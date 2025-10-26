Η Apple απειλεί να αποσύρει το App Tracking Transparency από την Ευρώπη!

Η Apple φαίνεται έτοιμη να δώσει μια απρόσμενη μάχη στην Ευρώπη, αυτή τη φορά όχι απέναντι σε ανταγωνιστές, αλλά στις ίδιες τις ρυθμιστικές αρχές. Μετά από μια σειρά νομικών διαμαχών στη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, η εταιρεία απειλεί να αποσύρει από την ευρωπαϊκή αγορά το App Tracking Transparency (ATT), τη λειτουργία που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές μπορούν να παρακολουθούν τους χρήστες τους. Αν τελικά το κάνει, θα πρόκειται για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις της Apple στην ήπειρο και μια που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ιδιωτικότητα εκατομμυρίων χρηστών iPhone.

Η δήλωση της εταιρείας, που μεταδίδει το DPA International, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: «Οι έντονες πιέσεις από λόμπι στη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να μας αναγκάσουν να αποσύρουμε τη λειτουργία αυτή, εις βάρος των Ευρωπαίων καταναλωτών». Η Apple επιχειρεί έτσι να μεταφέρει την ευθύνη στις ρυθμιστικές αρχές και στα επιχειρηματικά συμφέροντα που αντιτίθενται στις πολιτικές της για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Το App Tracking Transparency, που παρουσιάστηκε με το iOS 14.5 το 2021, αποτέλεσε σημείο καμπής για τον ψηφιακό κόσμο. Με αυτή τη λειτουργία, οι εφαρμογές υποχρεώνονται να ζητούν ρητή άδεια από τον χρήστη προτού παρακολουθήσουν τη δραστηριότητά του σε άλλες εφαρμογές ή ιστοσελίδες. Μέχρι τότε, εταιρείες όπως η Meta και η Google μπορούσαν να συγκεντρώνουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων σχεδόν χωρίς περιορισμούς. Το ATT έβαλε φρένο σε αυτή την πρακτική, προκαλώντας αναστάτωση στη βιομηχανία των διαφημίσεων και μειώνοντας δραστικά τα έσοδα από στοχευμένες καμπάνιες.

Ωστόσο, η ίδια λειτουργία έχει βρεθεί τώρα στο στόχαστρο ευρωπαϊκών αρχών, που θεωρούν ότι η Apple χρησιμοποιεί το ATT ως εργαλείο για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καθώς η εταιρεία ελέγχει τόσο το λειτουργικό σύστημα όσο και το App Store, ορισμένοι ρυθμιστές εκτιμούν ότι η Apple περιορίζει τις άλλες εταιρείες από το να συλλέγουν δεδομένα, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί προνομιακή πρόσβαση στις δικές της πληροφορίες. Με βάση αυτές τις ανησυχίες, η λειτουργία ενδέχεται να θεωρηθεί παραβίαση των τοπικών κανονισμών ανταγωνισμού.

Η Apple, από την πλευρά της, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες. Η εταιρεία επιμένει ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών και ότι οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνει είναι πλήρως ανωνυμοποιημένη. Με απλά λόγια, γνωρίζει πόσοι άνθρωποι κατέβασαν μια εφαρμογή από το App Store, αλλά όχι ποιοι ακριβώς το έκαναν. Παρόλα αυτά, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ της Γερμανίας υποστηρίζει πως η Apple δεν έχει αποδείξει ότι δεν συνδυάζει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, όπως το App Store, το Apple ID και συνδεδεμένες συσκευές, για σκοπούς διαφήμισης. Η έλλειψη διαφάνειας στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας ενισχύει τις υποψίες των ρυθμιστικών αρχών.

Οι αποφάσεις των γερμανικών και ιταλικών αρχών δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, αλλά η Apple ήδη επιχειρεί να προλάβει τις εξελίξεις. Σε νέα της ανακοίνωση, η εταιρεία δηλώνει ότι «συνεχίζει να καλεί τις αρμόδιες αρχές στη Γερμανία, την Ιταλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη να επιτρέψουν τη συνέχιση αυτής της σημαντικής λειτουργίας προστασίας της ιδιωτικότητας για τους χρήστες μας». Όπως αντιλαμβάνεστε, η Apple θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως υπερασπιστή των χρηστών απέναντι σε κυβερνήσεις και εταιρείες που ενδιαφέρονται περισσότερο για την πρόσβαση στα δεδομένα παρά για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Αν, όμως, η Apple αποφασίσει τελικά να απενεργοποιήσει το App Tracking Transparency στην Ευρώπη, το τοπίο θα αλλάξει δραματικά. Οι διαφημιστικές εταιρείες και οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης θα αποκτήσουν εκ νέου τη δυνατότητα να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμπεριφορά των χρηστών, κάτι που οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προσπαθούν να περιορίσουν εδώ και χρόνια. Παράλληλα, μια τέτοια κίνηση θα έστελνε το μήνυμα ότι η Apple δεν είναι διατεθειμένη να προσαρμοστεί περαιτέρω στους περιορισμούς που επιβάλλουν νόμοι όπως το Digital Markets Act (DMA), το οποίο ήδη έχει οδηγήσει την εταιρεία να αποσύρει ή να τροποποιήσει άλλες λειτουργίες, όπως τις υπηρεσίες του Apple Intelligence.

Το διακύβευμα, λοιπόν, είναι διπλό. Από τη μια πλευρά, βρίσκεται η υπόσχεση της Apple να προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών της, ένα από τα θεμέλια της εταιρικής της ταυτότητας. Από την άλλη, υπάρχει η πίεση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών να διασφαλίσουν ισότιμο ανταγωνισμό και να εμποδίσουν τα μονοπώλια στην ψηφιακή οικονομία. Το ερώτημα είναι αν οι δύο πλευρές μπορούν να βρουν κοινό έδαφος ή αν η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη περιοχή του κόσμου όπου το App Tracking Transparency θα πάψει να υπάρχει.

[source]