GOG Summer Sale Festival με 2000+ παιχνίδια σε έκπτωση έως 90% και δωρεάν το Obduction για όλους

Σειρά του καταστήματος GOG να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές προσφορές του, με το Summer Sale Festival να περιλαμβάνει για πρώτη φορά την DRM-free έκδοση του Bioshock Infinite Complete Edition (περιλαμβάνει το Bioshock 1, Bioshock 2 και μερικά DLCs), αλλά και περισσότερα από 2000 παιχνίδια με έκπτωση έως 90%!

Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα το GOG προσφέρει δωρεάν για όλους ένα παιχνίδι. Για τις επόμενες περίπου 25 ώρες μπορείτε να προσθέσετε το Obduction στη βιβλιοθήκη σας, ένα πανέμορφο sci-fi adventure από τη Cyan, δηλαδή τη δημιουργό των δημοφιλέστατων Myst και Riven.

Το GOG Summer Sale Festival διαρκεί μέχρι τις 17 Ιουνίου και καθημερινά υπάρχουν Flash Deals με πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις για συγκεκριμένους τίτλους. Τη στιγμή που γράφουμε αυτό το κείμενο βλέπουμε τα CHUCHEL Cherry Edition (-75%), Inquisitor (-90%), Shadows: Awakening (-70%), Titan Quest Anniversary Edition (-80%), Ys VIII: Lacrimosa of DANA (-30%) και Ori and the Blind Forest Definitive Edition (-50%).

