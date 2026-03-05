GPT-5.4 Pro & Thinking: Η νέα αρχιτεκτονική ΑΙ μοντέλων της OpenAI

Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσημα το GPT-5.4, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο διακριτά μοντέλα: το GPT-5.4 Pro για ταχύτατη γενική χρήση και το GPT-5.4 Thinking για σύνθετη λογική επεξεργασία.

Το GPT-5.4 Pro υποστηρίζει παράθυρο περιβάλλοντος (context window) 256.000 tokens και εγγενή πολυτροπικότητα (κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο).

Η έκδοση Thinking υιοθετεί αρχιτεκτονική "System 2", αφιερώνοντας περισσότερο υπολογιστικό χρόνο πριν την απάντηση για την επίλυση πολύπλοκων μαθηματικών και προγραμματιστικών προβλημάτων.

Η διάθεση έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του ChatGPT Plus και του API, με το κόστος της συνδρομής για τους Έλληνες χρήστες να παραμένει στα επίπεδα των 20 δολαρίων (περίπου 24,80€ με ΦΠΑ).

Τι είναι ακριβώς το νέο OpenAI GPT-5.4;

Το GPT-5.4 της OpenAI αποτελεί τη νέα γενιά πολυτροπικών γλωσσικών μοντέλων, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες μέσω δύο αποκλειστικών εκδόσεων. Η έκδοση Pro προσφέρει κορυφαία ταχύτητα και επεξεργασία πολυμέσων για καθημερινές εργασίες, ενώ η έκδοση Thinking εστιάζει στον βαθύ συλλογισμό, επιλύοντας πολύπλοκα προβλήματα λογικής και κώδικα με τη χρήση "κρυφής" αλυσίδας σκέψης.

Η στρατηγική επιλογή της OpenAI να σπάσει τη ναυαρχίδα της σε δύο διαφορετικά εργαλεία καταδεικνύει την ωρίμανση της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης. Οι απαιτήσεις των προγραμματιστών και των απλών χρηστών έχουν διαχωριστεί. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη για άμεση, χαμηλού latency αλληλεπίδραση (Pro) και από την άλλη, η ανάγκη για αναλυτική, σχεδόν αλγοριθμική προσέγγιση σε επίπεδο ερευνητικού εργαστηρίου (Thinking).

GPT-5.4 Pro: Η εξέλιξη της πολυτροπικότητας

Η έκδοση GPT-5.4 Pro αποτελεί τον άμεσο διάδοχο των προηγούμενων ταχέων μοντέλων της εταιρείας. Η αρχιτεκτονική του έχει βελτιστοποιηθεί για να προσφέρει δραματικά μειωμένο χρόνο απόκρισης (Time to First Token - TTFT) που αγγίζει τα 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές φωνητικής αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του GPT-5.4 Pro

Χωρητικότητα πλαισίου: 256.000 tokens, ικανό να αναλύσει έγγραφα εκατοντάδων σελίδων ταυτόχρονα, με βελτιωμένο ποσοστό ανάκλησης που αγγίζει το 99.2% σε εκτενή κείμενα.

256.000 tokens, ικανό να αναλύσει έγγραφα εκατοντάδων σελίδων ταυτόχρονα, με βελτιωμένο ποσοστό ανάκλησης που αγγίζει το 99.2% σε εκτενή κείμενα. Εγγενής πολυτροπικότητα: Δεν βασίζεται σε εξωτερικά εργαλεία για την οπτική αναγνώριση ή τη δημιουργία ήχου. Το μοντέλο κατανοεί και παράγει ταυτόχρονα ροές κειμένου, εικόνας και ήχου, μειώνοντας τις απώλειες πληροφορίας κατά τη μετάφραση μεταξύ διαφορετικών modalities.

Δεν βασίζεται σε εξωτερικά εργαλεία για την οπτική αναγνώριση ή τη δημιουργία ήχου. Το μοντέλο κατανοεί και παράγει ταυτόχρονα ροές κειμένου, εικόνας και ήχου, μειώνοντας τις απώλειες πληροφορίας κατά τη μετάφραση μεταξύ διαφορετικών modalities. Κόστος API: Διατηρείται η επιθετική τιμολογιακή πολιτική στα 5.00$ ανά 1 εκατομμύριο input tokens και 15.00$ ανά 1 εκατομμύριο output tokens.

GPT-5.4 Thinking: Έμφαση στον βαθύ συλλογισμό

Αντιθέτως, το GPT-5.4 Thinking δεν ενδιαφέρεται για την ταχύτητα. Βασίζεται σε τεχνικές ενισχυτικής μάθησης κατά τη φάση της εξαγωγής συμπερασμάτων. Όταν δέχεται ένα prompt, το μοντέλο δεν παράγει αμέσως την απάντηση. Παράγει εσωτερικά πολλαπλά πιθανά μονοπάτια σκέψης, τα αξιολογεί, εντοπίζει λογικά σφάλματα και καταλήγει στη βέλτιστη λύση.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εξαλείφει σε τεράστιο βαθμό τις “παραισθήσεις" σε ευαίσθητους τομείς όπως η νομική ανάλυση, η ιατρική έρευνα και η συγγραφή πολύπλοκων αρχιτεκτονικών λογισμικού.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του GPT-5.4 Thinking

Κρυφή Αλυσίδα Σκέψης: Ο χρήστης βλέπει την τελική, επεξεργασμένη απάντηση, ενώ το μοντέλο αναλώνει υπολογιστικούς πόρους στο παρασκήνιο (το "thinking phase" μπορεί να διαρκέσει από 5 έως και 40 δευτερόλεπτα).

Ο χρήστης βλέπει την τελική, επεξεργασμένη απάντηση, ενώ το μοντέλο αναλώνει υπολογιστικούς πόρους στο παρασκήνιο (το "thinking phase" μπορεί να διαρκέσει από 5 έως και 40 δευτερόλεπτα). Επιδόσεις στο STEM: Επιδεικνύει ποσοστά επιτυχίας άνω του 92% σε benchmark διαγωνισμών μαθηματικών και ανώτερης φυσικής, ξεπερνώντας κατά πολύ τις επιδόσεις των παραδοσιακών LLMs.

Επιδεικνύει ποσοστά επιτυχίας άνω του 92% σε benchmark διαγωνισμών μαθηματικών και ανώτερης φυσικής, ξεπερνώντας κατά πολύ τις επιδόσεις των παραδοσιακών LLMs. Κόστος API: Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε compute, το κόστος διαμορφώνεται στα 15.00$ ανά 1M input tokens και 60.00$ ανά 1M output tokens, καθιστώντας το ένα εργαλείο αυστηρά για απαιτητικές εργασίες.

Διαθεσιμότητα και δεδομένα για την ελληνική αγορά

Η πρόσβαση και στα δύο μοντέλα ενσωματώνεται άμεσα στο οικοσύστημα της OpenAI. Για τους τελικούς χρήστες, η επιλογή μεταξύ "Pro" και "Thinking" γίνεται μέσω του drop-down μενού στο περιβάλλον του ChatGPT.

Για την ελληνική αγορά, η συνδρομή ChatGPT Plus παραμένει σταθερή στα 20 δολάρια τον μήνα. Ωστόσο, προσθέτοντας το ΦΠΑ (24%), το τελικό κόστος για τους Έλληνες συνδρομητές ανέρχεται περίπου στα 24,80€. Οι περιορισμοί χρήσης (rate limits) στο ChatGPT Plus παραμένουν δυναμικοί, με το μοντέλο Thinking να υπόκειται σε αυστηρότερα όρια λόγω του υψηλού υπολογιστικού του φόρτου (περίπου 50 μηνύματα ανά τρίωρο, ανάλογα με τον φόρτο των servers).

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους προγραμματιστές, η πρόσβαση στο API ανοίγει σταδιακά (Tier 4 και Tier 5 developers έχουν ήδη πλήρη πρόσβαση). Το γεγονός ότι το GPT-5.4 Pro υποστηρίζει άψογα την ελληνική γλώσσα με βελτιωμένη κατανόηση των τοπικών ιδιωματισμών και ακριβέστερη συντακτική δομή, ανοίγει νέους δρόμους για τη δημιουργία αξιόπιστων τοπικών εφαρμογών εξυπηρέτησης πελατών.

Με τη ματιά του Techgear

Ο διαχωρισμός του GPT-5.4 σε "Pro" και "Thinking" από την OpenAI σηματοδοτεί την ενηλικίωση της παραγωγικής AI. Αντί για ένα ενιαίο, βαρύ μοντέλο που προσπαθεί να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη (και συχνά αποτυγχάνει), η προσέγγιση των εξειδικευμένων εργαλείων είναι η απολύτως ορθή μηχανική κατεύθυνση.

Για τον μέσο Έλληνα χρήστη ή τον content creator, το GPT-5.4 Pro είναι το καθημερινό «εργαλείο». Είναι άμεσο, κατανοεί εικόνες και ήχο χωρίς καθυστερήσεις και απλοποιεί τη ροή εργασίας. Το "Thinking" απευθύνεται καθαρά στον data scientist, στον software engineer και στον ερευνητή. Εκεί όπου η ακρίβεια έχει μεγαλύτερη αξία από την ταχύτητα απόκρισης.

Το στοίχημα πλέον για την OpenAI δεν είναι η επίδειξη δυνατοτήτων, αλλά η αξιοπιστία των υποδομών της. Με το API του μοντέλου "Thinking" να κοστίζει σημαντικά περισσότερο, οι ελληνικές startups θα πρέπει να σχεδιάσουν πολύ προσεκτικά τις αρχιτεκτονικές τους, δρομολογώντας τα απλά ερωτήματα των χρηστών στο Pro και καλώντας το Thinking μόνο όταν οι απαιτήσεις λογικής επεξεργασίας το καθιστούν απολύτως αναγκαίο.

Η ωμή υπολογιστική δύναμη είναι πλέον διαθέσιμη. Η βελτιστοποίηση του κόστους (FinOps) θα είναι η πραγματική πρόκληση για την ενσωμάτωσή της στην τοπική αγορά.