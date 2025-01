Gemini AI: Διευκολύνει σημαντικά τις εργασίες στο Google Sheets

Η Google φέρνει μερικά νέα χαρακτηριστικά Gemini στην υπηρεσία Google Sheets. Το generative AI chatbot μπορεί να σας απαλλάξει από λίγη δουλειά, δημιουργώντας διαγράμματα με βάση τα δεδομένα σας και προσφέροντας πληροφορίες όπως τάσεις, μοτίβα και συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών μεταβλητών.

Για τους μη εξοικειωμένους, το Gemini είναι προσβάσιμο στο Google Sheets μέσω ενός side panel που παρουσιάστηκε πέρυσι. Μπορείτε απλώς να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας και να βάλετε το chatbot να εργαστεί. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης μπορεί να εντοπίσει πιθανές ελλείψεις ρωτώντας το Gemini: «Προβλέψτε το καθαρό μου εισόδημα για το επόμενο τρίμηνο με βάση τα ιστορικά δεδομένα».

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαγράμματα που παράγει το Gemini ως στατικές εικόνες πάνω από τα κελιά του λογιστικού σας φύλλου. Η Google σημειώνει ότι τα δεδομένα σας θα πρέπει να είναι σε μια συνεπή μορφή με σαφείς επικεφαλίδες και χωρίς ελλείπουσες τιμές για να έχετε τα πιο ακριβή αποτελέσματα. Πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι, ώστε το chatbot να μπορεί να κατανοήσει το ερώτημά σας.

Όταν κάνει σύνθετη ανάλυση, το Gemini αποδίδει πιο σταθερά για αρχεία κάτω του ενός εκατομμυρίου κελιών. Τα διαγράμματα δεν μπορούν να τροποποιηθούν αφού δημιουργηθούν και δεν ενημερώνονται αυτόματα αν αλλάξετε τα δεδομένα.

Αυτή η ενημέρωση αντικατοπτρίζει την ενισχυμένη νοημοσύνη του Gemini in Sheets, καθώς τώρα αποδίδει πολύτιμα αποτελέσματα μετατρέποντας τα αιτήματά σας σε κώδικα Python, εκτελώντας τα και στη συνέχεια αναλύοντας τα αποτελέσματα για να εκτελέσει πολυεπίπεδη ανάλυση.

Αυτές οι νέες λειτουργίες έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στο Google One AI Premium και στις διάφορες βαθμίδες του Google Workspace, συμπεριλαμβανομένων των Business Standard και Plus και Enterprise Standard και Plus. Είναι επίσης διαθέσιμες σε όσους διαθέτουν τα πρόσθετα Gemini Education ή Gemini Education Premium, Gemini Business και Gemini Enterprise.

Η Google δήλωσε ότι η εκτεταμένη ανάπτυξη αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου. Εάν ο διαχειριστής του Workspace σας έχει ενεργοποιήσει το «Smart features and personalization», μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας το side panel του Gemini. Τα side panels Gemini αναπτύχθηκαν σε διάφορες εφαρμογές της Google, όπως το Gmail, τα Docs, το Slides και το Google Chat, πέρυσι.

