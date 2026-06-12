Gatto: Πρώτο trailer για την πρώτη hand-painted ταινία της Pixar

Η Pixar συνεχίζει να επεκτείνει το κινηματογραφικό της σύμπαν με νέες, πρωτότυπες ιστορίες. Παρά την εστίαση της εταιρείας στα sequels δημοφιλών franchises τα τελευταία χρόνια, η ανακοίνωση του Gatto επιβεβαιώνει τη διάθεση του στούντιο για πειραματισμό, τόσο στο σεναριακό όσο και στο τεχνικό σκέλος. Μέσα από το πρώτο trailer, το κοινό κάνει την πρώτη ουσιαστική επαφή με τη νέα παραγωγή, η οποία εστιάζει στον κόσμο των αιλουροειδών μέσα από ένα πρωτόγνωρο οπτικό πρίσμα για τα δεδομένα της εταιρείας.

Ο σκηνοθέτης Enrico Casarosa και η παραγωγός Andrea Warren, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω από το υποψήφιο για Όσκαρ Luca, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Ενώ το Luca μάγεψε το κοινό με την απεικόνιση της Ιταλικής Ριβιέρας, το Gatto μεταφέρει τη δράση στα στενά κανάλια και τη γεμάτη δεισιδαιμονίες ατμόσφαιρα της Βενετίας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Nero, ένας ανεξάρτητος, πεισματάρης αλλά και εξαιρετικά περίεργος μαύρος γάτος, ο οποίος αρχίζει να αμφισβητεί τον τρόπο που έχει επιλέξει να ζήσει τις «εννέα ζωές» του. Η ρουτίνα του ανατρέπεται βίαια όταν βρίσκεται χρεωμένος στον Rocco, τον πανίσχυρο αρχιμαφιόζο της περιοχής. Στην προσπάθεια του να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ο Nero αναγκάζεται να συνάψει μια εντελώς απρόσμενη φιλία, η οποία λειτουργεί ως το μοναδικό κλειδί για την ανακάλυψη της προσωπικής του ταυτότητας. Το σενάριο προσεγγίζει με ακρίβεια τις πραγματικές συμπεριφορές των γατών, δείχνοντάς τες να προσπαθούν να διατηρήσουν το σκληρό τους προφίλ, την ίδια στιγμή που αποσπώνται πανεύκολα από ένα αντικείμενο που κρέμεται και κινείται μπροστά τους.

Οι κεντρικοί ρόλοι του Gatto αποδίδονται φωνητικά από ηθοποιούς πρώτης γραμμής, με τον Mark Ruffalo να αναλαμβάνει τον ρόλο του μαύρου γάτου Nero και τον Laurence Fishburne να δίνει φωνή στον τεράστιο και επιβλητικό μαφιόζο Rocco.

Το Gatto αποτελεί την πρώτη animated ταινία της Pixar που ενσωματώνει ζωγραφισμένες στο χέρι (hand-painted) υφές πάνω σε 3D μοντέλα, αφήνοντας πίσω το απολύτως λείο ψηφιακό φινίρισμα που καθιέρωσε το στούντιο τα τελευταία 30 χρόνια.

Η συγκεκριμένη τεχνική προσέγγιση αποτελεί ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα για την εταιρεία. Τα περισσότερα projects της Pixar στηρίζονται ιστορικά στο φωτορεαλιστικό CGI ή στα έντονα στρογγυλοποιημένα, «πλαστικά» 3D μοντέλα που γνωρίσαμε από το Toy Story. Εδώ, οι τεχνικοί διευθυντές στοχεύουν σε ένα αποτέλεσμα που μοιάζει με κινούμενο πίνακα ζωγραφικής. Τα περίτεχνα κτίρια της Βενετίας, οι αντανακλάσεις του φωτός στα νερά των καναλιών και το τρίχωμα των χαρακτήρων φέρουν «πινελιές» οι οποίες αναδεικνύουν τη ζεστασιά του παραδοσιακού 2D animation, πλήρως προσαρμοσμένου στις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων rendering.

Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί μια ευρύτερη αλλαγή κατεύθυνσης στη βιομηχανία παραγωγής γραφικών. Η αυξανόμενη δημοφιλία παραγωγών τρίτων στούντιο που τόλμησαν να συνδυάσουν διαφορετικά οπτικά στιλ έχει αναγκάσει τις παραδοσιακές δυνάμεις να επανεξετάσουν τα λογισμικά τους. Η Pixar εφαρμόζει τη συγκεκριμένη τεχνοτροπία για να τονίσει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της ιταλικής πόλης και τη φυσική κίνηση των ζώων, προσδίδοντας υφή, σκιάσεις και ατέλειες που καθιστούν το τελικό αποτέλεσμα πολύ πιο ζωντανό και οργανικό.

Το Gatto θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 5 Μαρτίου 2027.