Gen Atlas: Γιγάντια ρομπότ και open-world από τον δημιουργό του Shadow of the Colossus

Η πολυετής αναμονή για το επόμενο βήμα του Fumito Ueda έλαβε τέλος στο πλαίσιο του Summer Game Fest 2026. Η ομάδα ανάπτυξης genDESIGN, υπό την καθοδήγηση του δημιουργού τίτλων-ορόσημων της βιομηχανίας όπως τα Ico, Shadow of the Colossus και The Last Guardian, παρουσίασε επίσημα το νέο της εγχείρημα.

Το Gen Atlas, το οποίο μέχρι πρότινος γνωρίζαμε με την κωδική ονομασία «Project Robot» από την πρώτη του αναφορά το 2024, μεταφέρει το χαρακτηριστικό σχεδιαστικό ύφος του Ιάπωνα δημιουργού σε ένα αυστηρά επιστημονικής φαντασίας (sci-fi) περιβάλλον, με κεντρικό άξονα τα γιγάντια μηχανικά πλάσματα.

Το Gen Atlas είναι ένα single-player open-world παιχνίδι δράσης και εξερεύνησης από τη genDESIGN, το οποίο χρηματοδοτείται και εκδίδεται από την Epic Games. Ο τίτλος εστιάζει στην αλληλεπίδραση του παίκτη με κολοσσιαία ρομπότ σε έναν εγκαταλελειμμένο πλανήτη. Αναμένεται να κυκλοφορήσει σε PlayStation 5 και Xbox Series X|S, καθώς και σε PC αποκλειστικά μέσω του Epic Games Store, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η πρώτη παρουσίαση του παιχνιδιού ανέδειξε ξεκάθαρα τον κεντρικό πυρήνα γύρω από τον οποίο έχει δομηθεί ο τίτλος: την κλίμακα μεγέθους. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, ο πρωταγωνιστής ξυπνά σε έναν άγνωστο και πλήρως εγκαταλελειμμένο πλανήτη. Το περιβάλλον βρίθει από έρημες, ερειπωμένες εγκαταστάσεις που μαρτυρούν την ύπαρξη των αποκαλούμενων «αρχικών δημιουργών». Η αφήγηση ξεκινά ουσιαστικά τη στιγμή που ο παίκτης ανακαλύπτει ένα γιγάντιο, αδρανές ρομπότ, το οποίο του παρέχει τη δύναμη να επηρεάσει και να αλλάξει τον κόσμο γύρω του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ιαπωνικό στούντιο: «Τα υπολείμματα αυτών των ξεχασμένων κατασκευών αρχίζουν να κινούνται ξανά».

Οι μηχανισμοί του gameplay που αποκαλύφθηκαν μέσω του επίσημου trailer παραπέμπουν άμεσα στη σχεδιαστική φιλοσοφία του Shadow of the Colossus. Το σύστημα αναρρίχησης (climbing system) επιστρέφει, επιτρέποντας στον χαρακτήρα να σκαρφαλώσει πάνω στις τεράστιες, εν κινήσει μηχανικές δομές. Η θεμελιώδης διαφορά στο Gen Atlas εστιάζεται στον ενεργό ρόλο που αναλαμβάνει ο παίκτης απέναντι στους «Τιτάνες». Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου ο σκοπός ήταν η εξόντωση τεράστιων πλασμάτων, εδώ ο χρήστης αποκτά τον άμεσο έλεγχο των ρομπότ, λειτουργώντας τα πιθανότατα ως οχήματα ή εργαλεία περιβαλλοντικής επίλυσης γρίφων. Το περιβάλλον είναι πλήρως open-world, εξυπηρετώντας τον στόχο της ελεύθερης εξερεύνησης.

Ο Fumito Ueda (CEO και Creative Director της genDESIGN) επισήμανε: «Η ομάδα και εγώ είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους θαυμαστές που ανυπομονούσαν να μάθουν περισσότερα για το παιχνίδι μας. Το πάθος και ο ενθουσιασμός τους μας παρακινούσαν και μας ενέπνεαν. Ελπίζουμε να μοιραστούμε μια εμπειρία που εμπνέει στιγμές ήσυχης ανακάλυψης και θαυμασμού». Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να διατηρήσει το συναισθηματικό, μελαγχολικό και ατμοσφαιρικό βάρος που διακρίνει ιστορικά τις παραγωγές της, παρά τη μετατόπιση του σεναρίου στο μακρινό διάστημα.

Μια παράμετρος που θα καθορίσει την εμπορική πορεία του Gen Atlas είναι το εκδοτικό του μοντέλο. Ο τίτλος αναπτύσσεται υπό την ομπρέλα της Epic Games Publishing. Η συγκεκριμένη συνεργασία υπεγράφη πριν από αρκετά χρόνια και βασίζεται στο φιλόδοξο εμπορικό μοντέλο της Epic, το οποίο δελεάζει κορυφαίους δημιουργούς. Βάσει αυτού, η Epic Games αναλαμβάνει το 100% του κόστους παραγωγής (μισθοδοσία, marketing, QA testing, localization). Ως αντάλλαγμα, μετά την απόσβεση των αρχικών εξόδων από τις πωλήσεις, τα κέρδη μοιράζονται ισόποσα (50/50), με το στούντιο να διατηρεί στο ακέραιο τα πνευματικά δικαιώματα (IP rights) του τίτλου του, ενώ εξυπακούεται πως θα είναι διαθέσιμο για PC μόνο μέσα από το Epic Games Store.