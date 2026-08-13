Ghost of Yōtei Complete Edition: Έρχεται στο PS5 με νέο story expansion και roguelike mode

Σύνοψη

Κυκλοφορεί στο PlayStation 5 την 1η Οκτωβρίου 2026, εμπλουτίζοντας τον βασικό τίτλο με ολοκαίνουργιο περιεχόμενο.

Περιλαμβάνει το νέο narrative expansion Echoes of Sekigahara που μας ταξιδεύει στο παρελθόν της Atsu και το ολοκαίνουργιο roguelike mode επιβίωσης Most Wanted.

Διαθέσιμο στην τιμή των €79.99 για νέους παίκτες, με δυνατότητα ψηφιακής αναβάθμισης στα €14.99 για όσους κατέχουν ήδη τον βασικό τίτλο.

Ενσωματώνει σημαντικές προσθήκες ποιότητας ζωής (QoL), όπως transmog σύστημα για τις πανοπλίες, το νέο Beauty of Yōtei screensaver mode και ρυθμίσεις υψηλής αντίθεσης.

Η προπαραγγελία έως τις 30 Σεπτεμβρίου εξασφαλίζει την πρώιμη πρόσβαση (early unlock) στην εμβληματική πανοπλία Sakai Armor.

H Sucker Punch Productions ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του Ghost of Yōtei Complete Edition για το PlayStation 5, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ουσιαστική επέκταση του τίτλου, ακριβώς έναν χρόνο μετά το αρχικό του ντεμπούτο.

Το νέο πακέτο έρχεται να εμπλουτίσει την εμπειρία των παικτών την 1η Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας όχι μόνο το βασικό παιχνίδι και το απαιτητικό multiplayer κομμάτι Legends, αλλά προσθέτοντας ένα εκτενές narrative expansion και ένα ολοκαίνουργιο mode επιβίωσης που αλλάζει ριζικά τον τρόπο προσέγγισης των μηχανισμών μάχης. Η εταιρεία ανάπτυξης φαίνεται πως μελέτησε σχολαστικά το feedback της κοινότητας, ενσωματώνοντας παράλληλα σημαντικές βελτιώσεις που καθιστούν την εξερεύνηση της άγριας φύσης του Ezo ακόμα πιο οργανική και εξατομικευμένη.

Το Ghost of Yōtei Complete Edition προσθέτει το story expansion Echoes of Sekigahara, το οποίο εξελίσσεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, και το νέο roguelike combat mode Most Wanted με πολλαπλούς playable χαρακτήρες. Επιπλέον, η έκδοση ενσωματώνει transmog system για τις πανοπλίες, νέες προσθήκες στο Photo Mode, υψηλής αντίθεσης ρυθμίσεις προσβασιμότητας και το χαλαρωτικό Beauty of Yōtei mode.

Η πιο σημαντική προσθήκη αφορά δίχως αμφιβολία το νέο narrative expansion με την ονομασία Echoes of Sekigahara, το οποίο ακολουθεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αφηγηματική δομή χωρισμένη ανάμεσα στο παρόν και σε εκτενή flashbacks από το παρελθόν της πρωταγωνίστριας, Atsu, στην ηπειρωτική Ιαπωνία. Στο παρόν, οι παίκτες θα κληθούν να εξερευνήσουν μια εντελώς νέα, αχαρτογράφητη κοιλάδα στο Ezo, η οποία κατοικούνταν κάποτε από τον μυστηριώδη The Snake και τη συμμορία των πιστών ακολούθων του, τους Vipers.

Παράλληλα, μέσα από τα τμήματα του παρελθόντος, θα βιώσουν τη συμμετοχή της Atsu στην ιστορική Μάχη της Sekigahara, ανακαλύπτοντας κομβικές στιγμές της ζωής της πριν ξεκινήσει το ταξίδι της εκδίκησης, ενώ θα συναντήσουν τον Nagato, μια κρίσιμη φιγούρα από το παρελθόν που καταφθάνει πλέον στο Ezo. Η Μάχη της Sekigahara αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα στην ιαπωνική ιστορία, και η μεταφορά της μέσα από την οπτική της Atsu προσφέρει μια πιο σκοτεινή, προσωπική ματιά στο χάος του πολέμου. Η Sucker Punch έχει ενσωματώσει νέους τύπους εχθρών που απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις στη μάχη, νέα βαρέα όπλα για τον εμπλουτισμό του οπλοστασίου, καθώς και εντυπωσιακά νέα σετ πανοπλιών που διευρύνουν τις επιλογές παραμετροποίησης.

Περνώντας στο κομμάτι του gameplay, το ολοκαίνουργιο single-player combat survival mode με την ονομασία Most Wanted αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια της Sucker Punch να ενσωματώσει roguelike στοιχεία στο DNA του franchise. Μέσω αυτού του mode, οι παίκτες αναλαμβάνουν διάφορα συμβόλαια επικηρυγμένων (bounties) για να ξεκινήσουν νέα runs, κατά τη διάρκεια των οποίων η εξόντωση των εχθρών ξεκλειδώνει πολύτιμα perks που διευκολύνουν την επιβίωση, αλλά και επιπλέον playable χαρακτήρες. Το στοιχείο που καθιστά το Most Wanted εξαιρετικά ελκυστικό είναι η θεαματική διαφοροποίηση του συστήματος μάχης ανάλογα με τον χαρακτήρα που ελέγχετε. Ενώ η Atsu παραμένει ανίκητη στη χρήση των dual katana με γρήγορες και θανατηφόρες επιθέσεις, η Oyuki εξειδικεύεται στη χρήση του kusarigama μεταβάλλοντας εντελώς τον συγχρονισμό και τη διαχείριση του χώρου, ενώ ο Nagato χρησιμοποιεί το δόρυ (yari) για καταστροφικά χτυπήματα με μεγάλη εμβέλεια.

Διαθεσιμότητα

Η πλήρης έκδοση του Ghost of Yōtei Complete Edition θα διατίθεται στα €79.99 για τους νέους αγοραστές στο PlayStation 5, ενώ οι κάτοχοι του αρχικού τίτλου μπορούν να αναβαθμίσουν αποκτώντας το expansion pass ψηφιακά μέσω του PlayStation Store έναντι €14.99. Το νέο περιεχόμενο θα ενσωματωθεί και θα ξεκλειδωθεί αυτόματα μέσω του patch v.2.0 την 1η Οκτωβρίου 2026.