρων, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της σειράς στα σύγχρονα πρότυπα των Action RPG.

Η αποστολή «Mud and Death» του νέου Fable παρουσιάζει τις εξερευνητικές δυνατότητες του τίτλου, όπου ο παίκτης διασχίζει ορυχεία και σπήλαια προς την περιοχή Underwall, αντιμετωπίζοντας τους εχθρούς Hollow Folk με ένα οπλοστάσιο που περιλαμβάνει βαρέα όπλα και μαγεία.

Τα πλάνα εστιάζουν κυρίως στην προαναφερθείσα αποστολή, όπου ο κεντρικός χαρακτήρας που χειρίζεται ο παίκτης εξοπλίζεται με ένα επιβλητικό πολεμικό σφυρί και συνεργάζεται στενά με τον συνταξιούχο ήρωα Humphry, προκειμένου να διασχίσουν ένα περίπλοκο δίκτυο από σκοτεινά σπήλαια και εγκαταλελειμμένα ορυχεία. Η διαδρομή αυτή, η οποία καταλήγει στον οικισμό Underwall, σχεδιάστηκε σκόπιμα για να αναδείξει τις τεχνικές ικανότητες της μηχανής γραφικών στη διαχείριση της ομίχλης και των πολλαπλών δυναμικών πηγών φωτισμού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον το οποίο ισορροπεί με απόλυτη επιτυχία ανάμεσα στη σκοτεινή φαντασία και το ιδιαίτερο βρετανικό χιούμορ που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τη σειρά. Η αλληλεπίδραση των δύο πρωταγωνιστών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής φανερώνει τον ιδιαίτερο προγραμματισμό των διαλόγων, οι οποίοι εκτυλίσσονται οργανικά καθώς οι χαρακτήρες περπατούν ή πολεμούν, εξαλείφοντας εντελώς τις τεχνητές παύσεις ή τις στατικές οθόνες φόρτωσης που ταλαιπωρούσαν συχνά τα παιχνίδια ρόλων των προηγούμενων γενεών.

Το σύστημα μάχης στο Fable ενσωματώνει ρευστές επιθέσεις σώμα με σώμα, χρήση όπλων απόστασης και ισχυρά μαγικά ξόρκια, τα οποία πλαισιώνονται από αντεπιθέσεις σε αργή κίνηση (slow-motion counters) και θεαματικές εκτελέσεις, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό τακτικής ελευθερίας σε κάθε αναμέτρηση.

Η προσέγγιση της Playground Games στον τομέα της μάχης επικεντρώνεται ξεκάθαρα στην παροχή μιας αίσθησης βάρους και άμεσου αντίκτυπου, απομακρυνόμενη από τα πιο «ανάλαφρα» και αυτοματοποιημένα συστήματα του παρελθόντος, προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα στις σύγχρονες απαιτήσεις της κατηγορίας. Το video καταδεικνύει την ομαλή μετάβαση από τις κοντινές επιθέσεις με το σφυρί στη χρήση μαγείας για τον έλεγχο μεγάλου αριθμού εχθρών (crowd control), επιτρέποντας στον παίκτη να προσαρμόζει τη στρατηγική του ανάλογα με τον αριθμό και τη διάταξη των απειλών στο πεδίο της μάχης. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στους μηχανισμούς αργής κίνησης, οι οποίοι ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια επιτυχημένων αποκρούσεων (parries) ή στοχευμένων αντεπιθέσεων, προσδίδοντας ένα έντονα κινηματογραφικό στοιχείο που υπογραμμίζεται περαιτέρω από τις εξαιρετικά λεπτομερείς και ενίοτε οπτικά βίαιες εκτελέσεις των αποδυναμωμένων εχθρών.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που προέκυψε κατά την επίσημη παρουσίαση του τίτλου στην Gamescom 2026 είναι η διευκρίνιση πως η καταγραφή του δεκαοκτάλεπτου gameplay πραγματοποιήθηκε σε PC χρησιμοποιώντας μεσαίες ρυθμίσεις γραφικών (medium PC settings). Η συγκεκριμένη επιλογή επικοινωνιακής διαφάνειας αποτελεί μια σαφή προσπάθεια της Microsoft να αποφύγει την επανάληψη προηγούμενων λαθών της βιομηχανίας, όπου υπέρ-βελτιστοποιημένα trailers οδηγούσαν σε αναπόφευκτη απογοήτευση κατά την τελική κυκλοφορία του προϊόντος, προσφέροντας αντίθετα μια ρεαλιστική βάση για τις τελικές προσδοκίες των καταναλωτών.

Το Fable θα κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου 2027 και θα διατεθεί από την πρώτη ημέρα στην υπηρεσία Xbox Game Pass.