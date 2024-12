Η Bluey γίνεται ταινία!

Το Bluey, η παιδική σειρά που έχει γίνει διάσημη με το να συγκλονίζει τους ενήλικες με ιστορίες για την οικογένεια, τους φίλους και τις μικρές στιγμές της ζωής, θα γίνει ταινία από τη Disney.



Η αυστραλιανή σειρά κινουμένων σχεδίων, η οποία διανέμεται παγκοσμίως από το BBC, έκανε αίσθηση παγκοσμίως μετά από μια συμφωνία streaming που την έφερε στο Disney+ το 2020. Από το ντεμπούτο αυτό, η Bluey βρίσκεται τακτικά στο top 10 των προγραμμάτων με τις περισσότερες ροές σε όλες τις πλατφόρμες, οδηγώντας σε έναν μποναμά εμπορευμάτων, ένα αμφιλεγόμενο βιντεοπαιχνίδι και ένα κυνήγι για το «απαγορευμένο» επεισόδιο της σειράς με πρωταγωνίστρια τη Bluey, ενός μπλε σκύλου με τις ευαισθησίες ενός εξάχρονου, και της διασκεδαστικής οικογένειάς της.



Το σενάριο της ταινίας Bluey θα γράψει ο δημιουργός της σειράς Joe Brumm και η παραγωγή θα γίνει από το Ludo Studio, το οποίο βρίσκεται από την αρχή πίσω από τα πανέμορφα κινούμενα σχέδια της σειράς. Η Amber Naismith (Happy Feet, The Lego Movie) συμμετέχει στη ταινία ως παραγωγός, ενώ ο Richard Jeffery, ο οποίος εργάστηκε σε όλη τη σειρά, θα είναι συν-σκηνοθέτης με τον Brumm. Η Bluey, η μικρή της αδελφή Bingo, η μαμά και ο μπαμπάς της επιστρέφουν για το όποιο συναισθηματικά συντριπτικό ταξίδι θα κάνει η οικογένεια αυτή τη φορά.

«Μου άρεσε πολύ η εμπειρία της συνεργασίας με μεγαλύτερης διάρκειας μορφή στο The Sign στον τρίτο κύκλο, οπότε το να προχωρήσω ακόμη περισσότερο με μια ταινία μεγάλου μήκους μοιάζει με φυσική προέκταση αυτής της εμπειρίας», δήλωσε ο Brumm σε δήλωσή του. «Πάντα πίστευα ότι η Bluey άξιζε μια κινηματογραφική ταινία. Θέλω αυτό να είναι ένα βιωματικό γεγονός για όλη την οικογένεια που θα το απολαύσει μαζί».



Το «The Sign» ήταν μια ιδιαίτερα οδυνηρή στιγμή για τη σειρά και πολλοί υπέθεσαν ότι ήταν το τέλος του Bluey, καθώς το νεαρό καστ γερνούσε και ο Brumm προχωρούσε σε άλλα projects. Είναι σαφές ότι ο Brumm δεν έχει τελειώσει ακόμα με το Bluey. Πέρα από την εργασία σε μια σειρά από μίνι-σειρές Bluey που προβάλλονται αυτή τη στιγμή στο Disney+, η ταινία αποτελεί σαφή προτεραιότητα για τη Disney. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.



Ο Brumm δήλωσε επίσης στους New York Times ότι ο ερχομός της ταινίας δεν σημαίνει το τέλος του Bluey ως τηλεοπτική σειρά, αν και μπορεί να σημαίνει ότι ο ίδιος θα είναι λιγότερο προσωπικά αναμεμειγμένος στις περιπέτειες του Bluey σε μικρότερη μορφή. «Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν πρόκειται για ανακοίνωση για το τέλος της σειράς, αλλά είναι μια αναγνώριση ότι η εστίασή μου θα είναι στην ταινία», δήλωσε.

