Η Acer παρουσιάζει τα νέα laptops Copilot+ Swift Edge AI και Swift Go AI

Η Acer παρουσίασε τις βελτιώσεις για την οικογένεια των λεπτών και ελαφρών laptops Swift Copilot+ - των σειρών Swift Edge 14 AI και Swift Go AI - οι οποίες πλέον διαθέτουν τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ Ultra 200V Series με ενσωματωμένες μονάδες νευρωνικής επεξεργασίας (NPU). Με premium, φορητό σχεδιασμό, οι νέοι φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνουν την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για δημιουργικότητα και παραγωγικότητα, καθώς και εξαιρετικές οθόνες (έως και OLED) για να εξαιρετική ακρίβεια χρωμάτων και λεπτομέρειες.

Οι νέοι υπολογιστές Swift Copilot+ διαθέτουν NPUs που αποδίδουν πάνω από 40 TOPS και είναι εξοπλισμένοι για την εκτέλεση των πιο απαιτητικών εφαρμογών AI, ενώ προσφέρουν αποκλειστικές εμπειρίες AI, όπως Recall, Click to Do, βελτιωμένη αναζήτηση Windows, Cocreator, Live Captions και Windows Studio Effects[1]. Επιπλέον, διαθέτουν ένα ειδικό πλήκτρο για εκκίνηση του Copilot με ένα μόνο άγγιγμα στα Windows 11.

Η Acer ανακοίνωσε επίσης τα νέα μοντέλα της σειράς laptop Swift X. Πιο συγκεκριμένα, το Swift X 14 AI και το Swift X 14, που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν στους επαγγελματίες και τους δημιουργούς περιεχομένου αξιόπιστες επιδόσεις και μια σουίτα εργαλείων AI για να ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους.

Με επεξεργαστές AMD Ryzen™ AI 300 Series, το Swift X 14 AI επιτρέπει απρόσκοπτο rendering, modeling και visualization σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για υπολογιστή Copilot+, που είναι εξοπλισμένος για να χειρίζεται απαιτητικές λειτουργίες AI.

Το νέο Swift X 14 είναι ιδανικό για δημιουργούς, καθώς εξασφαλίζει απόδοση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους και έχει μπαταρία που διαρκεί όλη την ημέρα, καθώς τροφοδοτείται από επεξεργαστές Intel® Core™ Ultra (Series 2). Τα δύο laptops τροφοδοτούνται από τις GPU NVIDIA® GeForce™ RTX™ 5070 Laptop με αρχιτεκτονική NVIDIA Blackwell, επίσης, διαθέτουν οθόνες αφής Calman-verified 3K OLED που είναι ρυθμισμένες για να παράγουν συναρπαστικά και ακριβή χρώματα.

Swift Edge 14 AI: Κομψό σασί ελαφρύτερο από 1 κιλό – Γυάλινο πάνελ 3K OLED από άκρη σε άκρη

Το laptop Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/TCopilot+ Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) διαθέτει εξαιρετική ισχύ και έναν εξαιρετικά ελαφρύ σχεδιασμό: Ζυγίζει μόνο 0,99 kg, αλλά προσφέρει ανώτερες επιδόσεις AI με μια πανέμορφη οθόνη OLED 3K 14 ιντσών, με γυαλί από άκρη σε άκρη, και οπτική απεικόνιση κινηματογραφικού επιπέδου χάρη στην υποστήριξη 100% χρωματικής γκάμας DCI-P3 ενώ διαθέτει και διαπίστευση VESA DisplayHDR™ True Black 600. Επιπλέον, είναι ο πρώτος φορητός υπολογιστής στον κόσμο που ενσωματώνει επεξεργασία επιφάνειας Corning® Gorilla™ Matte Pro, η οποία έχει δοκιμαστεί για τη μείωση της αντανάκλασης της οθόνης κατά 95% σε σύγκριση με εναλλακτικές αντιθαμβωτικές γυάλινες επιφάνειες που επιτρέπουν βελτιωμένη δυνατότητα θέασης σε εξωτερικούς χώρους. Βοηθά επίσης στη βελτίωση του contrast ratio για μεγαλύτερο βάθος εικόνας, καλύτερη ευκρίνεια χρωμάτων και μείωση της αντανάκλασης.

Με έως και επεξεργαστή Intel® Core™ Ultra 9 288V, το Swift Edge 14 AI υποστηρίζει απρόσκοπτα εφαρμογές όπως η επεξεργασία εικόνας, η ερμηνεία κειμένου και η μείωση θορύβου. Εκτός από NPU, διαθέτει επίσης μια ενσωματωμένη GPU Intel® Arc™ για βελτιωμένη οπτική αναβάθμιση και ταχύτερη δημιουργία περιεχομένου από AI. Διαθέτει χαρακτηριστικά που βοηθούν τους χρήστες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες AI του laptop- ο νέος αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων ανάβει για να υποδεικνύει την επιτυχή βιομετρική αναγνώριση και σύνδεση. Επιπλέον, το touchpad περιλαμβάνει μια μοναδική ένδειξη δραστηριότητας AI που ανάβει όταν χρησιμοποιείται η NPU ή αν είναι ενεργοποιημένο το Copilot. Ο άφθονος αποθηκευτικός χώρος του Swift Edge 14 AI, με μνήμη LPDDR5X έως 32 GB και αποθηκευτικό χώρο PCIe Gen 4 έως 1 TB, βοηθά στην ομαλή και γρήγορη λειτουργία της συσκευής. Επιπλέον, μπορεί να αποδώσει έως και 21 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας [3] για παραγωγικότητα και ψυχαγωγία όλη την ημέρα.

Το premium εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κράμα μαγνησίου-αλουμινίου, που παρέχει καλύτερη αντοχή σε σύγκριση με το σκέτο αλουμίνιο. Ο ολοκαίνουργιος σχεδιασμός διαθέτει ένα εντυπωσιακό μοτίβο διπλού βέλους που ενισχύει τη μοντέρνα ελκυστικότητά του και ένα πληκτρολόγιο «μαλακής αφής» με μοναδική επίστρωση UV-cured που μοιάζει με βελούδο και είναι ανθεκτικό σε φθορά και λεκέδες. Διαθέτει μια σειρά από ζωτικής σημασίας συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων δύο θυρών Thunderbolt 4 και δύο θυρών USB Type-A. Τέλος, η συμμόρφωση στρατιωτικού βαθμού (MIL-STD 810H) διασφαλίζει ότι το εξελιγμένο laptop μπορεί να αντεπεξέλθει στις καθημερινές καταπονήσεις των ταξιδιών, των συναντήσεων με πελάτες, των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο και πολλά άλλα.

Swift Go 16 AI και Swift Go 14 AI: Έλεγχος της απόδοσης και των πολυμέσων για παραγωγικότητα και διασκέδαση

Με επεξεργαστές Intel Core Ultra 7 258V, γραφικά Intel Arc και υποστήριξη μνήμης LPDDR5X έως 32 GB και SSD NVMe PCIe Gen 4 έως 2 TB[1], τα νέα Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74/T) και Swift Go 14 AI (SFG14-75/T) προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες για παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία. Εκτός από τις επιδόσεις με γνώμονα την απόδοση και την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι υπολογιστές Swift Go Copilot+ προσφέρουν πολυήμερη διάρκεια ζωής μπαταρίας με έως και 16 ώρες[3] περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Λεπτά και ελαφριά, τα νέα laptops Swift Go AI διαθέτουν το βελτιωμένο Acer Multi-Control Touchpad που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο των ενεργειών ψυχαγωγίας, των πολυμέσων και των διασκέψεων απευθείας από το touchpad. Αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η αναπαραγωγή, η παύση, η ρύθμιση της έντασης του ήχου, η κοινή χρήση οθόνης και πολλά άλλα, με τρόπο βολικό που βασίζεται στην αφή. Επιπλέον, η νέα λειτουργία Acer MyKey επιτρέπει στους χρήστες να ανοίγουν ένα σύνολο εφαρμογών με ένα μόνο κλικ.

Και οι δύο νέοι φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνουν οθόνες OLED που αναδεικνύουν τα γραφικά με απόλυτη καθαρότητα: Το Swift Go 16 AI διατίθεται με οθόνη OLED 16 ιντσών έως και 16:10 WUXGA+ (2048x1280) 2K, ενώ το Swift Go 14 AI διαθέτει πάνελ OLED 16:10 WUXGA (1920x1200). Οι οθόνες τους διαθέτουν επίσης πιστοποίηση VESA DisplayHDR™ TrueBlack 500 και πιστοποίηση Eyesafe 2.0.

Είναι κατασκευασμένα για ευελιξία και με πάχος μόλις 15,9 mm (0,60 ίντσες), οι μαθητές, οι οικογένειες και οι υβριδικοί εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα laptops Swift Go AI, καθώς ενδείκνυνται για χρήση στο σχολείο, στο σπίτι και στη δουλειά.

Acer Swift X 14 AI και Swift X 14: GPUs NVIDIA GeForce RTX™ 5070 για laptops και οθόνες OLED

Οι creators έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο νέες επιλογές μοντέλων από τη βραβευμένη σειρά Swift X, ιδανικές για δημιουργικούς επαγγελματίες, όπως γραφίστες, editors και φωτογράφους, που χρειάζονται ένα ισχυρό σύστημα σε μέγεθος που μεταφέρεται εύκολα. Το Swift X 14 AI (SFX14-61G) διαθέτει επεξεργαστή AMD Ryzen™ AI 9 365 με προηγμένους πυρήνες «Zen 5» για να παρέχει γρήγορη απόκριση και αντοχή στην εκτέλεση «βαρέων» εργασιών AI, ενώ το Swift X 14 (SFX14-73G) έχει επεξεργαστή Intel Core Ultra 9 285H για ομαλό multitasking και απαιτητικές εφαρμογές. Και οι δύο συσκευές διαθέτουν άφθονο αποθηκευτικό χώρο έως 2 TB PCIe Gen 4 και μνήμη συστήματος έως 32 GB LPDDR5X.

Τα δύο κορυφαία laptops για δημιουργούς διαθέτουν GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, που τροφοδοτείται από NVIDIA Blackwell για να επιτρέπει γρήγορη εκτέλεση ροών εργασίας για live streaming (χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη), επεξεργασία βίντεο και 3D rendering υψηλότερης ποιότητας. Και οι δύο συσκευές είναι πιστοποιημένες από το NVIDIA Studio και βελτιστοποιημένες με προεγκατεστημένους drivers NVIDIA Studio εξαιρετικές επιδόσεις. Επιπλέον, οι φορητοί υπολογιστές Swift X υποστηρίζουν την τεχνολογία NVIDIA DLSS 4, για να πολλαπλασιάσουν τις επιδόσεις και να παρέχουν πρόσβαση σε NVIDIA NIM Microservices, δηλαδή μοντέλα AI τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπουν στους λάτρεις και τους προγραμματιστές να δημιουργούν βοηθούς AI και ροές εργασίας με κορυφαίες επιδόσεις.

Οι δημιουργοί και οι επαγγελματίες μπορούν να απεικονίσουν τα σχέδιά τους με ζωντανά χρώματα και εκπληκτική ευκρίνεια στις οθόνες 3K OLED 14,5 ιντσών του Swift X 14 AI και του Swift X 14, που είναι επαληθευμένες από την Calman. Με πλήρη υποστήριξη του εύρους χρωμάτων DCI-P3, οι δημιουργοί θα βιώσουν εντυπωσιακή ακρίβεια χρωμάτων σε κινούμενα σχέδια, φωτογραφίες και βίντεο. Οι οθόνες 16:10 προσφέρουν καθηλωτική εμπειρία με γυαλί από άκρη σε άκρη και πιστοποίηση VESA DisplayHDR™ TrueBlack 500. Η τεχνολογία Acer Light Sensing προσαρμόζει ζωντανά τη θερμοκρασία χρώματος και τη φωτεινότητα, ώστε να αντικατοπτρίζει τις συνθήκες φωτισμού. Οι οθόνες και των δύο laptops προστατεύονται από το ανθεκτικό Corning® Gorilla™ Glass και διατίθενται με επιλογές οθόνης αφής.

Σχεδιασμένα για κατασκευαστές, τα νέα μοντέλα Swift X διαθέτουν εξαιρετικά μεγάλα touchpads αφής που παρέχουν εξαιρετικά ακριβή ανατροφοδότηση και ομαλή πλοήγηση. Η υποστήριξη γραφίδας με δυνατότητα κλίσης MPP 2.5[1] αυξάνει τη χρηστικότητα της συσκευής, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να σχεδιάζουν, να επεξεργάζονται και να κρατούν σημειώσεις ελεύθερα και με ευκολία. Η κομψή και ευέλικτη κατασκευή τους μπορεί να γίνει και επίπεδη, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία για δημιουργικά έργα και συνεργασία.

Οι προηγμένες τεχνολογίες ψύξης περιλαμβάνουν δύο στερεοφωνικούς δακτυλιοφόρους ανεμιστήρες TwinAir, διπλούς χάλκινους σωλήνες θερμότητας και ειδικά πληκτρολόγια εισόδου αέρα για την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας και βοηθούν να διατηρούνται και οι δύο νέοι φορητοί υπολογιστές δροσεροί για αξιόπιστη απόδοση.

Καθαρές επικοινωνίες, υποστηριζόμενες από βιώσιμο σχεδιασμό

Τα νέα laptops Swift Edge, Swift Go και Swift X, διαθέτουν κάμερα IR 1080p FHD που υποστηρίζουν βιομετρική σύνδεση μέσω αναγνώρισης προσώπου με το Windows Hello. Παράλληλα, προστατεύουν τον χρήστη τους με την τεχνολογία Acer User Sensing, η οποία επιτρέπει στην κάμερα να ανιχνεύει την παρουσία του χρήστη, ώστε να κλειδώνει αυτόματα την οθόνη όταν απομακρύνεται και να την ενεργοποιεί όταν επιστρέφει. Το Acer PurifiedVoice™ 2.0 λειτουργεί σε συνδυασμό με την τριπλή συστοιχία μικροφώνων σε κάθε νέο laptop για ελαχιστοποίηση του θορύβου περιβάλλοντος, ώστε οι χρήστες να ακούγονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ψηφιακές κλήσεις.

Πολλά εργαλεία και χαρακτηριστικά Τεχνητής Νοημοσύνης είναι διαθέσιμα σε μία ή περισσότερες από τις νέες συσκευές, όπως το Acer Assist. Πρόκειται για μια offline εφαρμογή βάσης γνώσεων που αναζητά δεδομένα στα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί τοπικά, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Οι συσκευές διαθέτουν επίσης τις πιο πρόσφατες επιλογές συνδεσιμότητας, όπως θύρες HDMI 2.1 και USB Type-C, υποστήριξη Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4 ή παραπάνω, και παρέχουν καθηλωτικό ήχο με DTS: X Ultra audio.

Τα νέα Swift συνεχίζουν την πρωτοβουλία Earthion της Acer και τη δέσμευσή της για βιώσιμες πρακτικές, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ανακυκλωμένη συσκευασία 100% και φέρουν πιστοποίηση EPEAT Gold[].

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Ιούνιο, με τιμή από 1.599 ευρώ.

Το Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Αύγουστο, με τιμή από EUR 1.299 ευρώ.

Το Acer Swift Go 14 AI (SFG14-75) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Ιούλιο, με τιμή από 1.199 ευρώ.

Το Acer Swift X 14 AI (SFX14-61G) θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη τον Ιούλιο, με τιμή από 1.799 ευρώ.