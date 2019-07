Game of Thrones: Beyond the Wall, νέο strategy game από το HBO για Android και iOS [Video]

Το Game of Thrones ολοκληρώθηκε μετά από μια δεκαετία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να κυκλοφορούν νέα παιχνίδια με θέμα τη σειρά - φαινόμενο του HBO. Ο νέος τίτλος έρχεται από το ίδιο το δίκτυο με ονομασία Game of Thrones: Beyond the Wall και είναι ένα mobile παιχνίδι στρατηγικής που αναπτύσσει η Behaviour Interactive (Fallout Shelter και...Westworld Mobile).

Στο Game of Thrones: Beyond the Wall διαχειρίζεσαι ένα κάστρο της Night Watch με σκοπό να προστατεύσεις το Westeros. 'Εχεις τη δυνατότητα να στρατολογήσεις μοναδικούς χαρακτήρες από τα 7 Βασίλεια και όχι μόνο, για να οργανώσεις την άμυνα του κάστρου απέναντι στην απειλή πέρα από το Τείχος.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται μερικές δεκαετίες πριν τα γεγονότα της τηλεοπτικής σειράς και συγκεκριμένα λίγο καιρό μετά την "εξαφάνιση" του Lord Commander Brynden Rivers, ο οποίος μετέπειτα έγινε ο Three-Eyed Raven. Το gameplay δεν έχει γίνει γνωστό, αλλά μαθαίνουμε ότι οι μάχες θα πραγματοποιούνται σε είναι turn based και θα πρέπει να κάνεις την καλύτερη επιλογή από τους χαρακτήρες που έχεις στη διάθεση σου.

Το Game of Thrones: Beyond the Wall θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2019 για Android και iOS, με τις προεγγραφές να έχουν ξεκινήσει ήδη.

