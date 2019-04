Το HUAWEI P30 Pro βραβεύεται με TIPA World Award 2019

Η Huawei ανακοίνωσε το παγκόσμιο βραβείο TIPA 2019 για το HUAWEI P30 Pro ως ένα από τα καλύτερα προϊόντα του 2019 (Best Products of 2019), απονέμοντας στη συσκευή τον τίτλο του "Best Photo Smartphone". Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η σειρά P της HUAWEI λαμβάνει αυτή την εμβληματική διάκριση, αποδεικνύοντας την αφοσίωση της Huawei στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας, των επιδόσεων και του σχεδιασμού, με σκοπό να αλλάξει τον κόσμο της φωτογραφίας με κινητό τηλέφωνο.

Ο Changzhu Li, Αντιπρόεδρος στο Handset Business της Huawei, δήλωσε:

Η ολοκληρωμένη εμπειρία των φωτογραφιών με smartphone ήταν πάντα το επίκεντρο της στρατηγικής της Huawei για τη σειρά HUAWEI P. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την TIPA για το βραβείο που έλαβε η τελευταία μας ναυαρχίδα, το HUAWEI P30 Pro. Εξοπλισμένο με την τετραπλή κάμερα Leica Quad, το HUAWEI P30 Pro ξαναγράφει τους κανόνες της φωτογραφίας με πλήθος καινοτομιών - συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της διάταξης των pixel του αισθητήρα σε RYYB και του εξαιρετικού οπτικού ζουμ 5x – βελτιώνοντας την φωτογραφική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. Εξελίξεις σαν αυτές, δίνουν στους καταναλωτές περισσότερη ελευθερία να χρησιμοποιούν τις συσκευές Huawei για να αποτυπώνουν τις πιο συναρπαστικές στιγμές στη ζωή τους, ακριβώς την ώρα που συμβαίνουν. Δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του τύπου από media σχετικά με την φωτογραφία και την εικόνα από όλο τον κόσμο, επιβεβαίωσαν ότι το HUAWEI P30 Pro ξεχώρισε αμέσως από τον ανταγωνισμό μέσα από αυστηρά test, reviews και συγκρίσεις. Το τετραπλό σύστημα κάμερας της Leica, διαθέτοντας τον μοναδικό αισθητήρα HUAWEI SuperSpectrum των 40MP και την υπερ-ευρυγώνια κάμερα των 20MP, μαζί με τον φακό με σταθεροποιητή HUAWEI SuperZoom κορυφαίο σχεδιασμό στα οπτικά του, παρέχει ακρίβεια και ζουμ που δεν έχει υπάρξει ποτέ σε ξανά κινητό τηλέφωνο. Η ολοκαίνουρια κάμερα HUAWEI Time of Flight (ToF) καταγράφει το βάθος πεδίου, παρέχοντας κορυφαία αποτελέσματα bokeh. Η Huawei κατάφερε την άψογη συνεργασία όλων των παραπάνω για αποτελέσματα με απίστευτη λεπτομέρεια και άψογο δυναμικό εύρος σε οποιαδήποτε κατάσταση φωτισμού

Στην επίσημη αναφορά της TIPA για το HUAWEI P30 Pro λέγεται χαρακτηριστικά:

Απίστευτες επιδόσεις σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού καθώς και επιλογές εστιακού μήκους. Το P30 Pro ξεχωρίζει για την τετραπλή κάμερα με τις πολλαπλές επιλογές φωτογράφησης. Η κύρια κάμερα διαθέτει αισθητήρα διαστάσεων 1/1.7 ιντσών με 40MP από όπου μπορούν να παραχθούν cropped εικόνες 10MP. Ο κύριος φακός με οπτικό σταθεροποιητή, έχει εστιακό μήκος 27mm και μέγιστο διάφραγμα f/1.6, ενώ υπάρχει και μια υπερ-ευρυγώνια κάμερα 20MP, εστιακού μήκους 16mm. Επίσης ο περισκοπικός τηλεφακός 5X (με ισοδύναμο εστιακό μήκος 125mm) διαθέτει σταθεροποιητή και αρθρωτά οπτικά, ενώ αυτά συνδυάζονται με έναν τέταρτο αισθητήρα PDAF που διαθέτει λειτουργία “time of flight”. Το HUAWEI P30 Pro μπορεί να καλύψει ένα απίστευτο εύρος εστιακού μήκους χάρη σε έναν αλγόριθμο "super-ανάλυσης" που συνδυάζει πολλές εικόνες RAW σε μία εικόνα υψηλής ανάλυσης, η οποία στη συνέχεια περικόπτεται για να παράγει το απίστευτο ζουμ 50X. Η δυνατότητα λήψης του αισθητήρα σε χαμηλό φωτισμό είναι εξίσου εντυπωσιακή, με το κορυφαίο ISO 409.600 που επιτυγχάνει, μπορεί να κάνει λήψεις σχεδόν στο σκοτάδι και είναι κατά 40% πιο ευαίσθητος στο φως από έναν κλασικό αισθητήρα RGB, παρέχοντας την καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού από οποιαδήποτε κάμερα smartphone μέχρι σήμερα

Ο Thomas Gerwens, πρόεδρος της TIPA, δήλωσε:

Η Huawei μαζί με τη Leica θέτουν εκ νέου τα όρια της έξυπνης φωτογραφίας με την παρουσίαση του νέου HUAWEI P30 Pro και επιτρέπουν στους χρήστες να τραβάνε φωτογραφίες και βίντεο με φανταστική ποιότητα

Με το HUAWEI P30 Pro, η Huawei αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τη φωτογραφία με smartphones. Παρέχοντας την καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό από οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή smartphone που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, καθώς και κορυφαίες δυνατότητες ζουμ, αυτή η συσκευή απόσπασε το υψηλότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του DxOMark που είναι το βιομηχανικό πρότυπο για μετρήσεις και αξιολογήσεις ποιότητας κάμερας και φακών. Η εντυπωσιακή βαθμολογία των 112 βαθμών υπογραμμίζει την αφοσίωση της Huawei στην έρευνα και το σχεδιασμό, ειδικά με σκοπό την παροχή μιας απόλυτης εμπειρίας για τη φωτογραφία μέσω smartphone.

