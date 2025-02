H LG φέρνει το νέο Gaming Portal στις webOS οθόνες της

Η LG Electronics (LG) φέρνει το Gaming Portal στις οθόνες της μέσα στο 2025. Η υπηρεσία αυτή είναι ήδη διαθέσιμη στις LG Smart TVs με webOS 23 και νεότερες εκδόσεις σε 19 αγορές και πρόκειται να γίνει άμεσα διαθέσιμη τους επόμενους τρεις μήνες και σε άλλες χώρες μέσω διάφορων platforms, και συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των LG Smart Monitors και των lifestyle οθονών StanbyME. H επέκταση αυτή και σε άλλες αγορές στοχεύει στη βελτίωση της game streaming εμπειρίας, προσφέροντας απρόσκοπτη πρόσβαση σε δημοφιλή και νέα παιχνίδια.

Το Gaming Portal λειτουργεί ως κεντρικό hub, όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια ή να ανακαλύψουν εύκολα νέους τίτλους προκειμένου να απολαύσουν μία τέλεια gaming εμπειρία. Η LG έχει συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες cloud gaming υπηρεσίες όπως η NVIDIA GeForce NOW, η Amazon Luna, η Boosteroid, Blacknut και το Xbox Cloud, ενώ μέσω πολλών native gaming εφαρμογών του webOS, προσφέρει μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών διαφορετικών ειδών.

Η πρόσβαση στο Gaming Portal γίνεται απλή υπόθεση μέσω της Αρχικής Σελίδας της LG TV, ενώ η εμπειρία χρήσης είναι εξαιρετική, χάρη στην εύκολη περιήγηση στην πλατφόρμα και τη δυνατότητα παιχνιδιού χωρίς κονσόλες ή άλλες συσκευές. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα περιήγησης σε μία μεγάλη λίστα εφαρμογών που περιλαμβάνει cloud gaming apps, παιχνίδια webOS που παίζονται με το LG τηλεχειριστήριο, παιχνίδια που έχουν παίξει πρόσφατα, ενώ μπορούν να ανακαλύψουν τα top 10 trending games, τις προτάσεις των συντακτών και άλλες εξατομικευμένες gaming επιλογές.

Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν γρήγορα τη gaming εμπειρία που επιθυμούν μέσω των επιλογών "Play with Remote Control" ή "Play with Game Pad" από το μενού, που βρίσκεται στην αριστερή μεριά της οθόνης, χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσουν μεμονωμένα παιχνίδια.

Η λειτουργία My Page προσφέρει μία πιο προσωποποιημένη εμπειρία, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τα επιτεύγματά τους στα παιχνίδια, να κερδίζουν badges και να βλέπουν μια συνολική ανασκόπηση της προόδου τους, των πόντων, των επιπέδων και της συνολικής δραστηριότητάς τους στο Gaming Portal, εμπλουτίζοντας την gaming εμπειρία τους. Επιπλέον, το μενού My Games του My Page επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη λίστα παιχνιδιών με βάση τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να μη χάνουν τους επερχόμενους τίτλους παιχνιδιών που ανυπομονούν να παίξουν.

Η gaming εμπειρία ενισχύεται ακόμη περισσότερο σε PC ή σε παιχνίδια με κονσόλες, καθώς οι τηλεοράσεις LG υποστηρίζουν τη 4K λειτουργία με 120Hz μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης (VRR), και οι χρήστες απολαμβάνουν ομαλό gameplay χωρίς screen tearing. Επιπλέον, οι τηλεοράσεις της LG έχουν λάβει τις πιστοποιήσεις NVIDIA G-SYNC® Compatible και AMD FreeSync Premium, εξασφαλίζοντας μία ομαλή gaming εμπειρία στους χρήστες.

Ως η απόλυτη επιλογή για τους gamers , οι νέες LG OLED evo TVs είναι οι πρώτες στον κλάδο με 4K 165Hz VRR που λαμβάνουν την πιστοποίηση ClearMR 10000 από τη VESA, διασφαλίζοντας άψογη απόδοση κίνησης σε γρήγορες σκηνές δράσης.

Η LG βελτιώνει συνεχώς την gaming εμπειρία στις οθόνες της με webOS, προσφέροντας ένα διευρυμένο κατάλογο περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και ένα εξελιγμένο περιβάλλον χρήσης για πιο ευέλικτο gameplay.