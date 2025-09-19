Hyperscape: Το νέο στοίχημα της Meta που μετατρέπει το σπίτι σε ψηφιακό κόσμο

Η Meta παρουσίασε μια τεχνολογία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον φυσικό χώρο γύρω μας. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη, επέλεξε να κάνει ένα ηχηρό comeback στον τομέα της εικονικής πραγματικότητας με το Hyperscape. Πρόκειται για ένα σύστημα που, μέσω των Quest 3 και Quest 3S, μπορεί να «σαρώσει» πραγματικά δωμάτια και να τα μετατρέψει σε φωτορεαλιστικά ψηφιακά αντίγραφα, τα οποία ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει σε VR.

Η λειτουργία του Hyperscape είναι απλή στη σύλληψη αλλά εντυπωσιακή στο αποτέλεσμα. Ο χρήστης φορά το headset και κινείται στον χώρο, ενώ στο οπτικό του πεδίο εμφανίζεται ένα πλέγμα που προσαρμόζεται στα αντικείμενα. Μέσα σε λίγα λεπτά ολοκληρώνεται η βασική χαρτογράφηση, με το σύστημα να ζητά από τον χρήστη να επικεντρωθεί σε λεπτομέρειες για καλύτερη ακρίβεια. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα δεδομένα αποστέλλονται στο cloud και μέσα σε λίγες ώρες δημιουργείται η ψηφιακή εκδοχή του χώρου.

Αυτή τη στιγμή η εμπειρία περιορίζεται σε ατομική εξερεύνηση. Ωστόσο, η Meta έχει ήδη ανακοινώσει ότι πολύ σύντομα θα μπορεί κανείς να μοιράζεται τα «ψηφιακά δωμάτια» του με φίλους, μέσω ενός ιδιωτικού συνδέσμου. Η πρώτη beta έκδοση της εφαρμογής, με την ονομασία Hyperscape Capture, είναι ήδη διαθέσιμη.

Η τεχνολογία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Connect 2024, με ένα εντυπωσιακό παράδειγμα: την πλήρη ανακατασκευή της κουζίνας του Gordon Ramsay. Η λεπτομέρεια ήταν τόσο υψηλή που περιλάμβανε μέχρι και τα σκεύη ή τις στοίβες βιβλίων στα ράφια. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο χρήστης πλησιάζει πολύ κοντά, η ψευδαίσθηση αρχίζει να σπάει: τα κείμενα στις ράχες των βιβλίων θολώνουν και ορισμένα αντικείμενα χάνουν την ευκρίνειά τους.

Στο Connect 2025, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν έτοιμα «σκαναρισμένα» περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων και την κουζίνα του διάσημου σεφ. Οι πρώτες εντυπώσεις ήταν θετικές, με τους περισσότερους να συμφωνούν ότι, αν και σε πρώιμο στάδιο, το Hyperscape αποκαλύπτει τις απεριόριστες προοπτικές της τεχνολογίας.

Αν και η Meta συχνά συνδέεται με το gaming και την ψυχαγωγία, το Hyperscape δείχνει ότι η εταιρεία κοιτάζει πολύ πιο μακριά. Η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών αντιγράφων πραγματικών χώρων θα μπορούσε να βρει εφαρμογές στην εσωτερική διακόσμηση, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ακόμη και στη διατήρηση προσωπικών αναμνήσεων. Με άλλα λόγια, θα μπορεί κάποιος να «αρχειοθετήσει» ένα σημαντικό δωμάτιο της ζωής του και να το επισκέπτεται ψηφιακά, όποτε το επιθυμεί.

Η απόφαση της Meta να επενδύσει ξανά δυναμικά σε τέτοιες τεχνολογίες προκαλεί εντύπωση, καθώς το σχέδιο του metaverse έχει φανεί να υποχωρεί τα τελευταία χρόνια, στη σκιά της έκρηξης της AI. Ωστόσο, ο τομέας του XR, και ιδιαίτερα των έξυπνων γυαλιών και headsets, γνωρίζει ανανεωμένο ενδιαφέρον. Το Hyperscape ίσως αποτελέσει το εφαλτήριο που θα δώσει νέα ώθηση σε ολόκληρο τον κλάδο.

