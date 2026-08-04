God of War: Ο Dave Bautista κοντά στον ρόλο του Kratos για την τηλεοπτική μεταφορά

Σύνοψη

Ο Ryan Hurst αποχωρεί από την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά του God of War, καθώς υπέστη σοβαρή ρήξη δικεφάλου εκτελώντας ένα απαιτητικό ακροβατικό στα γυρίσματα του Ιουνίου.

Το Amazon Prime Video βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με τον Dave Bautista για να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Kratos, προκειμένου η παραγωγή να μην καθυστερήσει μέχρι το 2027.

Ο νεαρός ηθοποιός Callum Vinson παραμένει κανονικά στο καστ για να υποδυθεί τον Atreus στην πρώτη σεζόν, ενώ τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν εκ νέου στο Βανκούβερ στα μέσα Οκτωβρίου.

Η επιλογή του Bautista ευθυγραμμίζεται με την απεικόνιση του μεγαλύτερου σε ηλικία Kratos από το παιχνίδι του 2018, παρά την πρόσφατη απώλεια βάρους του ηθοποιού για άλλους κινηματογραφικούς ρόλους.

Η παραγωγή της εξαιρετικά φιλόδοξης τηλεοπτικής μεταφοράς του God of War από το Amazon Prime Video βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπη με ένα σημαντικό πρακτικό εμπόδιο που οδήγησε τους υπευθύνους σε μια ριζική αλλαγή του πρωταγωνιστικού καστ. Ο Ryan Hurst, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για να ενσαρκώσει τον Σπαρτιάτη ημίθεο και είχε ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα για τα πρώτα επεισόδια, αναγκάζεται να αποχωρήσει οριστικά από το πολυδάπανο project. Η αιτία πίσω από αυτή την απρόσμενη εξέλιξη είναι ένας σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο ηθοποιός στα τέλη Ιουνίου, όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός απαιτητικού ακροβατικού για τις ανάγκες των σκηνών δράσης, υπέστη ρήξη δικεφάλου.

Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, η συγκεκριμένη σωματική ζημιά απαιτεί χειρουργική επέμβαση και μια παρατεταμένη περίοδο αποκατάστασης που κυμαίνεται από τέσσερις έως έξι μήνες, καθιστώντας απολύτως αδύνατη τη συμμετοχή του στις απαιτητικές χορογραφίες μάχης που απαιτεί ο ρόλος του Kratos. Τα στελέχη της Sony Pictures Television και των Amazon MGM Studios κλήθηκαν να πάρουν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, καθώς η αναμονή για την πλήρη ανάρρωση του Hurst θα σήμαινε την αυτόματη αναστολή των γυρισμάτων και τη μεταφορά της παραγωγής βαθιά μέσα στο 2027, μια επιλογή που θα αύξανε δραματικά το κόστος και θα αποδιοργάνωνε τα συμβόλαια του υπόλοιπου συνεργείου.

Αντιμέτωποι με αυτό το πιεστικό χρονοδιάγραμμα, οι παραγωγοί στράφηκαν με ταχύτατες διαδικασίες στην αναζήτηση ενός αντικαταστάτηο οποίος θα διαθέτει το απαραίτητο σωματικό εκτόπισμα, την υποκριτική εμπειρία σε μεγάλες παραγωγές και την ικανότητα να ανταπεξέλθει στις υψηλές προσδοκίες των εκατομμυρίων θαυμαστών του franchise. Η λύση φαίνεται να βρέθηκε στο πρόσωπο του Dave Bautista, του πρώην επαγγελματία παλαιστή του WWE και καταξιωμένου πλέον ηθοποιού του Hollywood, ο οποίος βρίσκεται σύμφωνα με έγκυρες πηγές στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να φορέσει τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια του Kratos. Ο Bautista δεν είναι καθόλου άγνωστος στις απαιτήσεις τέτοιων ρόλων, έχοντας διαγράψει μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Drax the Destroyer στους Guardians of the Galaxy, ενώ έχει αποδείξει την ικανότητα του σε πιο δραματικούς και σκοτεινούς ρόλους μέσα από τη συνεργασία του με σκηνοθέτες όπως ο Denis Villeneuve στο Dune και το Blade Runner 2049, αλλά και ο M. Night Shyamalan στο Knock at the Cabin.

Η ενδεχόμενη προσθήκη του Bautista στο πρωταγωνιστικό ρόλο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Παρόλο που ο ηθοποιός έχει χάσει εσκεμμένα αρκετό μυϊκό όγκο τα τελευταία χρόνια προκειμένου να διευρύνει το υποκριτικό του ρεπερτόριο και να νιώθει πιο υγιής στην καθημερινότητα του, η σημερινή του σωματοδομή και τα ώριμα χαρακτηριστικά του προσώπου του ταιριάζουν ιδανικά με την εκδοχή του Kratos που παρουσιάστηκε στο βιντεοπαιχνίδι του 2018. Η σειρά του Amazon αντλεί τη θεματολογία της από την περίοδο της σκανδιναβικής μυθολογίας, εκεί όπου ο άλλοτε αδίστακτος εκδικητής του Ολύμπου είναι πλέον εμφανώς γηραιότερος, βαθιά ταλαιπωρημένος από το αιματηρό παρελθόν του και προσπαθεί να λειτουργήσει ως σωστός πατέρας.

Η δυναμική ανάμεσα στον πρωταγωνιστή και τον γιο του αποτελεί τον απόλυτο συναισθηματικό πυρήνα της αφήγησης, με τον νεαρό ηθοποιό Callum Vinson να διατηρεί τελικά το ρόλο του Atreus για την πρώτη σεζόν, διαψεύδοντας τις αρχικές φήμες που ήθελαν το Amazon να προχωρά σε σαρωτικό recasting. Ωστόσο, έχει γίνει γνωστό πως ο χαρακτήρας του Atreus θα ανατεθεί σε μεγαλύτερο ηλικιακά ηθοποιό στη δεύτερη σεζόν, η οποία έχει ήδη πάρει το πράσινο φως από την πλατφόρμα, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στο συγκεκριμένο σύμπαν. Η παραγωγή αναμένεται να επιστρέψει στα πλατό του Βανκούβερ στα μέσα Οκτωβρίου, υπό την επίβλεψη του διακεκριμένου δημιουργού Ronald D. Moore (γνωστού από το Battlestar Galactica) και του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Frederick E.O. Toye, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του σε παραγωγές όπως το Shōgun, το The Boys και το Fallout.