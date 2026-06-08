Guild Wars 3: Ανακοινώθηκε επίσημα το prequel μετά από 14 χρόνια

Η ArenaNet ανακοίνωσε επίσημα την ανάπτυξη του Guild Wars 3 στο πλαίσιο του Summer Game Fest 2026, 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του προκατόχου του. Το νέο MMORPG θα λειτουργεί ως prequel της σειράς, διαδραματιζόμενο 1.000 χρόνια πριν, στην περιοχή Tyrian του Orr. Η πρώτη Beta έκδοση έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2027.

Από την κυκλοφορία του δεύτερου παιχνιδιού της σειράς το 2012, η κοινότητα των παικτών ζητούσε επίμονα μια φυσική συνέχεια. Το παιχνίδι που κατάφερε να σταθεί τεχνολογικά και εμπορικά απέναντι σε μεγαθήρια όπως το World of Warcraft της Blizzard και το Final Fantasy XIV της Square Enix, αποκτά επιτέλους τον διάδοχό του.

Το όραμα της ArenaNet περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός διαδικτυακού κόσμου που θα είναι ταυτόχρονα πιστευτός, ανταποδοτικός, άμεσος και, προπαντός, φιλικός προς τον χρήστη. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι επιλέγει μια σχεδιαστική φιλοσοφία που υπόσχεται να ευνοήσει μια θετική, υποστηρικτική κοινότητα, απομακρυνόμενη από περιβάλλοντα που προάγουν τον τοξικό ανταγωνισμό.

Αντί να συνεχίσει γραμμικά την υφιστάμενη ιστορία, η οποία έχει ήδη επεκταθεί εκτενώς μέσα από πολλαπλά expansions στο προηγούμενο παιχνίδι, η ArenaNet προχωρά σε μια τολμηρή αφηγηματική επιλογή. Το νέο κεφάλαιο τοποθετείται χρονικά μια ολόκληρη χιλιετία πριν από τα γεγονότα του αρχικού τίτλου έτσι ώστε αφενός να προσφέρει στους συγγραφείς τεράστια δημιουργική ελευθερία να συνθέσουν νέους μύθους και συμμαχίες, και αφετέρου να επιτρέπει σε νέους παίκτες να εισέλθουν στον κόσμο της Tyria χωρίς να αισθάνονται την πίεση της τεράστιας προϊστορίας.

Η βασική δράση επικεντρώνεται στην περιοχή του Orr. Όσοι ασχολούνται χρόνια με το σύμπαν του παιχνιδιού γνωρίζουν το Orr ως μια βυθισμένη, σκοτεινή και μολυσμένη γη γεμάτη απέθαντους εχθρούς. Στο νέο τίτλο, ωστόσο, οι παίκτες θα τη βιώσουν στην απόλυτη ακμή της, ως ένα καταπράσινο, εύφορο και τεράστιο τοπίο, πλούσιο σε φυσικούς πόρους. Η αφθονία αυτών των πόρων είναι ακριβώς το δομικό στοιχείο που πυροδοτεί τη δράση, καθώς διάφορες συντεχνίες βρίσκονται σε διαρκή πόλεμο για τον έλεγχο και την εκμετάλλευση αυτού του πλούτου, παρέχοντας ένα σαφές, συγκρουσιακό υπόβαθρο για τις μαζικές μάχες μεταξύ των παικτών.

Η παρουσίαση της εταιρείας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο βαθύ σύστημα προσαρμογής χαρακτήρων και στο στρατηγικό gameplay ανάπτυξης ικανοτήτων. Ιστορικά, η σειρά ξεχώριζε πάντοτε για την ελευθερία που προσέφερε στους παίκτες να πειραματίζονται συνδυάζοντας διαφορετικά επαγγέλματα και δεξιότητες.

Το τρίτο κεφάλαιο αναμένεται να εξελίξει περαιτέρω αυτά τα συστήματα, εκμεταλλευόμενο στο έπακρο τις τεχνολογικές δυνατότητες των σύγχρονων μηχανών γραφικών. Η δημιουργία ενός χαρακτήρα που δεν θα ξεχωρίζει αποκλειστικά σε οπτικό επίπεδο, αλλά θα διαθέτει απολύτως εξατομικευμένο στυλ μάχης, αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του gameplay. Η ψυχολογία του "θέλω να φαίνομαι εντυπωσιακός ενώ προκαλώ κρίσιμη ζημιά στους αντιπάλους", όπως σχολιάστηκε, διατηρείται ακέραιη. Παράλληλα, τα νέα συστήματα ανάπτυξης του χαρακτήρα υπόσχονται δραστικά μεγαλύτερη ποικιλία στις στρατηγικές προσέγγισης, απαιτώντας από τους χρήστες τακτική σκέψη κατά την επιλογή του οπλοστασίου και των δεξιοτήτων τους, ανάλογα με την τεχνική πρόκληση (raid, dungeon ή PvP) που αντιμετωπίζουν.

Μπορεί η τελική κυκλοφορία του παιχνιδιού να απέχει αρκετά (πιθανότατα θα φτάσουμε στα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας) ωστόσο, η πρώτη δοκιμαστική έκδοση (Beta) έχει προγραμματιστεί επίσημα για το φθινόπωρο του 2027.