Frankestein: Το νέο trailer για την ταινία του Guillermo del Toro δεν χάνεται!

Η Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο, πολυαναμενόμενο trailer της ταινίας Frankenstein του Guillermo del Toro, βασισμένης στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Mary Shelley. Πρόκειται για το μεγάλο πάθος του βραβευμένου με Όσκαρ δημιουργού, που εδώ και χρόνια ονειρευόταν να δώσει τη δική του εκδοχή σε μια από τις πιο διαχρονικές ιστορίες τρόμου.

Σε αντίθεση με το πρώτο trailer, που εστίαζε στον Victor Frankenstein (τον οποίο υποδύεται ο Oscar Isaac), το νέο βίντεο παρουσιάζει την ιστορία μέσα από την οπτική του Τέρατος, με τον Jacob Elordi να ενσαρκώνει τον θρυλικό χαρακτήρα. Η αλλαγή αυτή φωτίζει πλευρές του μύθου που σπάνια αναδεικνύονται, φέρνοντας στο προσκήνιο το δράμα και τη μοναξιά του πλάσματος που ζητά αγάπη αλλά βρίσκει μόνο απόρριψη.

Το trailer περιλαμβάνει σκηνές-σταθμούς: τη στιγμή της δημιουργίας του Τέρατος από τον Victor, τη συγκινητική συνάντηση με τον Blind Man (David Bradley), την αντιπαράθεση με την Elizabeth (Mia Goth), αλλά και μια βίαιη επίθεση σε πλοίο μέσα στην παγωμένη Αρκτική. Το πλάσμα ακούγεται να δηλώνει πως αν δεν λάβει αγάπη, «θα παραδοθεί στην οργή», μια σαφής αναφορά στην απειλή του προς τον Victor να του φτιάξει μια σύντροφο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο έργο της Shelley.

Για τον del Toro, το Frankenstein δεν είναι απλώς μια ταινία τρόμου αλλά ένα όραμα που καλλιεργεί χρόνια. Τα δύο πρώτα trailers δείχνουν πως η ταινία θα παραμείνει πιστή στο πνεύμα και τις λεπτομέρειες του μυθιστορήματος, κάτι που δεν συνέβη πάντα με προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές. Φαίνεται ότι η αφήγηση θα αφιερώσει ουσιαστικό χρόνο τόσο στο ταξίδι του Victor όσο και σε εκείνο του Τέρατος, αναδεικνύοντας το δίπολο δημιουργού και δημιουργήματος.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου 2025, δίνοντας την ευκαιρία στους θεατές να ζήσουν την εμπειρία στη μεγάλη οθόνη. Από τις 7 Νοεμβρίου, το Frankenstein θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix, επιτρέποντας σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αίθουσες να παρακολουθήσουν την ταινία από το σπίτι τους.