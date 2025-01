H 67η τελετή απονομής των Grammy Awards αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Η 67η τελετή απονομής των Grammy Awards, των μεγαλύτερων μουσικών βραβείων παγκοσμίως, έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV. H τελετή απονομής θα μεταδοθεί την Κυριακή 2/2 (ξημερώματα Δευτέρας 3/2) στις 03.00 από το COSMOTE CINEMA 2HD, σε σχολιασμό από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Γιώργο Μουχταρίδη και Claudia Matola. Η λαμπερή βραδιά θα μεταδοθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα 3/2 στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 2HD), ενώ στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη και on demand. Πριν από την έναρξη της τελετής, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας του θεσμού, μέσα από το ειδικό αφιέρωμα «Grammy Greats: The Most Memorable Moments» (00.15, COSMOTE CINEMA 2HD).

Στη φετινή απονομή, τις περισσότερες υποψηφιότητες έχει η Beyoncé (συνολικά 11), που κατέχει και το ρεκόρ με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία των Grammy Awards (συνολικά 32). Στη λίστα των υποψηφίων ξεχωρίζουν κι άλλα μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Billie Eilish, ο Kendrick Lamar, η Taylor Swift, η Charli XCX, καθώς και ανερχόμενες καλλιτέχνιδες όπως η Chappell Roan και η Sabrina Carpenter. Κατά τη διάρκεια της τελετής, στη σκηνή της Crypto.com Arena του Λος Άντζελες θα πραγματοποιηθούν εντυπωσιακά performances από τους: Benson Boone, Billie Eilish, Chris Martin, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira, και Teddy Swims.

Η φετινή τελετή έχει σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφισης από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Η διοργάνωση θα τιμήσει τα μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την προστασία των πολιτών.