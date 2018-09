Google Play Points: Το πρόγραμμα επιβράβευσης για αγορές από το Google Play άνοιξε τις πόρτες του στην Ιαπωνία

Πριν από μερικές ημέρες είχε διαρρεύσει στον κώδικα του Google Play το πρόγραμμα Google Play Points, για την επιβράβευση των χρηστών που πραγματοποιούν αγορές μέσα από το κατάστημα εφαρμογών της Google. Σήμερα, το Google Play Points ανοίγει τις πόρτες του και επίσημα, τουλάχιστον για την αγορά της Ιαπωνίας.

Το Google Play Points περιλαμβάνει κλίμακα επιβράβευσης που σου προσφέρει περισσότερους πόντους ανάλογα με τα ποσά που ξοδεύεις για την αγορά εφαρμογών, παιχνιδιών (μαζί με τις in-app συναλλαγές), μουσικής, ταινιών, βιβλίων κλπ. Στη συνέχεια, αυτοί οι πόντοι θα μπορούν να εξαργυρωθούν για να προμηθευτείς άλλες εφαρμογές και παιχνίδια ή και να κερδίσεις έκπτωση αν δεν καλύπτουν ολόκληρο το ποσό. Οι πόντοι αυτοί δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλον λογαριασμό.

Όταν με το καλό ανοίξει το πρόγραμμα και για την Ευρώπη, θα μπορείς να εγγραφείς δωρεάν από την ειδική κατηγορία στο Google Play, κάτι που είναι απαραίτητο αν θέλεις να συμμετέχεις διότι δεν γίνεται αυτόματα η εγγραφή.

Για την Ιαπωνία ισχύει η παρακάτω κλίμακα:

Bronze level (up to 249 points):

1 point earned for every ¥100 spent

Silver level (250–999 points):

1.25 points earned for every ¥100 spent

1 ¥300 credit for in-app items

1 ¥100 movie rental

Gold level (1,000–3,999 points):

1.5 points earned for every ¥100 spent

+1 ¥300 credit for in-app items

2 ¥500 ebook credits

+2 ¥100 movie rentals

Platinum level (4,000–14,999 points):

1.75 points earned for every ¥100 spent.

+1 ¥300 credit for in-app items

+4 ¥500 ebook credits

+4 ¥100 movie rentals

Diamond level (more than 15,000 points):

2 points earned for every ¥100 spent

+2 ¥300 credits for in-app items

+6 ¥500 ebook credits

+5 ¥100 movie rentals