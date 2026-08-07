Γνήσιες άδειες Office 2024 Pro και Windows 11 Pro από 12,25€

Η συνεχής ψηφιακή αναβάθμιση του προσωπικού και επαγγελματικού εξοπλισμού αποτελεί μια πάγια και αδιαπραγμάτευτη ανάγκη, ωστόσο το αυξανόμενο κόστος των μηνιαίων συνδρομών δημιουργεί συχνά σημαντικά εμπόδια στους καταναλωτές που επιθυμούν να διατηρούν τα συστήματά τους απολύτως ενημερωμένα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να δώσει μια οριστική και εξαιρετικά προσιτή λύση η προωθητική καμπάνια Software Crazy Sale της δημοφιλούς πλατφόρμας Godeal24, η οποία εξειδικεύεται στη διάθεση γνήσιων αδειών λογισμικού Microsoft. Η πλατφόρμα έχει διαμορφώσει έναν εκτενή κατάλογο προσφορών, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκτήσουν μόνιμες άδειες εφόρου ζωής για κορυφαία προγράμματα όπως το Office 2024 Pro και τα Windows 11 Pro, με τιμές που καθιστούν την αναβάθμιση πιο προσιτή από ποτέ, χωρίς την παραμικρή απαίτηση για μελλοντικές πληρωμές ή ανανεώσεις.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε γνήσιο Office 2024 Pro και Windows 11 Pro σε χαμηλό κόστος;

Η πλατφόρμα Godeal24 προσφέρει γνήσιες, μόνιμες άδειες χρήσης για το Office 2024 Pro στην τιμή των 19,99€ και για τα Windows 11 Pro στα 12,25€. Οι συγκεκριμένες άδειες αφορούν εφάπαξ αγορά χωρίς καμία απαίτηση μελλοντικής ανανέωσης συνδρομής, παραδίδονται ψηφιακά στο email του αγοραστή μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύονται από δωρεάν τεχνική υποστήριξη εφόρου ζωής.

Η πιο εντυπωσιακή προσθήκη στις τρέχουσες προσφορές αφορά τη νεότερη γενιά της κορυφαίας σουίτας παραγωγικότητας της Microsoft, το Office 2024 Pro, το οποίο διατίθεται στα 19,99€. Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει τις πλήρεις εκδόσεις των εφαρμογών Word, Excel, PowerPoint και Outlook, εξοπλίζοντας τους χρήστες με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία για την εκτέλεση σύνθετων εργασιών. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται ξεχωρίζουν οι 14 νέες συναρτήσεις του Excel που διευκολύνουν την ανάλυση δεδομένων, η λειτουργία ζωντανής κάμερας Cameo μέσα στο PowerPoint για πιο διαδραστικές παρουσιάσεις, καθώς και ο εξυπνότερος προγραμματισμός και διαχείριση συναντήσεων μέσω του Outlook. Για τους χρήστες που διαχειρίζονται πολλαπλά συστήματα, είτε στο πλαίσιο ενός μικρού γραφείου είτε για τις ανάγκες μιας ολόκληρης οικογένειας, η Godeal24 προσφέρει το πακέτο Office 2024 Pro για 3 υπολογιστές στα 49,99€, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό κόστος ανά συσκευή στο εξαιρετικά χαμηλό ποσό των 16,66€.

Παράλληλα, το λειτουργικό σύστημα Windows 11 Pro βρίσκεται στο επίκεντρο των προσφορών με τιμή μόλις 12,25€ για μια εφόρου ζωής ενεργοποιημένη άδεια. Τα Windows 11 Pro απευθύνονται σε όσους αναζητούν μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία, ενσωματώνοντας βελτιώσεις που μειώνουν το latency, εξελιγμένα χαρακτηριστικά πολυδιεργασίας όπως τα Snap Layouts, πρωτόκολλα ασφαλείας επιπέδου enterprise για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων, αλλά και ενσωματωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης. Όπως και οι άδειες του Office, η άδεια για τα Windows 11 Pro είναι 100% γνήσια, αποκτάται εφάπαξ και παραδίδεται ψηφιακά στα εισερχόμενα του χρήστη εντός ελάχιστων λεπτών μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και άμεση διαδικασία εγκατάστασης.

Ο πλήρης κατάλογος των προσφορών της Godeal24

Για όσους επιθυμούν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, η πλατφόρμα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από παλαιότερες αξιόπιστες εκδόσεις λογισμικού μέχρι εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα και εργαλεία.

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Χρήσιμα εργαλεία

Η αξιοπιστία των συναλλαγών και η υποστήριξη πελατών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν δικαιολογημένα τους χρήστες κατά την αγορά ψηφιακών αδειών από ανεξάρτητες πλατφόρμες είναι η γνησιότητα και η μετέπειτα τεχνική υποστήριξη. Η Godeal24, ως μια επαγγελματική πλατφόρμα με πολυετή εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα, δεσμεύεται ότι κάθε κλειδί που πωλείται είναι απολύτως αυθεντικό και ενεργοποιείται μόνιμα μέσω των επίσημων διαδικασιών, υποστηριζόμενο από εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι παραγγελίες παραδίδονται αμιγώς ψηφιακά στα εισερχόμενα μηνύματα του αγοραστή χωρίς καμία καθυστέρηση λόγω φυσικής αποστολής, ενώ η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών παραμένει διαθέσιμη για να παρέχει δωρεάν τεχνική υποστήριξη τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Η υψηλή αξιοπιστία της Godeal24 αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στην βαθμολογία των 4.8 αστέρων που διατηρεί στην ανεξάρτητη πλατφόρμα κριτικών Trustpilot, η οποία προκύπτει από τις εμπειρίες χιλιάδων επιβεβαιωμένων αγοραστών παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών χωρίς κρυφές χρεώσεις.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, η επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης γίνεται απευθείας μέσω του service @ godeal24.com.