Hellenic Legends League Winter Split Finals στις 1 & 2 Μαρτίου

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Μαρτίου 2025, ο κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ θα φιλοξενήσει τα Winter Split Finals του Hellenic Legends League presented by WHAT’S UP, του επίσημου ελληνικού πρωταθλήματος League of Legends. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της χώρας θα αναμετρηθούν σε μια σειρά συναρπαστικών αγώνων, διεκδικώντας τον τίτλο του πρωταθλητή για το Split 1, και την θέση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Riot Games, EMEA Masters!

Μετά από μια συγκλονιστική σεζόν 14 αγώνων, οι Team Phantasma και Team Paradox έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στην τελική 4-αδα. Με τις υπόλοιπες ομάδες να μάχονται για το εισιτήριο που θα τις οδηγήσει στην αρένα του τελικού.

Για ακόμα μια χρονιά το WHAT’S UP είναι δίπλα σε όλους τους LoL players. Από το 2019 το WHAT’S UP στηρίζει έμπρακτα την gaming κοινότητα και τα Esports. Ήταν εκεί σε όλες τις σπουδαίες αναμετρήσεις και φυσικά σε όλα τα μεγάλα LAN events.

Το θέαμα αναμένεται να είναι μοναδικό, με τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας να παρουσιάζουν τις ικανότητές τους σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και πάθος. Οι 500 fans του League of Legends, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες, θα ζήσουν την αγωνία των τελικών και θα γιορτάσουν μαζί τους τη δύναμη του ελληνικού ηλεκτρονικού αθλητισμού.

Η διοργάνωση έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις για το κοινό, με δώρα, διαγωνισμούς, Cosplay Parade, showmatch και άλλες δράσεις που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των θεατών. Ο ΔΑΝΑΟΣ θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό ναό του League of Legends, όπου η δράση, η ψυχαγωγία και το θέαμα θα συνδυαστούν σε ένα αξέχαστο event. Σε μια ακόμα season, το WHAT’S UP είναι μαζί μας σαν μέγας χορηγός για να κάνει level up την εμπειρία σου στο Hellenic Legends League και να σου προσφέρει μοναδικές στιγμές σε κάθε σου αναμέτρηση.

Μην χάσετε τους Winter Split Finals του HLL!

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

1-2 Μαρτίου 2025 Σάββατο 01/03 (Πόρτες ανοίγουν 10:00, Οι αγώνες ξεκινάνε στις 11.00) Κυριακή 02/03 (Πόρτες ανοίγουν 11:00, Οι αγώνες ξεκινάνε στις 12.00) Τοποθεσία: Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ, Πλησίον Μετρό Πανόρμου

Ιστοσελίδα: HLL.gr