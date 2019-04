Για πρώτη φορά η Facebook εξηγεί για ποιον λόγο βλέπεις κάποιο post στο News Feed σου

Συνεχίζονται οι αλλαγές στο Facebook στην προσπάθεια της εταιρείας να εξηγήσει στον απλό καθημερινό χρήστη τον τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού δικτύου. Την περασμένη εβδομάδα ενημερωθήκαμε για τη διαφάνεια στον τομέα των διαφημίσεων ενόψει των Ευρωεκλογών, ενώ τώρα έρχεται στο προσκήνιο η λειτουργία "Why am I seeing this post?".

Θα τη βλέπουμε στο εξής σε αναρτήσεις από φίλους, Pages και Groups που εμφανίζονται στο News Feed του λογαριασμού μας, με σκοπό να καταννοήσουμε πως λειτουργεί ο αλγόριθμος του κοινωνικού δικτύου, αλλά και να αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο στη ροή τους. Είναι η πρώτη φορά που η Facebook ανοίγει τα χαρτιά της σε αυτόν τον τομέα, διότι η πλειοψηφία των χρηστών αναρωτιέται γιατί δεν βλέπει τις αναρτήσεις όλων των φίλων του ή όλων των Pages και Groups που ακολουθεί.

Η επιλογή "Why am I seeing this post?" θα εμφανίζεται στο drop-down menu στην επάνω δεξιά γωνία κάθε ανάρτησης, μαζί με εντολές για να δηλώσεις π.χ. ότι δεν θέλεις να βλέπεις τέτοιου είδους περιεχόμενο ή να σου έρχεται πρώτο στο News Feed κλπ.

Παράλληλα, η Facebook αναβαθμίζει και τη λειτουργία "Why am I seeing this ad?" προσθέτοντας περισσότερους παράγοντες πέρα από τα βασικά δημογραφικά στοιχεία ή τα ενδιαφέροντα του χρήστη που τον τοποθετούν στην ομάδα στόχευσης μιας συγκεκριμένης διαφήμισης. Στο εξής, η Facebook θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τον διαφημιστή και θα ξεκαθαρίζει εάν ο συγκεκριμένος διαφημιστής έχει στη βάση δεδομένων του τα στοιχεία του χρήστη, όπως διεύθυνση email και τηλεφωνικό αριθμό ή εάν συνεργάζεται με κάποιον τρίτο για να στοχεύσει σε εσένα.

[Facebook]

