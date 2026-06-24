Grand Theft Auto VI: Επίσημη κυκλοφορία 19 Νοεμβρίου, κωδικοί αντί για δίσκο και τιμές

Το Grand Theft Auto VI (GTA 6) κυκλοφορεί επισήμως στις 19 Νοεμβρίου 2026 για τις κονσόλες τρέχουσας γενιάς, PlayStation 5 και Xbox Series X|S, ενώ οι προπαραγγελίες ανοίγουν παγκοσμίως στις 25 Ιουνίου στις 00:00 (τοπική ώρα για κάθε γεωγραφική ζώνη), δίνοντας στους παίκτες πρόσβαση τόσο σε ψηφιακές όσο και σε φυσικές εκδόσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση μέσα από το Rockstar Newswire κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της φημολογίας γύρω από το χρονοδιάγραμμα του τίτλου. Η εταιρεία επιβεβαίωσε πως η 25η Ιουνίου αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα των προπαραγγελιών. Ένα από τα πιο κρίσιμα δεδομένα της ανακοίνωσης είναι η φρασεολογία που επιλέγει η Rockstar Games. Το κείμενο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το Grand Theft Auto VI είναι μια single player εμπειρία». Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο multiplayer στοιχείο επιβεβαιώνει την τακτική που ακολουθήθηκε και στο GTA V: Το campaign των Jason και Lucia θα διατεθεί πρώτο, ενώ η επόμενη εκδοχή του GTA Online πιθανότατα θα ακολουθήσει εβδομάδες ή μήνες αργότερα.

Τέλος στα δισκάκια: Pre-load και κωδικοί στις φυσικές εκδόσεις

Για πρώτη φορά σε τίτλο τέτοιου μεγέθους, οι φυσικές εκδόσεις του Grand Theft Auto VI που θα βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων δεν θα περιέχουν δίσκο Blu-ray, αλλά αποκλειστικά έναν κωδικό λήψης (download code). Αυτή η αλλαγή εφαρμόζεται ώστε όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στο pre-loading του παιχνιδιού.

Ο όγκος δεδομένων του GTA 6 αναμένεται κολοσσιαίος, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 150GB, συνεπώς, η παραδοσιακή μέθοδος της εγκατάστασης μέσω δίσκου κρίθηκε ανεπαρκής. Τα φυσικά καταστήματα λιανικής θα ξεκινήσουν να πωλούν τα κουτιά του παιχνιδιού επτά ημέρες νωρίτερα, από τις 12 Νοεμβρίου 2026. Οι παίκτες θα επιστρέφουν στο σπίτι, θα εισάγουν τον κωδικό στην κονσόλα τους και θα ξεκινούν τη λήψη, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα θα έχουν κατέβει και εγκατασταθεί πλήρως μέχρι να «ξεκλειδώσει» ο τίτλος τη στιγμή της επίσημης κυκλοφορίας στις 19 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια απόφαση που αναδιαμορφώνει τη λιανική αγορά των videogames και ουσιαστικά επιταχύνει το τέλος των φυσικών μέσων αναπαραγωγής.

Εκδόσεις, Ultimate Edition και bonus προπαραγγελίας

Το παιχνίδι διατίθεται σε πολλαπλές εκδόσεις, με την "Ultimate Edition" να αποτελεί τη ναυαρχίδα της εταιρείας. Οι παίκτες που θα επενδύσουν στην ακριβότερη έκδοση εξασφαλίζουν αποκλειστικό περιεχόμενο (premium οχήματα, όπλα και ρουχισμό), το οποίο διαχέεται άμεσα στο story των δύο πρωταγωνιστών, του Jason και της Lucia.

Για όσους ολοκληρώσουν την αγορά τους πριν τις 20 Νοεμβρίου 2026, η Rockstar προσφέρει το "Vintage Vice City Pack". Πρόκειται για μια συλλογή in-game αντικειμένων που αντλεί έμπνευση από τη neon αισθητική της αυθεντικής πόλης, αποτελώντας ένα κλείσιμο του ματιού στους βετεράνους της σειράς. Παράλληλα, υπάρχει ισχυρό κίνητρο για ψηφιακές αγορές, καθώς όσοι προπαραγγείλουν απευθείας από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των κονσολών θα λάβουν δωρεάν συνδρομή ενός μήνα στο GTA+.

Πόσο θα κοστίζει το GTA 6: Οι πληροφορίες για την τιμή

Το κόστος απόκτησης της βασικής έκδοσης του Grand Theft Auto VI ορίστηκε στα $79.99 και για την Ultimate Edition στα $99.99 για την αγορά των ΗΠΑ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη πληροφόρηση για την Ευρώπη.