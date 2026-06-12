Fable: Gameplay 30 λεπτών αποκαλύπτει το σύστημα ηθικής

Η επιστροφή ενός ιστορικού franchise όπως το Fable απαιτεί κάτι περισσότερο από γραφικές αναβαθμίσεις, και η Playground Games επιλέγει να εστιάσει στη μηχανική λειτουργία (systems design) του κόσμου του Albion. Μετά το αρχικό cinematic trailer που αποκάλυψε την ηθοποιό Hayley Atwell στον ρόλο της κεντρικής ανταγωνίστριας (villain), η ομάδα ανάπτυξης προχώρησε στη δημοσίευση ενός αναλυτικού, 30λεπτου gameplay demo. Το υλικό αυτό αφήνει στο περιθώριο την αυστηρή, γραμμική δράση, στρέφοντας τους προβολείς στην προσομοίωση ζωής, τις σχέσεις με τους NPCs και την απόλυτη ελευθερία επιλογών.

Ο τεχνικός πυρήνας του τίτλου υποστηρίζει έναν εντυπωσιακό αριθμό αυτόνομων χαρακτήρων. Σύμφωνα με την παρουσίαση, το παιχνίδι ενσωματώνει πάνω από 1.000 χειροποίητους (hand-crafted) NPCs, όρος που υποδηλώνει ότι οι χαρακτήρες αυτοί δεν παράγονται τυχαία (procedural generation), αλλά διαθέτουν προκαθορισμένη ταυτότητα, επαγγέλματα, δικά τους σπίτια και συγκεκριμένες καθημερινές ρουτίνες.

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο αφορά τη μνήμη των NPCs, αφού το σύστημα καταγράφει τις ενέργειες του παίκτη σε τοπικό επίπεδο, διαμορφώνοντας μόνιμες αντιδράσεις, ενώ κάθε χαρακτήρας υποστηρίζεται από πραγματικό voice acting, εξαλείφοντας τη χρήση γενικευμένων ηχητικών εφέ.

Ιστορικά, το Fable όρισε την κατηγορία του μέσω των δεικτών καλών και κακών πράξεων, παρόλα αυτά, η νέα προσέγγιση καταργεί τη διττή φύση του παρελθόντος. Όπως δήλωσε ο Dan Greer, Lead Game Designer του τίτλου: «Η εμπειρία αφορά τις αποχρώσεις του γκρι. Ούτε εμείς, ούτε το ίδιο το παιχνίδι σας υποδεικνύει τι είναι σωστό ή λάθος. Ο ζωντανός πληθυσμός αναλαμβάνει τον ρόλο του κριτή».

Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση του παίκτη με έναν τοπικό χασάπη, ο οποίος ετοιμάζεται να σφάξει ένα γουρούνι που μιλάει, με το όνομα Colin. Ο παίκτης έχει την επιλογή να σώσει το ζώο πληρώνοντας ένα σημαντικό ποσό σε χρυσό. Η συγκεκριμένη επιλογή προσδίδει στον πρωταγωνιστή ιδιότητες όπως "έξυπνος", "σπλαχνικός" και "ενάρετος". Εναλλακτικά, ο παίκτης μπορεί να αγνοήσει το συμβάν ή να επιτεθεί άμεσα στον χασάπη. Κάθε μικρο-επιλογή καταγράφεται στα δεδομένα του κεντρικού server προσομοίωσης του κόσμου, αλλάζοντας μόνιμα τη συμπεριφορά των γύρω χαρακτήρων απέναντί του.

Πέρα από τα quests, το Fable εισάγει βαθιούς μηχανισμούς διαχείρισης πόρων, με τους παίκτες να αποκτούν τη δυνατότητα αγοράς και διοίκησης τοπικών επιχειρήσεων. Το σύστημα επιτρέπει την πρόσληψη υπαλλήλων, την τροποποίηση των μισθών τους και την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών πώλησης των αντικειμένων, επομένως, η κερδοφορία εξαρτάται άμεσα από τη στρατηγική του χρήστη.

Το σύστημα φήμης (reputation system) διαπλέκεται με την οικονομία με εντυπωσιακό τρόπο. Εάν ο κεντρικός χαρακτήρας συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο από τις επιχειρήσεις του, η τεχνητή νοημοσύνη των εμπόρων προσαρμόζεται. Στο demo καταγράφηκε σκηνή όπου ένας ιδιοκτήτης καταστήματος αύξησε αυτομάτως τις τιμές του κατά 80%, ακριβώς επειδή αναγνώρισε την υψηλή αγοραστική δύναμη του παίκτη. Αυτή η δυναμική προσαρμογή πληθωρισμού ανάλογα με το player net worth αποτελεί σπάνια προσθήκη στα σύγχρονα action RPGs.

Ενώ η προσομοίωση της ζωής κυριαρχεί, το παιχνίδι διατηρεί τον action χαρακτήρα του όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Η δράση πυροδοτήθηκε στο demo όταν ο παίκτης αποφάσισε να επιτεθεί απρόκλητα σε ανυποψίαστους χωρικούς, μετατρέποντας άμεσα τον χαρακτήρα σε καταζητούμενο εγκληματία. Το combat system συνδυάζει ταχύτατες τηλεμεταφορές, παραδοσιακές ξιφομαχίες και ένα εξαιρετικά οπτικοποιημένο σύστημα μαγείας. Πιστό στο βρετανικό χιούμορ του franchise, το spell system επιτρέπει μέχρι και τη μεταμόρφωση των εχθρών σε κοτόπουλα, διατηρώντας το DNA της σειράς ανέπαφο.

Το Fable θα κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου 2027 για Windows PC και Xbox Series X / S. Για τους χρήστες που θα επιλέξουν την Premium Edition, η Playground Games παρέχει Early Access πέντε ημερών (18 Φεβρουαρίου 2027).