Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το Greek Space Tech Forum 2024, το πρώτο συνέδριο για την ελληνική διαστημική βιομηχανία του οποίου τις εργασίες παρακολούθησε ένα μεγάλο και διευρυμένο κοινό. Πριν την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, εκπρόσωποι του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος είχαν τη δυνατότητα, σε μία ξεχωριστή συνάντηση εργασίας, να συνομιλήσουν με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνο Καράντζαλο. Επί τάπητος βρέθηκε η εθνική στρατηγική στην οικονομία του Διαστήματος, αλλά και η επόμενη μέρα ύστερα και από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το Εθνικό Πρόγραμμα Μικρών Δορυφόρων που προσέλκυσε οκτώ υποψήφια σχήματα.

Tο Greek Space Tech Forum 2024 - #gstf διοργανώθηκε από την ethosEVENTS και την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani Caravel και online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της Ψηφιακής Πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Κατά το θεσμικό χαιρετισμό του, ο Αθανάσιος Πότσης, PhD Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) που συνδιοργάνωσε το Greek Space Tech Forum 2024, ανέφερε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η θωράκιση της ασφάλειας της χώρας απαιτεί καινούργια εργαλεία. Όπως πρόσθεσε, στο ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα απασχολούνται περισσότερο από 3000 άτομα.

Ο Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Space Cluster του Corallia, που συνδιοργάνωσε το συνέδριο, ανέφερε ότι το 2023 η αξία της παγκόσμιας αγοράς διαστήματος ξεπέρασε τα 500 δισ. ευρώ, με το ρυθμό ανάπτυξής της κατά την τελευταία δεκαετία να τοποθετείται σε 6,5% ετησίως.

Η Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι από το 2004 οπότε η Ελλάδα έγινε το δέκατο έκτο πλήρες μέλος του ευρωπαϊκού διαστήματος, δημιουργήθηκε ένα οικοσύστημα ελληνικών εταιρειών που μεγεθύνονται αθόρυβα και ξεπερνούν τις 60.

Η Χριστίνα Γιαννόπαπα, Head of the Office of the Executive Director του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα (EUSPA) σημείωσε πως με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό ενώθηκαν διάφορες δραστηριότητες, υπό μια ομπρέλα, συμπεριλαμβάνοντας το σύστημα πλοήγησης Galileo που διαθέτει 4 δισ. χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Ο Aviv Kanelbaum, Business Development και Marketing Manager του τομέα διαστήματος της IAI, σημείωσε χαρακτηριστικά πως το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα έχει αρχίσει να αφυπνίζεται.

Η Ελένη Πατούνη, Project Officer Emerging GNC Technologies, EDA και CapTech Space Moderator, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας (EDA) έχει μία σειρά έργων που αποσκοπούν στην παροχή κρίσιμων υπηρεσιών για το διάστημα.

Στο πρώτο πάνελ με θέμα «τη σημασία και τα οφέλη των διεθνών συμμαχιών στο Διάστημα» συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι πρέσβεις του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Γερμανίας και του Ισραήλ, εκπρόσωποι του ESA, του ιταλικού φορέα για το διάστημα και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όπως ειπώθηκε, οι διακρατικές συνεργασίες για το διάστημα δεν είναι μόνο επιθυμητές αλλά και απαραίτητες, εμφανίζοντας οφέλη, όπως η πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες. Επίσης, η προαγωγή της ψηφιακής διπλωματίας αποτελεί «κλειδί» για την επίτευξη των εθνικών στόχων.

Στο δεύτερο πάνελ για τις γεωπολιτικές προκλήσεις και ευκαιρίες, στην κεντρική του ομιλία με τίτλο «η σημασία του διαστήματος για την ελληνική Εθνική Ασφάλεια», ο Δρ. Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πολλές ρεαλιστικές ευκαιρίες συνεργασίας με άλλες χώρες, ενώ αναγκαία είναι και η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Ο Παντελής Τζωρτζάκης, Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σημείωσε πως η συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στην προώθηση της καινοτομίας είναι καθοριστική. Ο Στέλιος Μπολλάνος, Συνιδρυτής και Διευθυντής της Planetek Hellas, ανέφερε πως το διάστημα αποτελεί την τέταρτη διάσταση ισχύος και εξουσίας, με τη διαστημική τεχνολογία να διασφαλίζει τη φύλαξη και τον έλεγχο των συνόρων.

Από την πλευρά της, η Geraldine Naja Director of Commercialisation, Industry and Competitiveness στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) ανέφερε, κατά την ομιλία της, ότι ο ESA θα συμπληρώσει το 2025 μισό αιώνα ζωής, απασχολεί 6.000 άτομα στην Ευρώπη και διαχειρίζεται περίπου 18 δισ. ευρώ.

H Στέλλα Στρατάκη, Policy Officer, στη Γενική Διεύθυνση αμυντικής βιομηχανίας και διαστήματος Defence της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε, κατά την τοποθέτησή της πως το διάστημα δεν είναι πλέον μια «φωλιά» που δραστηριοποιούνται μικρές κρατικές ομάδες, αλλά ένας «αγωγός» για την επιχειρηματικότητα.