Google Pixel 3 / Pixel 3 XL: Επίσημα με μεγαλύτερες οθόνες, ισχυρές κάμερες και ασύρματη φόρτιση [Videos]

Η προγραμματισμένη παρουσίαση των Pixel 3 και Pixel 3 XL βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη έχουμε όλα όσα θέλουμε να γνωρίζουμε για τα δύο smartphones, αν και η αλήθεια είναι ότι τα ξέραμε αρκετές ημέρες νωρίτερα. Ουσιαστικά, τα δύο μοντέλα διαφέρουν μόνο στο μέγεθος των οθονών και τις μπαταρίες τους.

Ξεκινώντας από τις οθόνες, το Pixel 3 XL έρχεται με οθόνη 6.3'' OLED QHD+ (2960 x 1440, 532ppi, 18.5:9) και το Pixel 3 με οθόνη 5.5'' OLED FHD+ (2160 x 1080). Αμφότερες διαθέτουν επικάλυψη Gorilla Glass 5, υποστηρίζουν HDR περιεχόμενο με αποτέλεσμα να λαμβάνουν και την πιστοποίηση YouTube Signature Device, ενώ έρχονται με Always On και διάφορα modes χρωματισμού. Πιο αναλυτικά, το Always On mode εμφανίζει διαρκώς το τραγούδι που παίζει, ενώ το Boosted mode εμφανίζει 10% περισσότερα χρώματα σε σύγκριση με το πρωτόκολλο sRGB.

Σχετικά με τις μπαταρίες, το Pixel 3 XL έρχεται με χωρητικότητα 3430mAh και το Pixel 3 με 2915mAh. Υποστηρίζουν ασύρματη φόρτιση και με το Pixel Stand φορτίζεις στα 10W, ενώ ο ενσύρματος φορτιστής που περιλαμβάνεται στο κουτί είναι αρκετά πιο ισχυρός στα 18W για 7 ώρες ζωής με 15λεπτη φόρτιση. Επιπλέον, το Pixel Stand καθιστά εφικτή τη χρήση του smartphone ως Google Home, ως ψηφιακή κορνίζα και ως ξυπνητήρι.

Περνάμε και στις κάμερες όπου δεν άλλαξε τίποτα στο πίσω μέρος. Έχει τοποθετηθεί αισθητήρας 12.2MP με μέγεθος pixel 1.4μm και φακό διαφράγματος f/1.8. Τα νέα χαρακτηριστικά αφορούν την υποστήριξη HDR+ και διάφορες λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το Top Shop, Photobooth, Super Res Zoom κ.ά. Σύντομα θα έρθει και η λειτουργία Night Sight με σχετικό software update για λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς flash. Για τη λήψη video η εταιρεία έχει ενσωματώσει τεχνολογία Fused Video Stabilization για ομαλότερες λήψεις όταν κινείται το αντικείμενο στο κάδρο.

Top Shot : Επιτρέπει στον χρήστη να τραβήξει πολλά καρέ πατώντας το κουμπί κλείστρου και στη συνέχεια η Τεχνητή Νοημοσύνη επιλέγει τις καλύτερες λήψεις λαμβάνοντας υπόψιν τα χαμόγελα, τα ανοικτά μάτια και αν κοιτούν στην κάμερα.

: Επιτρέπει στον χρήστη να τραβήξει πολλά καρέ πατώντας το κουμπί κλείστρου και στη συνέχεια η Τεχνητή Νοημοσύνη επιλέγει τις καλύτερες λήψεις λαμβάνοντας υπόψιν τα χαμόγελα, τα ανοικτά μάτια και αν κοιτούν στην κάμερα. Photobooth : Βοηθά τους χρήστες να τραβήξουν καλύτερες selfies και να διαλέξουν την καλύτερη λήψη. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόματη λήψη φωτογραφίας όταν τοποθετηθεί η συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. Όταν ενεργοποιηθεί το Photobooth, το Pixel 3 θα τραβήξει αυτόματα φωτογραφία όταν χαμογελάς, όταν κάνεις αστείες γκριμάτσες, όταν κλείνεις το μάτι και παράλληλα θα εξετάζει ποιες λήψεις είναι οι καλύτερες.

: Βοηθά τους χρήστες να τραβήξουν καλύτερες selfies και να διαλέξουν την καλύτερη λήψη. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόματη λήψη φωτογραφίας όταν τοποθετηθεί η συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. Όταν ενεργοποιηθεί το Photobooth, το Pixel 3 θα τραβήξει αυτόματα φωτογραφία όταν χαμογελάς, όταν κάνεις αστείες γκριμάτσες, όταν κλείνεις το μάτι και παράλληλα θα εξετάζει ποιες λήψεις είναι οι καλύτερες. Super res zoom : Λειτουργεί περίπου όπως το AI-zoom, δηλαδή η Τεχνητή Νοημοσύνη αναγνωρίζει το σενάριο λήψης και επιλέγει αυτόματα πότε θα κάνει zoom στο αντικείμενο.

: Λειτουργεί περίπου όπως το AI-zoom, δηλαδή η Τεχνητή Νοημοσύνη αναγνωρίζει το σενάριο λήψης και επιλέγει αυτόματα πότε θα κάνει zoom στο αντικείμενο. Wide angle selfie : Όπως υποδηλώνει η ονομασία, με αυτήν τη λειτουργία θα μπορείς να τραβήξεις selfies με μεγαλύτερο εύρος πεδίου για να χωρούν περισσότεροι στο κάδρο.

: Όπως υποδηλώνει η ονομασία, με αυτήν τη λειτουργία θα μπορείς να τραβήξεις selfies με μεγαλύτερο εύρος πεδίου για να χωρούν περισσότεροι στο κάδρο. Subject tracking AF: Το σύστημα αυτόματης εστίασης θα ρυθμίζεται αυτόματα επάνω στο αντικείμενο που έχει επιλέξει ο χρήστης για να το διατηρεί στο κάδρο όσο κινείται

Εκεί που έχουμε σημαντικές αλλαγές είναι στην εμπρόσθια κάμερα. Τα Pixel 3 και Pixel 3 XL διαθέτουν δύο αισθητήρες 8MP, ο ένας με ευρυγώνιο φακό 97° σταθερής εστίασης με διάφραγμα f/2.2 και ο άλλος με φυσιολογικό φακό 75° με αυτόματη εστίαση PDAF και διάφραγμα f/1.8. Η σταθεροποίηση στη λήψη video γίνεται καθαρά ψηφιακά και όχι με την τεχνολογία Fused Video Stabilization.

Από πλευράς ήχου, αμφότερα διαθέτουν στερεοφωνικά ηχεία στην πρόσοψη. Δεν θα βρείτε υποδοχή 3.5mm για ακουστικά, αλλά τουλάχιστον η Google προνόησε και συμπεριλαμβάνει στο πακέτο τα νέα Pixel USB Type-C earbuds με ενσωματωμένο ψηφιακό βοηθό Google Assistant για διεκπεραίωση φωνητικών εντολών, απαγγελία και υπαγόρευση μηνυμάτων, αλλά και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο! Συμπεριλαμβάνεται, επίσης, μετατροπέας από USB Type-C σε 3.5mm για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακά ακουστικά.

Στο κομμάτι του hardware βρίσκουμε το Snapdragon 845 SoC με τους ισχυρούς πυρήνες χρονισμένους στα 2.5GHz και τους μικρότερους στο 1.6GHz, 4GB μνήμη RAM και αποθηκευτικό χώρο 64GB ή 128GB χωρίς τη δυνατότητα επέκτασης με microSD. Επίσης, ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων παραμένει κεντρικά στο πίσω μέρος.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι τα Pixel 3 και Pixel 3 XL είναι πιστοποιημένα στο πρωτόκολλο IP68 για προστασία από νερό και σκόνη.

Τιμές και Διαθεσιμότητα

Το Pixel 3 θα κυκλοφορήσει σε τιμές €860 (64GB) και €960 (128GB), ενώ το Pixel 3 XL σε τιμές €960 (64GB) και €1060 (128GB). Η διάθεση τους ξεκινά στην Ευρώπη στις 2 Νοεμβρίου.

Google Pixel 3

Οθόνη 5.5'' P-OLED FHD+ (2280 x 1080, 459ppi)

Επεξεργαστής 64bit octa-core Qualcomm Snapdragon 845

Επεξεργαστής γραφικών Adreno 630 GPU

Μνήμη RAM 4GB

Αποθηκευτικός χώρος 64GB/128GB (όχι microSD)

Κάμερα 12.2MP f/1.8

Dual εμπρόσθια κάμερα 8MP f/2.2 (ευρυγώνιος φακός 97º) + 8MP f/1.8

Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος

Dual εμπρόσθια ηχεία

Ενεργό περίγραμμα Active Edge για ενεργοποίηση του ψηφιακού βοηθού Google Assistant με άσκηση πίεσης στις πλευρές τις συσκευής

WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, 4G LTE

Λειτουργικό σύστημα Android 9.0 Pie

Μπαταρία 2915mAh με υποστήριξη ασύρματης φόρτισης

Υποδοχή USB Type-C (όχι 3.5mm)

Διαστάσεις 145.6 x 68.2 x 7.9mm

Βάρος 148gr

Κατασκευή πιστοποιημένη στο πρωτόκολλο IP68

Google Pixel 3 XL

Οθόνη 6.3'' P-OLED QHD+ (2960 x 1440, 532ppi)

Επεξεργαστής 64bit octa-core Qualcomm Snapdragon 845

Επεξεργαστής γραφικών Adreno 630 GPU

Μνήμη RAM 4GB

Αποθηκευτικός χώρος 64GB/128GB (όχι microSD)

Κάμερα 12.2MP f/1.8

Dual εμπρόσθια κάμερα 8MP f/2.2 (ευρυγώνιος φακός 97º) + 8MP f/1.8

Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος

Dual εμπρόσθια ηχεία

Ενεργό περίγραμμα Active Edge για ενεργοποίηση του ψηφιακού βοηθού Google Assistant με άσκηση πίεσης στις πλευρές τις συσκευής

WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, 4G LTE

Λειτουργικό σύστημα Android 9.0 Pie

Μπαταρία 3430mAh με υποστήριξη ασύρματης φόρτισης

Υποδοχή USB Type-C (όχι 3.5mm)

Διαστάσεις 157.9 x 76.7 x 7.9mm

Βάρος 184gr

Κατασκευή πιστοποιημένη στο πρωτόκολλο IP68

